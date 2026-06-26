Fabian Morassut, fotógrafo: "No hablamos de cualquier cámara metida en un móvil, es una lente Leica con 50 megapíxeles"
Xiaomi apuesta por la fotografía móvil avanzada en su nueva Xiaomi 17T Series, que incorpora por primera vez teleobjetivo en toda la gama y la innovadora función Leica Live Moment.
La fotografía sigue siendo uno de los principales campos de batalla en el mercado de los smartphones. Y Xiaomi es una de las marcas que más fuerte ha apostado por la fotografía mediante su acuerdo de co-creación con Leica.
Gracias a esta colaboración, en los últimos años las lentes de los móviles Xiaomi han vivido una auténtica revolución, marcando un nuevo estándar en el ámbito de la fotografía móvil. Ahora, la marca acaba de presentar su nueva generación 17T Series, compuesta por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro.
La nueva generación de dispositivos se distingue por acercar herramientas fotográficas de nivel profesional a usuarios que hasta ahora solo podían encontrarlas en los segmentos más exclusivos.
La principal novedad de la nueva serie es que incorpora por primera vez en toda la gama el teleobjetivo Leica 5x de 50 megapíxeles. También se introduce Leica Live Moment, una función diseñada para capturar secuencias de vídeo breves antes y después de cada fotografía con el objetivo de conservar el movimiento y el contexto de la escena.
Una lente para redefinir lo que significa llevar una cámara profesional en el bolsillo
Durante décadas, la fotografía ha perseguido el instante perfecto. Pero cuando cada movimiento dura apenas una fracción de segundo, es un gran desafío capturarlo antes de que desaparezca.
Con ese reto sobre la mesa, Xiaomi propuso al fotógrafo Fabian Morassut poner a prueba las prestaciones de la nueva Xiaomi 17T Series en una masterclass que consistía en sesión fotográfica en directo con una modelo muy especial: la bailarina Francesca Sari, de la Compañía Nacional de Danza.
Morassut, fotógrafo con más de 25 años de trayectoria, especializado en moda y que cuenta en su haber de premios con un León de Oro de Cannes por una campaña gráfica para UNICEF, ya había colaborado con Xiaomi en más de una ocasión.
De hecho, recuerda el fotógrafo, “el primer año que yo trabajé con Xiaomi me llevé la cámara a la sesión por las dudas”. Pero no llegó a necesitarla. Desde entonces ha participado en diferentes proyectos con la marca utilizando exclusivamente smartphones, “y el Xiaomi funcionó siempre súper bien”, asegura.
Esta vez, Morassut ofreció una clase magistral de fotografía utilizando las nuevas funciones de Xiaomi 17T Series como, por ejemplo, Leica Live Moment. ¿El objetivo? Capturar los rápidos movimientos de la bailarina.
Frente al objetivo, Francesca encadena saltos, giros y cambios de dirección constantes. Cada movimiento dura apenas un instante. Precisamente por eso, la bailarina se convirtió en el banco de pruebas perfecto para experimentar con las capacidades fotográficas de la nueva Xiaomi 17T Series.
“La ventaja que tiene el Live Moment de Leica en este Xiaomi es que estás filmando un vídeo y al mismo tiempo puedes ir haciendo fotos. Son pequeños vídeos hechos de fotos en los que puedes seleccionar después la foto. Es maravilloso”, afirma Morassut.
Además, destaca también las características del teleobjetivo, pues “la ventaja que tiene es que puedes capturar momentos y aislarlos de todo. Se produce algo como más allá de acercar el objetivo, un momento íntimo aislado de toda esa contaminación que tiene alrededor”.
Como resume el fotógrafo, “no estamos hablando de cualquier cámara metida en un móvil, es una lente Leica con angulares y teleobjetivo que mantienen una calidad de resolución muy importante: estamos hablando de 50 megapíxeles”.
Cuando la sesión termina, Morassut se dispone a revisar las imágenes tomadas por los invitados al evento que, gracias a sus indicaciones, han resultado ser todo un éxito. Saltos, giros y expresiones que apenas duraron un instante aparecen congelados con nitidez en la pantalla.
Ahí se encuentra la verdadera apuesta de la nueva Xiaomi 17T Series: facilitar que momentos fugaces que antes se perdían para siempre en manos inexpertas ahora se conviertan en recuerdos definitivos.
Por otro lado, Nelly de Navia, Head of Marketing de Xiaomi Iberia, señala que desde la compañía “creemos que la innovación solo tiene sentido cuando ayuda a las personas a ver y expresar el mundo de una forma más auténtica. Xiaomi 17T Series nace de esa idea: ayudar a captar momentos con una profundidad, una emoción y una naturalidad que hasta ahora parecían imposibles”.
La compañía se suma así a una tendencia cada vez más visible en el sector: reducir la distancia entre la fotografía móvil y la fotografía tradicional, acercando la fotografía profesional a cada vez más personas.
Xiaomi 17T Series
El teleobjetivo Leica 5x
Por primera vez en la historia de la serie T, el teleobjetivo Leica 5x de 50MP llega a ambos modelos. Este objetivo no sirve solo para acercar lo que está lejos: sirve para aislar, para dirigir la mirada y eliminar todo lo que distrae. Con zoom óptico de 10x y AI Ultra Zoom de hasta 120x, permite una captura fluida en cualquier condición.
Leica Live Moment
La función Leica Live Moment captura no solo el instante, sino el movimiento y la emoción que lo preceden y lo prolongan. Compatible con todas las longitudes focales de la cámara trasera, esta tecnología añade profundidad y contexto a cada imagen, creando una narrativa más expresiva de la que permite un solo fotograma.