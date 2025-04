La emprendedora que inspira a las jóvenes senegalesas con su marca de cosmética natural

La educación, garantía de libertad

Matty ha puesto en marcha su propia marca sin dejar de lado su actividad en el hotel, donde continúa teniendo un papel importante en la educación de los jóvenes que acuden en busca de una formación y un futuro empleo. En este sentido, asegura la ahora empresaria, “me gustaría poder formar al mayor número posible de jóvenes”.

Ella es firme defensora del poder de la educación, pues es consciente de la importancia de esta herramienta para ofrecer a los jóvenes un mejor porvenir, especialmente cuando se trata de las mujeres. Lo vivió en primera persona en su juventud y ahora es testigo del cambio: “Las mujeres se están formando y obteniendo resultados. Pero tiene que haber alguien que les guíe por el mundo del emprendimiento, para que puedan gestionarlo”.

Matty Mbengue acepta con entusiasmo el papel de mentora y hace un llamamiento para que otras mujeres sigan su ejemplo: “Les pediría que crearan sus pequeñas empresas. Al principio, cuando fabricaba mis productos, la gente me decía que no iba a funcionar, como si no tuviera derecho a cambiar de dirección después de un tiempo porque ya tenía un buen trabajo. Pero necesitas confiar y creer en ti misma”. Emprender en Senegal no siempre es fácil, pero la pasión de Matty inspira a muchas otras mujeres que hoy sueñan con abrir su propio negocio.