Autores del libro “El próximo paso: la vida exponencial” Aubrey D. N. J. de Grey SENS Research Foundation, Mountain View, California, EEUU Revertir el envejecimiento mediante la reparación de daños moleculares y celulares LEER ARTÍCULO Jonathan Rossiter University of Bristol, Bristol, Reino Unido Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Swindon, Reino Unido La robótica, los materiales inteligentes y su impacto futuro para la humanidad LEER ARTÍCULO Joseph A. Paradiso Responsive Environments Group, MIT Media Lab, Cambridge, Massachusetts, EEUU El cerebro sensorial aumentado. Cómo conectarán los humanos con el internet de las cosas LEER ARTÍCULO Kevin Warwick Coventry University, Coventry, Reino Unido Huma Shah Coventry University, Coventry, Reino Unido El futuro de la comunicación humano-máquina: el test de Turing LEER ARTÍCULO Ramón López de Mántaras Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Bellaterra, España La inteligencia artificial y las artes. Hacia una creatividad computacional LEER ARTÍCULO Helen Papagiannis Artista, escritora e investigadora de nuevos medios digitales El papel del artista en la evolución de la realidad aumentada LEER ARTÍCULO Jay David Bolter Georgia Institute of Technology, Atlanta, EEUU Maria Engberg Malmö Högskola, Malmö, Suecia Georgia Institute of Technology, Atlanta, EEUU Entornos aumentados y nuevos medios digitales LEER ARTÍCULO Robin Hanson George Mason University, Fairfax, Vancouver, USA Future of Humanity Institute of Oxford University, Oxford, Reino Unido Cuando los robots gobiernen la Tierra: el legado humano LEER ARTÍCULO Stuart Russel University of California, Berkeley, California, EEUU Inteligencia artificial de beneficios probados LEER ARTÍCULO Darrell M. West Brookings Institution, Washington D. C., EEUU Avance tecnológico: riesgos y desafíos LEER ARTÍCULO Francisco González Presidente de BBVA El próximo paso en finanzas la banca exponencial LEER ARTÍCULO Chris Skinner Financial Services Club, Essex, Reino Unido Pasado, presente y futuro del dinero, la banca y las finanzas LEER ARTÍCULO Steven Monroe Lipkin Weill Cornell Medical College, Cornell University, Nueva York, EEUU Secuenciación completa del genoma. Esfuerzos a gran escala LEER ARTÍCULO S. Matthew Liao Center for Bioethics | New York University, Nueva York, EEUU Ingeniería humana para frenar el cambio climático LEER ARTÍCULO James Giordano Georgetown University, Washington D. C., EEUU Progreso neurotecnológico. Necesidad de una neuroética LEER ARTÍCULO Luciano Floridi Oxford Internet Institute, Oxford University, Reino Unido Hiperhistoria, la aparición de los sistemas multiagente (SMA) y el diseño de una infraética LEER ARTÍCULO Seán Ó Héigeartaigh Centre for the Study of Existential Risk (CSER), Cambridge, Reino Unido Imponderables tecnológicos: riesgo existencial y una humanidad en transformación LEER ARTÍCULO Martin Rees Institute of Astronomy, Cambridge, Reino Unido Viajes interestelares y poshumanos LEER ARTÍCULO

Imágenes extraídas del libro The next step: Getty Images/Tim Boyle | Cortesía de Rob Felt, Georgia Tech | Ryuichi Maruo/ Cortesía del Yamaguchi Center of Arts Media (YCAM) | Vankad | Ryuichi Maruo | Golan Levin y colaboradores | Alamy Stock Photo/ScreenProd/Photononstop | Wonderlane | Alamy Stock Photo/Photos 12 | Getty Images/Kazuhiro Nogi | Contacto/Magnum Photos/Stuart Franklin | Getty Images/Bettmann | Michael Mapes | Images/Robert Nickelsberg | Science Photo Library/ Silvia Riccardi | Getty Images/Kim Badawi | Getty Images/Adam Berry | Alamy Stock Photo/ AF Archivo