“Hay algunos como yo y mi familia que lo hemos pasado en casa, otros han estado incluso en el hospital”, admite el edil. Lleva puesta una máscara marrón que, al igual que el palacio, también parece renacentista. La han hecho los vecinos de la casa rural El Mirador, con un TNT (textil no tejido), procedente de los restaurantes de la zona. Así los niños y ancianos cogolludenses podrán salir a la calle más seguros. “Estamos todos muy bien, con ayuda del comercio y de los servicios del pueblo, que nos han echado una mano. Nos llevaban la comida, las medicinas, nos han ayudado en todo y nos han hecho el confinamiento mucho más fácil. Es extraño, pero normalmente tenemos una defunción al mes. El último fallecimiento fue el de Sebastiana, de casi 100 años, que murió a finales de febrero. Desde entonces, con coronavirus y todo, no ha muerto nadie más”.

Enrique Arizmendi, que trabaja para el Ayuntamiento, es el encargado de recoger los pedidos básicos de sus vecinos y repartirlos por Cogolludo y por las poblaciones cercanas, como Aleas, Tamajón, Torrebeleña o La Mierla. No es muy hablador con los foráneos, pero cuenta, mientras hace uno de los cuatro o cinco repartos diarios en su chirriante furgonetilla, que “reparte un poco de todo, aunque de momento no hay mucha gente infectada, como sí hay en la ciudad. O es que realmente no se sabe, la gente cree que tiene un resfriado”.

Por cada dibujo que le llevan los padres, él les da un huevo Kínder. “Ya me han mandado más de 30. Cada mañana grabo un vídeo para dar los buenos días a los vecinos que no pueden desplazarse”, explica el tendero orgulloso mientras sostiene dos coloridos dibujos de ánimo en las manos. Con su bolsa llena de alimentos en el asiento delantero de la furgoneta, el funcionario Enrique continúa su trayecto recolectando medicamentos. Esta vez se dirige a la única farmacia de la localidad. Macarena Arjona, copropietaria del establecimiento, está ya más tranquila, pero admite que “el inicio del coronavirus fue bastante estresante, sobre todo porque tenemos familia y porque estamos aquí en primera línea”.

A pocos metros de la farmacia se encuentra la Vivienda de Mayores Virgen de los Remedios, el lugar más querido de Cogolludo. Los mayores de la residencia están más que aburridos debido al confinamiento. No reciben visitas y no pueden pasear por el pueblo. Además, están preocupados por el virus.

En el cuarto de al lado está Saturnina Tinaquero Fernández. “¡Para servirle!”. Es una mujer guapa, alegre y tímida. No quiere aparecer delante de la cámara, aunque suplicándole un poco, al final, accede. La conoce todo Cogolludo. A sus 102 años, casi 103, ha sobrevivido a la Covid-19.



“Me empecé a sentir malita, con algo de fiebre y tos, y tuvieron que confinarme. Ayer di negativo en la prueba, así que no sé sí realmente maté al bicho o no. Lo que más echo de menos es a mi familia. Los he visto en foto esta mañana, y están todos muy bien”.