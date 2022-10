Desindexación, el artificio legal que amenaza los servicios públicos de gestión indirecta

La reflexión en torno a la Ley de Desindexación de la Economía Española , aprobada en 2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017, no es nueva. Se trata de un concepto que, desde su entrada en vigor, ha estado sobre la mesa como un factor que podría llegar a comprometer el desempeño de las empresas que gestionan indirectamente servicios públicos de diversa índole. No obstante, lo que empezó siendo un debate abierto sobre sus implicaciones se ha convertido actualmente en un motivo que está empujando a muchas de estas compañías gestoras a entrar en pérdidas o dejar desiertos los concursos de adjudicación por no poder garantizar una prestación del servicio que cumpla con los estándares de calidad adecuados. Y todo ello conduce al verdadero problema que subyace en este contexto: los más susceptibles de sufrir las consecuencias son las personas que hacen uso de estos servicios.

Una inflación récord imposible de prever

Este tipo de circunstancias, de la misma manera que en lo más duro de la pandemia los protocolos exigieron incorporar materiales más específicos como EPIs o mascarillas para mantener activos todos los servicios, tienen implicaciones que van más allá de las previsiones con las que una empresa se presenta a un concurso. Y, por supuesto, eso trastoca los presupuestos iniciales con los que concurre . Es un argumento que refuerza la necesidad de dar un giro de timón legal ante estos escenarios sobrevenidos, según Sigüenza, porque “la Ley de Desindexación no permite la revisión de los precios, lo que afecta, y mucho, a todos los contratos porque estás al albur de lo que pueda pasar y no tienes ninguna posibilidad ni ninguna capacidad para que se te revise el precio que habías previsto en el momento de la licitación”.

Una cuestión de personas más que de números

Al final, lo que parece una cuestión de números tiene un trasfondo que va más allá de las hojas de cálculo: las personas. Por un lado, los propios trabajadores de estas compañías y, además, los usuarios para los que muchos de estos servicios resultan esenciales. Ellos son el principal motivo para que la puesta en marcha de estas reivindicaciones apunte a encontrar soluciones para revertir lo que el secretario general de la ASADE considera una “situación completamente injusta”.

Tanto en la Ley de Desindexación como en su desarrollo posterior “no cabe ni siquiera hacer esa revisión de manera extraordinaria”, destaca Sigüenza. Por eso, “nuestra petición es muy sencilla: haga que sí que quepa la revisión no periódica o no predeterminada”, reivindica. “No entendemos por qué esta negativa a que si sucede un elemento de especial trascendencia no pueda procederse a revisarse los precios. No digo que sea obligatorio, digo que se pueda”, afirma.