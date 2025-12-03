Una segunda oportunidad contra el abandono escolar
Educa2 es una iniciativa de la Asociación Norte Joven que ofrece a jóvenes que han abandonado los estudios la oportunidad de retomar la formación básica y obtener el título de la ESO.
El abandono educativo en España ha descendido de manera continuada desde hace una década. En 2024 se alcanzó un mínimo histórico del 13%, pero nuestro país sigue siendo el segundo de la UE con la mayor tasa de abandono escolar temprano, que engloba a las personas de entre 18 a 24 años que no han completado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que, tras esa etapa, no siguen ningún tipo de estudio o formación.
El abandono escolar es un fenómeno complejo que obedece a múltiples causas de carácter social, económico, familiar o personal, como pueden ser las dificultades de aprendizaje o los problemas de salud mental. A menudo, son los niños y niñas que crecen en entornos de vulnerabilidad o desventaja socioeconómica quienes registran mayores tasas de absentismo y peores resultados académicos y, en consecuencia, más probabilidades de abandonar prematuramente los estudios. Esta realidad cobra especial relevancia en España, que se sitúa como el país de la UE con la mayor tasa de pobreza infantil, con un 34% de menores de 18 años viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de Unicef.
Por su implicación en el desarrollo social, económico y cultural del país, el abandono escolar es uno de los grandes desafíos para el sistema educativo español. Sin embargo, la educación formal no siempre conecta con la realidad y las necesidades de los jóvenes que han tenido una experiencia de fracaso escolar.