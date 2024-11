"Ciencia para construir un futuro sin humo"

Distinto enfoque, misma vocación

Así pues, ¿por qué da el paso una persona como ella, firmemente asentada en el campo de la investigación? ¿Qué la motiva a cambiar el enfoque? Subyace la vocación de ayudar a los demás y de paliar los efectos negativos del tabaquismo. Antes lo hacía desarrollando medicamentos específicos para mejorar la vida de personas con enfermedades pulmonares tan habituales como el asma o la EPOC; ahora, contribuyendo a construir estas alternativas sin humo que pretenden minimizar el impacto y la prevalencia de estas patologías, al menos las más asociadas al consumo de tabaco.

“Mis antiguos colegas eran muy escépticos cuando empecé en Philip Morris Internacional (PMI), les costaba entender mi cambio ya que no tenían ni idea del futuro sin humo hacia el que estamos trabajando”, afirma. Ahora, un lustro después de su incorporación a PMI, su palabra y su trabajo se sustentan con las evidencias y los datos científicos que respaldan los productos que salen de las fábricas de la compañía. Pese a lo cual, defiende, la meta es también hacer pedagogía sobre los riesgos del tabaquismo y ser transparentes y rigurosos en los datos que se presentan a la sociedad: “No estoy aquí para convencerles. No quiero convertirles”, asegura. “Como médico, cuando conozco a un fumador, mi primera reacción es intentar ayudarle a dejar de fumar. Si no lo hacen, intento ‘deshabituarlos’, sugiriéndoles que cambien a un producto sin humo. Después de trabajar aquí, creo que un futuro sin humo puede hacerse realidad”.

Alcanzar este ideal exige pensar no solo en los pacientes que tuvo, sino incluso en sus propios padres, que para la doctora Costantini fueron otra gran “motivación” para este cambio profesional “por ser fumadores y por los que, aunque no puedo hacer nada por cambiar su pasado, sí puedo ayudar a forjar su futuro”. De hecho, como reconoce en alguna entrevista, su propia madre, enferma de EPOC, le ha dicho alguna vez que otra que, si cuando ella comenzó a fumar hubiera tenido este tipo de alternativas sin humo quizá hoy no estaría enferma.