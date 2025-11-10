Qué ver y hacer en tres días en San Lorenzo de El Escorial

La visita comienza de manera obligada por el principal protagonista del municipio: el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Felipe II ordenó su construcción en 1561 como residencia y panteón real para los Austrias, y se considera la obra cumbre de la arquitectura herreriana, sobria y monumental.

En su interior, alberga una impresionante colección de arte: obras de Tiziano, Velázquez y Van Dyck, tapices de Goya y Bayeu, la majestuosa escalinata de Villanueva y más de 40.000 volúmenes en su biblioteca.

También puede visitarse la Basílica y los Panteones Reales -donde reposan los restos de doce monarcas, desde Carlos I-, además de sus impresionantes jardines de diseño geométrico con vistas a la sierra.

Tras la visita al monasterio, al que es recomendable dedicar varias horas, merece la pena seguir recorriendo el conjunto histórico-artístico que lo rodea. Allí se encuentra la Casa de los Oficios, la Casa de los Infantes y de la Reina, el Real Coliseo Carlos III, uno de los teatros más antiguos en funcionamiento de España y la Casa de la Compaña.