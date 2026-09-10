Llega la Fórmula 1 a Madrid: un impacto económico de 467 millones y 8.850 empleos Se prevé que la mitad de los asistentes al Gran Premio en el circuito MADRING procedan de fuera de España.

El esperado regreso de un Gran Premio de Fórmula 1 a Madrid supondrá mucho más que un fin de semana de competición. Este deporte ha demostrado ser un auténtico motor económico apaz de transformar durante varios días la actividad de una ciudad. Hoteles con cifras récord, restaurantes llenos, mayor demanda de transporte, incremento del comercio y miles de visitantes internacionales ormarán parte del impacto que trae consigo la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuánto dinero mueve un GP de F1? Las previsiones apuntan a que el GP de Madrid generará un importante retorno económico incluso días antes de que comiencen las primeras jornadas de entrenamiento. La llegada anticipada de los equipos, patrocinadores y aficionados internacionales multiplicará en los días previos la actividad de sectores como la hostelería, la restauración, el comercio o el alquiler turístico. Por poner un ejemplo del alcance, se requerirán nada menos que 5.000 habitaciones de hotel solamente para el personal vinculado a la organización del evento. Cada edición del Gran Premio -que tiene un acuerdo para permanecer en la capital hasta 2035- podría aportar alrededor de 450 millones de euros a la economía madrileña, según las estimaciones del Ayuntamiento de Madrid. En conjunto, el impacto acumulado alcanzaría los 4.500 millones de euros. Desde el punto de vista de la generación de empleo, el GP requerirá una fuerza laboral considerable que supondrá unos 8.850 empleos directos, además de la creación de puestos indirectos en otros sectores.

Un escaparate para el turismo La Fórmula 1 actúa como un gran escaparate internacional para las ciudades anfitrionas, favoreciendo la inversión, el turismo y la proyección exterior del destino. En lo referente al turismo, se prevé que del total de los asistentes al nuevo circuito madrileño un 45% sean internacionales, un 30% procedente de Madrid y un 25% del resto de España. La ciudad se encuentra en un escenario especialmente favorable para aprovechar todo el potencial económico del campeonato gracias a su capacidad hotelera, su oferta gastronómica y sus infraestructuras. Por otro lado, la Cámara de Comercio prevé que la facturación de restauración y ocio supere los 29,5 millones euros durante los tres días del Gran Premio. En una reciente jornada, Ángel Asensio, presidente de la entidad, auguró que “el gasto en la ciudad, sin incluir hoteles ni transporte, ni el coste de la entrada de acceso al GP, puede estimarse entre unos 600 euros para el aficionado nacional, y los 949 euros del internacional”. Estos ingresos representarían cerca del 0,2% del PIB de la Comunidad de Madrid, y el 0,4% del PIB de la capital. Solamente en tres días.

Una oportunidad de crecimiento para la ciudad El impacto económico que genera la Fórmula 1 no sería posible sin el respaldo de las empresas que hacen viable la competición. Al ser un evento de carácter privado, los patrocinadores desempeñan un papel esencial no solo en su financiación, sino también en la creación de oportunidades para las ciudades anfitrionas. En ese contexto se enmarca la apuesta de Banco Santander, que entiende el patrocinio como una herramienta que va mucho más allá de la presencia de su marca en los circuitos. La Fórmula 1 ocupa un lugar destacado en la historia de la entidad desde hace casi dos décadas. El banco comenzó su vinculación con el campeonato en 2007 apoyando a la escudería McLaren, en la que militaban nada más y nada menos que Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Aquel Ferrari F10 de 2007 se presentó en la Ciudad Financiera de Banco Santander, consolidando una asociación visual entre el rojo de la escudería y el de la entidad que se mantendría durante años. Según datos del propio banco, el retorno obtenido durante aquella primera temporada con la escudería italiana rondó los 250 millones de euros, cerca de cinco euros por cada euro invertido. En Reino Unido, además, la campaña protagonizada por Lewis Hamilton elevó la notoriedad de marca de la compañía del 20% al 82%. Tras varias etapas junto a Ferrari (2010 - 2017) y una pausa estratégica, Banco Santander recuperó en 2022 su alianza con la Fórmula 1, patrocinando, entre otros, al madrileño Carlos Sainz. Desde el año pasado, Banco Santander es Official Retail Banking Partner de la Fórmula 1, y, como no podía ser de otra manera, ahora es Founding Partner del Gran Premio de Madrid, una cita llamada a convertirse en uno de los grandes escenarios de la F1. También es el patrocinador principal de ocho Grandes Premios en sus principales mercados (España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y México). Banco Santander entiende la competición como una plataforma capaz de generar oportunidades económicas para empresas y ciudadanos y para ello combina grandes patrocinios internacionales con iniciativas locales adaptadas a cada país que le permiten conectar con los clientes de forma física y emocional en cada territorio. Además, la Fórmula 1 es una de las competiciones deportivas que más ha hecho en los últimos años por acercarse al público joven y el análisis de las audiencias demuestra que el objetivo se está cumpliendo con creces. Escuderías, pilotos, circuitos o la propia FIA cuidan hasta el extremo las RRSS, con departamentos de social media muy preparados, que hacen un uso masivo y cada vez más perfeccionado de dichas plataformas, incluidas las más vinculadas al público joven, para comunicarse con unas audiencias potenciales que no paran de crecer. Ahora que Madrid se incorpora al calendario de la Fórmula 1, el impacto no se medirá únicamente en euros, sino también en la capacidad del evento para impulsar el desarrollo de la ciudad. La competición más importante de automovilismo llega a una ciudad que desea convertirla en experiencia cultural y, en ese camino, Banco Santander aspira a ser el facilitador de esa oportunidad.