Una segunda oportunidad contra el abandono escolar

La formación que lo cambia todo

Con esta visión nace un proyecto para que 20 jóvenes menores de 18 años -que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que han tenido una experiencia de fracaso escolar- puedan adquirir los conocimientos básicos para obtener el título de la ESO, junto a otras competencias transversales sobre cultura, digitalización o medioambiente.

No se trata, únicamente, de que aprendan lengua o matemáticas. Cuando estos chicos y chicas llegan a Norte Joven, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan es “la baja autoconfianza en ellos mismos. No son capaces de ver un futuro claro y eso les limita mucho a la hora de crecer”, señala Daniel Peláez, profesor del ámbito científico-tecnológico en el centro de Fuencarral-El Pardo.

Las necesidades de estos jóvenes van más allá de lo educativo. María Martínez, directora pedagógica del centro de Fuencarral explica que, “para poder atender a este colectivo, que ya plantea dificultades de inserción o adecuación al sistema educativo, tienes que cambiar la mirada con ellos, adaptar tu metodología. Tienes que trabajar mucho su parte competencial personal, su autoestima e interés por aprender”.

Es por ello que una parte esencial del proyecto es el acompañamiento social que se brinda al alumno. “Con estos chicos lo más importante va a ser prestar esa atención a la vulnerabilidad, a veces económica, personal o social que tienen en sus familias o en su entorno. Para ello va a ser necesario que les conozcamos, que les atendamos con recursos y que sepamos ver muy bien dónde están los problemas por los que en la escuela ordinaria no fueron capaces de obtener el éxito esperado”, continúa Martínez.

La iniciativa se está llevando a cabo actualmente en los tres centros con los que cuenta Norte Joven, donde las clases son de todo menos convencionales. En primer lugar, son clases más pequeñas, de unos 10 alumnos, lo que permite a los docentes atenderles de manera casi individual.

“Aunque damos lengua, matemáticas o ciencias sociales, utilizamos diferentes herramientas que nos ayudan en nuestra práctica docente”, declara Peláez. Son frecuentes las herramientas digitales de gamificación y la formación práctica, pues “el aprendizaje cooperativo nos ayuda bastante a conectar con el alumnado y también a que el alumnado se enganche a ese contenido al que previamente había mostrado rechazo”, manifiesta el profesor.