La meta era la de incorporar a 2.800 trabajadores, detrás de los que hay una historia de dificultades que, en muchos casos, se combina con la angustia que genera buscar trabajo infructuosamente. Es el caso de Deysy Mª Cejido Riva, que atiende a EL ESPAÑOL apenas tres días después de la celebración de Clece Emplea, donde acudió buscando una oportunidad y salió con un contrato bajo el brazo. En su caso, como auxiliar de ayuda a domicilio para personas mayores: “Según el usuario hago limpieza en casa pero también los baño, los ayudo a moverse, a curar sus heridas… la limpieza y el aseo general de la persona, en definitiva”, explica.

“Llevaba mucho tiempo sin trabajar, he buscado y no encontraba nada durante mucho tiempo, lo que me daba mucha tristeza y, por eso, que se me hayan abierto las puertas ahora por medio de Clece me hace estar muy feliz, sinceramente”. “Espero seguir un buen tiempo”, concluye, sonriendo.