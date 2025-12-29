Bienvenidos al hogar Xiaomi en Madrid: así es el showroom donde la tecnología se toca, se siente y se vive

Xiaomi celebra ocho años en España con la apertura de un showroom inmersivo en Madrid, un hogar conectado donde experimentar su ecosistema ‘Human x Car x Home’ y descubrir su nueva estrategia retail centrada en el usuario.

Xiaomi celebra su octavo aniversario en España. En aquel momento, su aterrizaje en nuestro país vino acompañado de una visión de futuro: hacer que la tecnología innovadora fuera accesible para todos. Hoy, aquella declaración de intenciones da un paso más con la apertura de su showroom en Madrid, un espacio pensado para tocar, sentir y vivir de cerca todo el ecosistema que la marca ha construido durante este tiempo. Un lugar, en definitiva, pensado por y para sus clientes y donde sentirse como en casa —literalmente—.

Ocho años en el ámbito de la tecnología es casi tanto como hablar de generaciones de dispositivos que se suceden, y de innovación y conquista continua de nuevos horizontes. Un tiempo que parece toda una vida en un sector tan competitivo y que, de una manera u otra, todos sentimos próximo. La tecnología convive con nosotros. Y tal vez por eso, ahora que Xiaomi celebra ocho años en España, parece que llevara junto a nosotros desde siempre.

“Para nosotros ha sido una aventura espectacular, ha superado todas nuestras expectativas”, asegura Nelly de Navia, Head of Marketing de Xiaomi Iberia. “El mercado español ha acompañado de manera ejemplar el crecimiento de Xiaomi. Empezamos siendo una marca más disruptora, nueva, pero estamos completamente consolidados gracias a esta confianza que se nos ha dado y que atesoramos muchísimo”.

Esta consideración refleja el buen trabajo de la marca para posicionarse como un referente en nuestro mercado, donde ha alcanzado frecuentemente una cuota del 30%. Pero, más allá de las cifras, el verdadero éxito de la compañía es seguir siendo fiel a la filosofía con la que empezó a dar sus primeros pasos en España: la de ofrecer la mejor tecnología posible al precio más asequible.