ACS se abre paso entre la lava con una carretera única en la ‘isla bonita’

Eso explica que durante los 85 días de erupciones los sentimientos de todos ellos estuvieran “a flor de piel” , como explica Rodríguez, también canario y, por tanto, también muy próximo a lo que vivián los palmeros en aquellos momentos: “Aquello era dramático porque semana a semana la gente iba perdiendo sus viviendas, las plantaciones de plátanos, etc. Y sobre todo había un clima de incertidumbre grandísimo porque tú no sabías si tu casa iba a ser la siguiente”.

Tecnología e innovación sobre el terreno

La tecnología ha sido clave en este contexto para optimizar los tiempos, los recursos y actuar con las máximas garantías de seguridad para las personas y la maquinaria pesada habitual en la construcción de carreteras. “Dragados, en este ámbito, suele ser bastante puntero”, explica Pilar Segura, “ y en este caso en particular se ha ampliado la tecnología y la investigación colaborando con el MITMA todo lo posible porque el reto no era tanto el empleo de material volcánico de reciente constitución sino las condiciones del contorno”. Por eso, y dada la fragilidad del terreno, la filial del grupo ACS elaboró estudios in situ para analizar la transferencia de calor desde el material volcánico a la plataforma de la carretera. En paralelo, también se ejecutaron varios tramos de prueba en los que probar la idoneidad de los materiales usados para el firme, teniendo en cuenta esta exigencia ambiental tan extrema.

Para esta tarea se usaron drones dotados con cámaras térmicas, auscultaciones permanentes para monitorizar todos los parámetros de relevancia e incluso estudios con georradar para detectar cavidades o tubos lávicos que comprometieran la seguridad de todos. Fue una tarea ardua y necesaria para topografiar casi desde cero una zona cuyos mapas previos habían quedado obsoletos por culpa de la erupción. En esta labor que se ampara en la apuesta por la innovación dentro de la compañía, Dragados también contó con la colaboración del Instituto Geológico y Minero (IGME).