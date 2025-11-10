Qué ver y hacer en tres días en San Lorenzo de El Escorial

Entre montes, jardines, palacetes y una gastronomía con carácter, San Lorenzo de El Escorial invita a quedarse varios días si queremos conocer a fondo este enclave, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984.
Como parte del selecto grupo de los cinco enclaves Patrimonio Mundial en la Comunidad de Madrid, su riqueza, monumental y natural, hace de esta localidad uno de los destinos más completos de la región.
El imponente monasterio, joya del renacimiento español y conocido en su época como la octava maravilla del mundo, es solo el punto de partida para un viaje al pasado en plena Sierra de Guadarrama.
Día 1: El monasterio, corazón del Real Sitio
La visita comienza de manera obligada por el principal protagonista del municipio: el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Felipe II ordenó su construcción en 1561 como residencia y panteón real para los Austrias, y se considera la obra cumbre de la arquitectura herreriana, sobria y monumental.
En su interior, alberga una impresionante colección de arte: obras de Tiziano, Velázquez y Van Dyck, tapices de Goya y Bayeu, la majestuosa escalinata de Villanueva y más de 40.000 volúmenes en su biblioteca.
También puede visitarse la Basílica y los Panteones Reales -donde reposan los restos de doce monarcas, desde Carlos I-, además de sus impresionantes jardines de diseño geométrico con vistas a la sierra.
Tras la visita al monasterio, al que es recomendable dedicar varias horas, merece la pena seguir recorriendo el conjunto histórico-artístico que lo rodea. Allí se encuentra la Casa de los Oficios, la Casa de los Infantes y de la Reina, el Real Coliseo Carlos III, uno de los teatros más antiguos en funcionamiento de España y la Casa de la Compaña.
Día 2: Naturaleza con las mejores vistas
El entorno natural que rodea San Lorenzo de El Escorial es tan valioso como su patrimonio arquitectónico. A unos dos kilómetros del núcleo urbano se extiende el Bosque de La Herrería y el Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos, donde se puede pasear entre robles, cerezos y castaños hasta la Silla de Felipe II.
Desde este mirador de granito se puede contemplar una de las panorámicas más famosas del monasterio de El Escorial, con la Sierra de Guadarrama al fondo y, a pocos metros, se encuentra un ejemplar de arce de Montpellier de 10 metros de altura que está catalogado como Árbol Singular.
Este paraje natural también ofrece la posibilidad de realizar diversas rutas de senderismo y es una gran oportunidad para conocer la flora autóctona madrileña. Y para quienes busquen un plan diferente -especialmente recomendable con niños- el InsectPark sorprende con un recorrido por el fascinante mundo de los insectos.
También se sitúa en un entorno privilegiado el club de Golf La Herrería, donde los amantes de este deporte pueden disfrutar del aire libre y recorrer sus 18 hoyos con el monasterio como telón de fondo.
Día 3: Despedida gastronómica
El último día es ideal para seguir recorriendo las calles de San Lorenzo de El Escorial y experimentar su gastronomía local. Entre sus especialidades destacan las famosas carnes de Guadarrama, el uso de setas de la zona como boletus, níscalos o setas de cardo y un dulce con mucha historia: las bizcotelas, un bizcocho con una capa de crema o yema bañado en chocolate, considerado el postre preferido del rey Felipe V.
Podemos descubrir los sabores típicos y otros de vanguardia en el restaurante Montia, galardonado con una estrella Michelin, pero también hay otros templos gastronómicos imprescindibles, entre ellos el Charolés, toda una institución en Madrid por su cocido, o Vesta una taberna gastronómica enfocada en el producto local y de temporada.
San Lorenzo de El Escorial es un destino que deja huella. La armonía entre siglos de historia y una naturaleza exuberante consolida este enclave como una visita imprescindible en la Comunidad de Madrid. Una escapada de fin de semana perfecta en la que encontrarás cultura, paisajes y sabor.
Cómo llegar a San Lorenzo de El Escorial
- En coche: Desde Madrid, por la A-6 en dirección a A Coruña.
- En autobús: Desde el intercambiador de Moncloa, líneas 661 y 664.
- En tren: Línea de Cercanías C8 (Madrid–Cercedilla), parada en El Escorial.
- Tren de Felipe II: Un convoy turístico de los años 40 que permite disfrutar de las vistas a la Sierra de Guadarrama durante el trayecto. Sale de la estación Príncipe Pío, pero hay que reservar con antelación.