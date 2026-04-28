Cuando correr “no es solo por la foto”: Crys Dyaz se enfrenta a la media maratón de Madrid de la mano de Xiaomi

El 26 de abril, la empresaria y atleta se enfrentó al reto de los 21 kilómetros con Xiaomi como aliado tecnológico. Más allá de alcanzar su objetivo, asegura que el verdadero logro ha sido disfrutar del proceso que te lleva hasta la meta.

Vivimos en la era de la inmediatez. Las cosas suceden rápido, se publican al instante y se consumen en segundos. Las experiencias se transforman así en imágenes cuidadosamente planeadas, aunque siempre hay una parte de la historia que nunca aparece en pantalla. En el deporte, esa distancia entre lo que se ve y lo que realmente ocurre se hace aún más evidente. Nadie madruga para entrenar durante semanas solamente para poder enseñar una medalla. Ni corre una carrera únicamente por hacerse una foto en la línea de meta. Porque cuando nos planteamos un reto, también buscamos la forma de disfrutar del proceso, y las razones pueden ser múltiples: cuidarse, progresar en un deporte, ganar disciplina y constancia. Cuando se alcanza el objetivo, la foto solo es el resultado final de todo lo que ha sucedido antes. Tu navegador no soporta vídeo HTML5.

Un reto: 21 kilómetros Este domingo 26 de abril Madrid ha acogido una nueva edición de la maratón y Xiaomi, como patrocinador principal de la Zurich Rock ’n’ Roll Running Series Madrid, ha lanzado la campaña No es solo por la foto para poner el foco en el verdadero logro: el camino invisible que te lleva hasta la meta. La fotografía es una poderosa herramienta para contar historias, y cuando se une a una experiencia tan exigente como una maratón, su poder reside en mostrar todo lo que no se ve: el sudor, la disciplina, el cansancio y el orgullo que hay detrás de cada imagen. Para Xiaomi, el deporte no solo se fotografía, también se acompaña. Por eso, en esta campaña cuenta con Crys Dyaz como protagonista, que afrontó el reto de la media maratón por segunda vez en tres años. Entrenadora personal, fisioterapeuta, exatleta de élite y empresaria, Crys asegura que “el objetivo de correr una media maratón no es solamente hacerte la foto, subirlo a las redes sociales y buscar esa aprobación general, sino poder disfrutar de todo ese proceso”. “No es solo por la foto, es por todo lo que te lleva hasta ese lugar” Crys Dyaz

Un aliado tecnológico para alcanzar cualquier meta deportiva El running ya se ha convertido para Crys en una práctica indispensable en su rutina de entrenamiento, incluso sin un objetivo de por medio. Cuenta que le gusta correr “porque puedes practicarlo allá donde vayas. Me ayuda a conectar con las ciudades en mis viajes y a retarme. Es un deporte muy psicológico, donde necesitas conectar mucho el cuerpo con la mente”. De cara a la preparación de la media maratón, la tecnología ha jugado un papel clave para la deportista. Tanto para registrar los entrenamientos como para medir los progresos o para motivarse en esos días en los que cuesta entrenar. Con dispositivos como el Xiaomi 17 Ultra, la experiencia va más allá del entrenamiento: “Tener el apoyo de Xiaomi es maravilloso, porque me ayuda en muchos momentos. En el teléfono llevo mis entrenamientos: puedo ver la evolución, los ritmos, planificar las series…”, explica Crys.

Xiaomi 17 Ultra

El nuevo Xiaomi 17 Ultra, equipado con la cámara Leica más avanzada, se integra fácilmente en el día a día de cualquier atleta. Este dispositivo lleva la fotografía al nivel de un estudio profesional, con un zoom óptico de 5x y funciones avanzadas de vídeo y fotografía nocturna para capturar la autenticidad de cada entrenamiento. El móvil se convierte en el centro de todo un ecosistema tecnológico diseñado para optimizar la práctica deportiva, pero también le permite guardar recuerdos del camino: “Es bonito tener fotos y vídeos del proceso, porque me gusta recordar esas sensaciones cada cierto tiempo, sobre todo en momentos difíciles, cuando no sabes por qué lo haces”. Y, por supuesto, la música, asegura Crys, “me acompaña a través de los cascos. Es fundamental para mí, porque cuando metes kilómetros largos, días difíciles o cuando la meteorología no acompaña, ayuda ponerse temazos: en mi caso un buen pop-rock español que me motiva”.

¿Cómo se prepara una maratón?