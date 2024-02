La foca robot que ayuda a personas con alteraciones neurológicas en las residencias de mayores

Este centro salmantino ha liderado en nuestro país un estudio para constatar la eficacia del robot en personas mayores con demencia. En los últimos diez años, se han realizado investigaciones similares en países como Canadá, Australia o Noruega. “Que se haya comprobado que puede ser efectivo en otros entornos culturales no justifica que tenga que serlo en el nuestro. Es una de las cuestiones que queríamos comprobar”, explica Enrique Pérez, responsable de investigación del CREA.

Los beneficios observados entonces en estas residencias coinciden con los efectos alcanzados ahora en el estudio del CREA, según los resultados preliminares. El más evidente, explica Rodríguez, es que la terapia con Nuka “ reduce cualquier episodio de agitación leve ”. “Tiene efectos positivos sobre todos los síntomas neuropsiquiátricos, es decir, la agitación, la ansiedad, la depresión y, por ende, lógicamente, repercute en su calidad de vida . La persona está más tranquila, más receptiva . Conseguimos nuevos estímulos que con otras intervenciones terapéuticas no se consiguen”, añade.

“Según nuestra experiencia, lo que se comprobó es que no hubo un aumento de medicación en las personas, incluso en uno de los casos, llegamos a retirarle el ansiolítico que estaba tomando ”, cuenta Cristina Rodríguez, directora de CleceVitam.

Los efectos positivos que se buscan en la terapia con Nuka tienen mucho que ver con la posibilidad de sustituir o reducir los potentes tratamientos farmacológicos en las personas con demencia. El tratamiento de esta enfermedad es muy complejo y requiere tanto de medicamentos como de intervenciones no farmacológicas (como son la actividad física y las terapias psicosociales). “El problema es que los fármacos pueden tener efectos secundarios , son caros y no siempre controlan los síntomas”, advierte Pérez. Por eso, comprobar si se puede rebajar el consumo de psicofármacos es otro de los principales objetivos del estudio de este centro, aunque este es uno de los aspectos que los investigadores continúan analizando.

¿Por qué una foca?

La foca no es un animal con el que estemos acostumbrados a interactuar. Y esa es precisamente la razón por la que Nuka ha adoptado la forma de este encantador mamífero. Creada por el ingeniero japonés Takanori Shibata en 1993 (aunque no se presentaría al público hasta 2001), hace ya más de una década que llegó a España. Shibata quería evitar que las personas pudieran mostrar rechazo ante el robot, por lo que escogió un animal del que desconocemos su comportamiento. Si nos presentaran un robot que imita los movimientos de un perro o un gato, con los que tenemos mucha más experiencia, sería más fácil de detectar que no se trata realmente del animal, según explica el investigador del CREA.

La llegada del robot a las residencias resulta de lo más novedoso y genera mucha curiosidad entre los mayores. Está dotado de múltiples sensores que le permiten reaccionar de diferentes maneras según interactúen con ella. “Es capaz de dirigir su mirada hacia las personas que están hablando e incluso puede aprender su nombre o comportamientos por reforzamiento”, describe Pérez. Reacciona cuando la acaricias, si le tocas los bigotes puede que aparte la cara o, si le rascas el cuello, emite un sonido cercano al ronroneo. Hasta ahora, asegura el investigador, no ha habido nadie que se haya resistido a los encantos de Nuka.