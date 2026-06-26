"Fabian Morassut, fotógrafo: "No hablamos de cualquier cámara metida en un móvil, es una lente Leica con 50 megapíxeles""

Una lente para redefinir lo que significa llevar una cámara profesional en el bolsillo

Durante décadas, la fotografía ha perseguido el instante perfecto. Pero cuando cada movimiento dura apenas una fracción de segundo, es un gran desafío capturarlo antes de que desaparezca.

Con ese reto sobre la mesa, Xiaomi propuso al fotógrafo Fabian Morassut poner a prueba las prestaciones de la nueva Xiaomi 17T Series en una masterclass que consistía en sesión fotográfica en directo con una modelo muy especial: la bailarina Francesca Sari, de la Compañía Nacional de Danza.

Morassut, fotógrafo con más de 25 años de trayectoria, especializado en moda y que cuenta en su haber de premios con un León de Oro de Cannes por una campaña gráfica para UNICEF, ya había colaborado con Xiaomi en más de una ocasión.

De hecho, recuerda el fotógrafo, “el primer año que yo trabajé con Xiaomi me llevé la cámara a la sesión por las dudas”. Pero no llegó a necesitarla. Desde entonces ha participado en diferentes proyectos con la marca utilizando exclusivamente smartphones, “y el Xiaomi funcionó siempre súper bien”, asegura.

Esta vez, Morassut ofreció una clase magistral de fotografía utilizando las nuevas funciones de Xiaomi 17T Series como, por ejemplo, Leica Live Moment. ¿El objetivo? Capturar los rápidos movimientos de la bailarina.

Frente al objetivo, Francesca encadena saltos, giros y cambios de dirección constantes. Cada movimiento dura apenas un instante. Precisamente por eso, la bailarina se convirtió en el banco de pruebas perfecto para experimentar con las capacidades fotográficas de la nueva Xiaomi 17T Series.

“La ventaja que tiene el Live Moment de Leica en este Xiaomi es que estás filmando un vídeo y al mismo tiempo puedes ir haciendo fotos. Son pequeños vídeos hechos de fotos en los que puedes seleccionar después la foto. Es maravilloso”, afirma Morassut.