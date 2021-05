La situación me tiene tan agobiado, no sé a ustedes, que me he entregado estos últimos días a un tratamiento de choque de escapismo televisivo, a una huida en toda regla de la realidad. ¿Qué situación, qué realidad? No me hagan hablar, es inabarcable, incomprensible e indigerible so pena de perder los nervios en el intento.

He probado con los famosos documentales de La 2 sobre animales. Pero no me van bien. Me estresa sobremanera ser espectador de esa implacable lucha diaria por la supervivencia: cazar para comer, matar para no morir, todos contra todos bajo la ley del instinto y del más fuerte. El espectáculo de la naturaleza es atroz.

Probé con los deportes. Los gritos de Carolina Marín me sobresaltan y me alteran. Las motos y los coches hacen mucho ruido, y ya tenemos bastante. Me ha ido muy bien con el tenis y con el ciclismo, que siempre anuncian el verano y el buen tiempo, si bien los tie break me excitan más de la cuenta y los sprints sobre asfalto mojado, con posibilidad de codazos, me hacen temer caídas terribles.

No he renunciado a nada, sobre todo al hipnotismo que produce tratar de comprender las reglas de un juego que no se entiende. Así, me he entregado nada menos que al curling y al snooker. No deja de ser fascinante ese empeño por colocar piedras rodantes y bolas deslizantes en el lugar adecuado.

Pero el papel que desempeñan las carambolas (premeditadas o no) en estas disciplinas tampoco me ha sosegado. Además, perjudicar las posiciones del contrario antes que intentar optimizar las propias me recuerda demasiado a, ya saben, lo otro.

Como no iba con ningún equipo, me fue bastante bien con el partido entre el Real Madrid y el Sevilla. El fútbol también consiste (a ver si va a ser como casi todo) en colocar una bola (la tuya, claro) en el lugar adecuado.

Todo fue bien hasta lo de la mano de Militao, hasta su presunto penalti. Incluso planeaba escuchar después tertulias deportivas con tal de huir de las otras, ya saben.

Pero el fútbol está como (ya tengo que nombrarla) la política. Se supone que todos vemos lo mismo, pero luego resulta que nadie se pone de acuerdo en lo que todos acabamos de ver: mano voluntaria o involuntaria, con intención o sin intención, con trascendencia o sin.

Repiten y repiten el lance por la tele, lo volvemos y lo requetevolvemos a ver y, cuantas más veces lo repiten y más lo vemos, menos de acuerdo estamos sobre lo que ha pasado.

Los entrenadores gesticulan en sentidos opuestos, los jugadores más acalorados de cada equipo dan su interesada versión, los comentaristas tiran cada uno para su casa. Todo se deforma y se distorsiona. Y no basta el criterio del juez árbitro, hay que recurrir al VAR.

En mala hora. El VAR es como el Tribunal Supremo, la judicialización del fútbol, y, cuando se consulta y se pronuncia, arrecian las críticas de los descontentos, que no sólo discrepan sobre lo que ha sucedido y hemos visto, sino, ahora, sobre la decisión sobre lo sucedido y visto. ¡Más madera!

Total, que, en este estado de nerviosidad sin remedio, la fuga televisiva sólo me salió bien del todo cuando el lunes por la noche vi a Doris Day en La 2. ¡Qué oasis, Confidencias de medianoche!

¡Qué amplia visión en Cinemascope frente a tantos encuadres estrechos de la realidad! ¡Qué gama de colores en lugar del maniqueo blanco y negro! ¡Qué guion más bien pensado y ejecutado en vez de tanta improvisación! ¡Qué ingenio y qué buen humor contra tanto tópico y vinagre! ¡Qué final tan feliz cuando ahora todo tiene trazas de acabar mal!

Y Doris Day, digan lo que digan, hasta tenía un punto sexi en esta película. Era cuestión de encontrarlo entre la espuma. En fin, Hollywood no solía reproducir la vida tal cual es, pero hay ocasiones en que eso se agradece. ¡Vaya que sí!