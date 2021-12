"Los productos libres de combustión están llamados a ser una aportación positiva en la reducción del daño”

La sociedad cambia. Los transportes tienen poco que ver con los de antaño, en calidad y servicios; la forma de comprar, de comunicarse o incluso de acceder a productos bancarios son hoy muy distintos de como era todo hace no demasiado. La tecnología, el conocimiento y el espíritu emprendedor de la humanidad hace que todo evolucione y se adapte a las necesidades del presente y eso también se cumple en actividades tan cotidianas como fumar.

En los últimos años, se ha impulsado un nuevo ecosistema para el fumador en el que, tal vez por primera vez en la historia, se ha priorizado ser capaces de reducir su impacto negativo. Si bien la mejor alternativa es no fumar, para quien no pueda o quiera dejarlo ya existe un sólido panorama de alternativas que, basadas en la ciencia y en la investigación, sin ser inocuas, son una opción mejor en comparación con el cigarrillo atacando precisamente el mecanismo que más daño produce: la combustión, el proceso por el cual el tabaco se quema y libera no solo el aroma sino una gran cantidad de componentes químicos potencialmente dañinos para el cuerpo. Es por ello que el cigarrillo tradicional tiene los días contados, al menos en la forma en la que lo conocemos, como reconoce el director general de Philip Morris en España y Portugal, Enrique Jiménez.