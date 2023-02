De la pandemia a la normalidad: La travesía de ‘Aquiles en Esciros’, en el Teatro Real

El Teatro Real recupera una de las óperas cumbres del barroco español y estrena por primera vez, tras ver truncada su puesta en escena hace tres años por el confinamiento, la obra de Corselli escrita y representada en 1744.

Un oráculo ha aconsejado a la madre de Aquiles que evite, por cualquier medio, que su hijo sea reclutado para la guerra de Troya. Tal destino significará su muerte. Decide, entonces, ocultar a un jovencísimo Aquiles en la isla de Esciros, camuflado con ropas de mujer entre las doncellas de la corte del rey Licomede. Con fatal suerte, el héroe griego se enamora de la hija del rey y lucharán en él dos fuerzas, la de la pasión que siente por ella, frente a su deseo de alcanzar la gloria militar tras la visita de un Ulises que le llama a filas.

Era 1744, y el motivo de la ópera compuesta por Francesco Corselli, Achille in Sciro, era la boda entre la infanta María Teresa Rafaela, hija de Felipe V, con el delfín Luis de Francia. La obra se estrenó en el Coliseo del Buen Retiro para los invitados al enlace real y no había vuelto a los escenarios españoles en 279 años. Ahora, una de las grandes joyas del barroco patrio regresa a Madrid, al Teatro Real y, por primera vez, no solo para disfrute de los privilegiados de la corte, cuyos personajes fueron, además, representados en la propia ópera.