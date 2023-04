Chicago, la ciudad mítica que le “gusta a todos y se ha ganado todo a pulso”

Miguel Aguiló, director de Política Estratégica de ACS, dedica su último libro a Chicago, una metrópoli que, pese a su ubicación privilegiada, ha tenido que hacer frente a muchas vicisitudes.

Parece existir un cierto consenso en que Chicago representa un modelo urbanístico muy atractivo para todo aquel que la visita. En esta consideración confluyen diferentes visiones: desde una arquitectura moderna y vertiginosa hasta el arte que adorna sus espacios públicos, pasando por la omnipresencia del agua que adorna y salpica, casi literalmente, sus edificios; y por supuesto, una intensa historia de la que el cine ha dado buena cuenta y en la que lo legendario se mezcla con la faceta más práctica e ingeniosa. Todo ello eleva a la urbe a la consideración de ‘mítica’, un adjetivo que sirve para titular la última obra de la serie de ciudades publicada por la constructora ACS y de la que Miguel Aguiló (Madrid, 1945), director de Política Estratégica del grupo, es su autor.

“Chicago mola”, en definitiva. Es una conclusión expresada en términos más coloquiales pero que, no obstante, le sirve a Aguiló para arrancar este nuevo libro. Y es que en las páginas de ‘La mítica construcción de Chicago’ se hace un pormenorizado análisis de la génesis y desarrollo de la ciudad desde sus primeros pobladores hasta las últimas novedades arquitectónicas y urbanísticas, en las que ACS está muy presente. Pero lejos de cuestiones más técnicas, el que “mole” obedece a algo que intrigó al autor desde que concibió la obra y que nos sirve para poner en contexto este nuevo volumen de la colección. “La pregunta que yo me hacía es ¿por qué Chicago le gusta a todos?”, explica el autor. “Y no tiene una respuesta fácil porque son muchas cosas a la vez y no sabes de dónde deriva este gusto”.

El libro intenta desentrañar esta fascinación. Para ello, y para entender lo que es y lo que significa Chicago, se desarrollan diferentes enfoques que confluyen en lo que la ciudad es hoy: una metrópoli que, por acabar las presentaciones, ha encontrado su sitio siendo... ella misma, sin copiar ni competir deliberadamente con otras. “Siempre hay una élite que quiere que la ciudad sea la primera, pero allí se tomó esto de una manera bastante dividida y hubo también quienes no querían entrar en esa competición y decían que Chicago era ‘segundo de nadie’”, asegura Aguiló.