Un espacio para compartir, crecer y aprender: el refugio para niños y adolescentes en el distrito Latina

La asociación MASI desarrolla proyectos socioeducativos con niños y jóvenes del barrio de Los Cármenes para garantizar su participación plena en la vida económica, social y cultural de la ciudad.

Caño Roto, en el barrio de Los Cármenes, es un ejemplo emblemático del proceso de urbanización que experimentó la periferia de Madrid de los años 60. Surgió como poblado dirigido para acoger la llegada de trabajadores a la capital y es famoso por sus bloques de viviendas sociales, así como una activa participación vecinal.

Pese a los esfuerzos de los últimos años para la rehabilitación de la zona, este núcleo sigue reflejando las desigualdades educativas y económicas del sur de la ciudad. Aunque la Comunidad de Madrid ha alcanzado este curso un mínimo histórico en su tasa de abandono escolar -un 9,3% frente al 12,6% de la media nacional-, en barrios como este se puede acercar al 14%.

El origen, la renta familiar o el nivel educativo de los padres siguen condicionando, en gran medida, las oportunidades educativas de una persona, pero en Caño Roto, la asociación MASI lleva más de 25 años trabajando para que los niños y niñas del barrio puedan desarrollarse plenamente a nivel educativo y social.

Fundada en 1998 por estudiantes de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, nació del “nterés por hacer algo en su propia ciudadi y transformar zonas vulnerables de Madrid”, cuenta José Antonio Rey, coordinador de MASI.

Un espacio seguro para la infancia

A pesar de su cercanía al centro de Madrid y otras zonas más favorecidas, Los Cármenes mantiene un elevado índice de paro y absentismo escolar. Ante esta realidad, MASI se ha convertido en un punto de referencia y apoyo para muchas familias.

La entidad desarrolla proyectos de intervención integrales con niños, niñas y adolescentes para trabajar sus habilidades personales, sociales y respaldar su educación. Pero también lo hace con jóvenes adultos mediante iniciativas “orientadas a la formación y el apoyo de habilidades y recursos para la mejora de su empleo o acceso al primer empleo”, explica Rey.

La asociación adapta sus proyectos según la edad de sus participantes y trabaja codo con codo con las familias para llevar a cabo algunas de las actividades. Carmen de la Sierra, coordinadora del proyecto Infancia, explica que “la idea es crear un proceso de intervención que no sea venir solo a jugar, sino que también hagamos acciones que tengan una repercusión en la comunidad y en sus familias”.

En el caso del proyecto Infancia, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 13 años, continúa Sierra, “lo que procuramos es crear un espacio seguro en el que se diviertan aprendiendo y que las familias puedan acompañarnos en ese proceso de crecimiento”.

Cada tarde los lunes, miércoles y viernes, los niños y niñas acuden al local de MASI en la calle Gallur. Allí juegan, hacen manualidades, talleres de apoyo escolar y desarrollan sus habilidades sociales.

También realizan campamentos y colonias urbanas, siempre desde una metodología participativa y abierta. “Queremos que sean ellos y ellas quienes decidan qué quieren trabajar y qué necesitan para afrontar su día a día”, señala de la Sierra.

La colaboración con las familias es clave para el éxito del programa. Con ellas, “se crean actividades en las que hay diálogo en torno a un mismo tema y se genera un espacio muy bonito, intergeneracional y con muchos puntos de vista”, explica la coordinadora.

Además, añade, “facilitamos espacios de comunicación donde las familias puedan aprender pautas de crianza para mejor su comunicación con los niños y niñas para poder afrontar cualquier dificultad. Intentamos que esto no solo se quede aquí, dentro de MASI, sino que salga al resto del barrio”.

A lo largo del año, en las actividades participan unas 60 unidades familiares: aproximadamente unas 100 personas adultas y 80 niños, niñas y adolescentes.

Los retos del tercer sector

En 2024, MASI recibió el apoyo de la Fundación Banco Santander para financiar su programa de Infancia a través de la Convocatoria Santander Ayuda, una iniciativa que apoya a las entidades sin ánimo de lucro que favorezcan el desarrollo educativo de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Esta y otras ayudas, “nos permiten asegurar que las transformaciones que pretendemos generar en la población se mantengan a lo largo del tiempo”, defiende el coordinador de MASI.

Las asociaciones del tercer sector en España se enfrentan a múltiples retos, siendo la financiación un área fundamental para garantizar la continuidad de su actividad y, con ello, alcanzar una transformación social significativa.

Según Rey, “nuestra única intención y nuestra única voluntad es conseguir un impacto en la sociedad y para ello es necesario un trabajo a largo plazo, que conlleva muchos años de intervención para conseguir cambiar no solo rutinas, ni hábitos, ni conocimientos, sino las condiciones de vida en la población del barrio”.

