"‘Clece Emplea’, un evento anual que ofrece empleo a colectivos desfavorecidos"

Cambiar vidas ‘in situ’

Las contrataciones presenciales resultaron ser todo un éxito. Se ofrecían 309 puestos de trabajo en la capital hispalense y sus alrededores para personas en riesgo de exclusión. La mitad de los candidatos que acudieron al Antiguo Espacio Turismo de Sevilla, situado en el Paseo Alcalde Marqués de Contadero (junto a la Torre del Oro), salieron de allí con la buena noticia de volver a incorporarse al mundo laboral.

Entre las afortunadas estaba María Virginia Sequeira. La joven realizó prácticas como auxiliar de mayores en la Fundación Randstad y ya ha conseguido su hueco en el mundo laboral gracias a esta entidad, que ha sido su guía para llegar hasta ‘Clece Emplea’. “He venido con muchas expectativas, pensando siempre en positivo, pero no me esperaba que hoy mismo me dijeran que ya estaba contratada, no me ha pasado nunca”, explicaba Sequeira. “Estoy agradecida a la empresa Clece, que ha tomado parte de mi historial y se ha enterado de todo lo que he pasado, y la verdad que estoy contentísima de trabajar con ellos”, reconocía emocionada.

Mayra Gaitán fue otra de las seleccionadas para el cuidado de personas mayores. “He estado intentando buscar trabajo en otras partes, también de prácticas, y no conseguía nada. Y ahora, al fin, sí”, cuenta. “Para este trabajo me dieron un curso introductorio para prepararme en la Fundación SAMU. Fueron ellos quienes me contaron que se celebraba esta feria de empleo”, concluye.

Entre los candidatos también hay muchas personas que, a pesar de tener una formación y una carrera profesional, ya no pueden dedicarse a lo que hacían antes. “Hay quienes vienen con una necesidad real de apoyo emocional y de orientación laboral. Y que esas personas tengan acceso a la entrevista ya es una subida de autoestima para ellas”, explicaba Carolina Fernández, quien tiene el cargo de coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional en la zona sur ,en la filial de Clece, Integra CEE, un centro especial de empleo cuya plantilla está formada por más de un 80 % de personas con discapacidad.