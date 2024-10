"Tabernas madrileñas: la comida de casa en el lugar de siempre"

Neotabernas, reinventando la tradición

Las tabernas y casas de comidas son los guardianes de la cocina tradicional, pero tienen que convivir con la inevitable modernización de la oferta gastronómica. En los últimos años, ha surgido una nueva tendencia en la escena culinaria madrileña: las neotabernas. Estos locales, aunque mantienen la esencia de las antiguas tabernas a través de elementos como las barras, combinan lo mejor del pasado con lo contemporáneo, reinventando platos clásicos y abriendo las puertas a la fusión de cocinas.

“Las neotabernas surgen cuando muchos cocineros que vienen de restaurantes con estrella Michelin o restaurantes modernos se dan cuenta de que hay una demanda de los platos tradicionales. Son tabernas ilustradas, donde ya no solo se cocinan platos como el rabo de toro o los callos, sino que puedes hacer un bao de rabo de toro o un ceviche con algún guiño de cocina tradicional. Este tipo de establecimientos pretenden acercar la alta cocina, mezclada con la cocina tradicional, a precios asequibles”, explica el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía.

Las nuevas tabernas están ahora en manos de chefs jóvenes y bien formados que han modernizado su propuesta culinaria sin perder de vista la esencia que caracteriza a estos establecimientos: la calidad del producto y la complicidad con el cliente.

Para un hostelero experimentado como Trifón, “lo principal es la materia prima para hacer una buena cocina y dedicarle amabilidad al cliente, mantenerle feliz”. Porque otra característica de las tabernas es que suelen tener un cliente fiel, generalmente personas que se encuentran trabajando en la zona y que acuden habitualmente a estos locales para encontrar la cocina de siempre.

A través de la comida y del ambiente que se genera en estos locales, se busca que “el cliente se encuentre a gusto, porque está comiendo cosas que hace años en casa no come y así se mantiene esa esencia madrileña. Antiguamente se llamaban casas de comidas porque era como si comieses en casa, y eso es algo que no se puede perder”, concluye Trifón. Aunque los menús han evolucionado, la filosofía de servir comida casera a precios moderados sigue siendo el sello distintivo de las tabernas.