La reina del reciclaje de Gambia que hizo del plástico una forma de empoderar a las mujeres

El poder de la educación

Gambia, el país más pequeño de África continental, está siendo devorado por el plástico. Según informa la ONG Common Seas, en 2021 se generaron aproximadamente 23.000 toneladas de desechos plásticos, de las cuales el 75% se filtraron al medio ambiente. Sin intervención, se estima que en los próximos años este tipo de residuos aumente un 42%. Ante esta situación, muchas comunidades se ven forzadas a quemar los desechos o abrir vertederos informales, algo que Ceesay ya vivió en primera persona desde muy joven.

Cuidar su entorno se volvió su prioridad y pronto encontró en la enseñanza una poderosa herramienta para la concienciación y el empoderamiento de las mujeres de su comunidad. A través de WIG, “reciben educación para que conozcan los efectos secundarios del plástico y también de la importancia de una gestión adecuada de los residuos”, declara Ceesay, pero “también aprenden sobre independencia, porque cuando fabrican los productos y los venden, el dinero vuelve a ellas y pueden tomar decisiones sobre el dinero que reciben”.

Esto, continúa la activista, “da valor a las mujeres porque antes tenían que depender de sus maridos, pero ahora aprenden sobre el equilibrio de género. Ahora tienen dinero, son ellas las que lo administran y eso trae respeto entre ellas y sus maridos”.

En sus inicios, Ceesay tuvo que enfrentarse al desconocimiento de sus vecinos, pero supo transformarlo en una oportunidad de educar a su comunidad en la importancia del reciclaje: “Quienquiera que sea negativo sobre lo que estoy haciendo, me concentro en ayudarles a entender, porque si no lo entienden nunca estarán conmigo. Pero mientras me ocupe de esos desafíos, yo lo llamo éxito”, subraya.

A través de WIG, la activista trata de unificar fuerzas entre las comunidades locales y los gobiernos para hacer frente a los desafíos del cambio climático en Gambia: “Mi objetivo es crear redes, educar a las comunidades y educar a las jóvenes. La razón por la que me concentro en la educación es porque, en cualquier desarrollo que se esté realizando en el mundo, si las personas no reciben educación no pueden empoderarse”.

En cuanto al medioambiente, continúa, “quiero que la gente comprenda que es nuestra vida. Y sin un medioambiente mejor, la próxima generación sufrirá”. Ceesay insiste especialmente en la formación de los más jóvenes, porque “son nuestros futuros líderes y necesitan estar preparados. Por eso quiero dedicar mi energía a la próxima generación y educarlos sobre sus responsabilidades con la comunidad”.

A sus 53 años, la energía de Ceesay por limpiar de plásticos su país no ha decaído. Reconoce que sigue “fascinada” por los residuos: “Tengo muchas ideas al respecto y siempre estoy participando. Estoy muy orgullosa de ser la reina del plástico porque ahí es donde me siento realizada”.