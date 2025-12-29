Bienvenidos al hogar Xiaomi en Madrid: así es el showroom donde la tecnología se toca, se siente y se vive
Xiaomi celebra ocho años en España con la apertura de un showroom inmersivo en Madrid, un hogar conectado donde experimentar su ecosistema ‘Human x Car x Home’ y descubrir su nueva estrategia retail centrada en el usuario.
Xiaomi celebra su octavo aniversario en España. En aquel momento, su aterrizaje en nuestro país vino acompañado de una visión de futuro: hacer que la tecnología innovadora fuera accesible para todos. Hoy, aquella declaración de intenciones da un paso más con la apertura de su showroom en Madrid, un espacio pensado para tocar, sentir y vivir de cerca todo el ecosistema que la marca ha construido durante este tiempo. Un lugar, en definitiva, pensado por y para sus clientes y donde sentirse como en casa —literalmente—.
Ocho años en el ámbito de la tecnología es casi tanto como hablar de generaciones de dispositivos que se suceden, y de innovación y conquista continua de nuevos horizontes. Un tiempo que parece toda una vida en un sector tan competitivo y que, de una manera u otra, todos sentimos próximo. La tecnología convive con nosotros. Y tal vez por eso, ahora que Xiaomi celebra ocho años en España, parece que llevara junto a nosotros desde siempre.
“Para nosotros ha sido una aventura espectacular, ha superado todas nuestras expectativas”, asegura Nelly de Navia, Head of Marketing de Xiaomi Iberia. “El mercado español ha acompañado de manera ejemplar el crecimiento de Xiaomi. Empezamos siendo una marca más disruptora, nueva, pero estamos completamente consolidados gracias a esta confianza que se nos ha dado y que atesoramos muchísimo”.
Esta consideración refleja el buen trabajo de la marca para posicionarse como un referente en nuestro mercado, donde ha alcanzado frecuentemente una cuota del 30%. Pero, más allá de las cifras, el verdadero éxito de la compañía es seguir siendo fiel a la filosofía con la que empezó a dar sus primeros pasos en España: la de ofrecer la mejor tecnología posible al precio más asequible.
Innovación para todos
“Llegamos a España hace estos ocho años conocidos por la calidad-precio. Dentro de nuestro ADN también está la innovación para todos, tener estos productos de excelente calidad, pero que también puedan ser asequibles”, relata De Navia. “Durante este tiempo hemos intentado ser mucho más aspiracionales y mostrar que Xiaomi no solamente es tecnología asequible, sino todo un estilo de vida, con la estrategia de ‘Human x Car x Home’ que hemos venido impulsando. Ha sido un camino muy largo y nos queda mucho por recorrer, pero creo que estamos cambiando la percepción de las personas, y ese es el motivo por el que hemos abierto este showroom”.
Lo que está claro es que aquella declaración de intenciones sigue plenamente vigente. Pero la evolución del mercado, las preferencias de los clientes y las necesidades del día a día también justifican el crecimiento y la expansión de la marca hacia ecosistemas muy alejados —en principio— del de los smartphones, que conformaron su tarjeta de presentación en la Península.
No es que Xiaomi le dé la espalda a este segmento —más bien al revés: el 60% de su negocio sigue estando ahí—, pero incluso para los propios empleados de la compañía resulta sorprendente el inmenso número y variedad de referencias: televisores de última generación, dispositivos de movilidad urbana como patinetes, todo tipo de wearables, robots de limpieza o, yendo un paso más allá de lo previsible, dispositivos para cocinar, productos para la higiene personal e incluso maletas. “Somos móviles, claro, pero somos un estilo de vida y quiero que así nos perciban las personas también”, añade.
Es un catálogo muy extenso y heterogéneo de productos que, no obstante, comparten algo más que su origen: la capacidad de interconectarse. Y es que estos artículos son la parte más tangible de otra de las obsesiones de Xiaomi: la de crear un ecosistema de dispositivos interconectados, susceptibles de ser controlados de forma centralizada desde la aplicación de la marca.
Bienvenidos a Xiaomi Home
Esta propuesta es la esencia de ‘Human x Car x Home’. Es una filosofía que impregna cada referencia, cada nuevo producto que sale al mercado. Es un concepto que remite a esa pretendida interconexión entre las personas y sus necesidades (que ocupan un lugar central), por un lado; y, por otro, un ecosistema tecnológico que une todos estos dispositivos inteligentes e incluso —ya mirando a futuro— los vehículos de la compañía, desde donde también se puede tener acceso a esta red personal.
Según Javier Rubio, Training Manager de Xiaomi España, “más que un hogar, este showroom es un laboratorio en el que cualquier persona interesada en la marca, o que no la conozca, puede venir a probar, tocar y conocer todo tipo de productos Xiaomi”.
De ahí que este showroom de Xiaomi adquiera un valor diferencial. Más que una mera exposición o catálogo, la idea es ofrecer al cliente una experiencia inmersiva real para hacerle vivir lo que significa estar en una casa conectada con sus dispositivos. Fuentes de la empresa aseguran que prácticamente un 80% de las necesidades diarias pueden cubrirse con todos los dispositivos de las familias Xiaomi, por lo que otra de las ventajas de la visita es también la de conocer lo que la marca ofrece en ámbitos inesperados.
“Nuestra misión, al fin y al cabo, no deja de ser descubrir ese tipo de categorías que, a lo mejor, esas personas dicen ‘¡anda, que Xiaomi tiene esto!’”, exclama Rubio. “Es un mensaje que recibimos de muchísimos usuarios a lo largo de estos últimos años”.
Qué mejor forma que vivirlo
Para la Head of Marketing de Xiaomi Iberia, el propósito aquí era dialogar con quien entra y hablarle sin palabras: “Yo tengo la estrategia ‘Human x Car x Home’, pero no te la quiero contar. Quiero que la vivas, que vengas a mi casa, que es tu casa, y que puedas ver cómo Xiaomi te ofrece todo un sistema conectado. Queremos que tu vida sea mucho más fluida y mucho más fácil, y ¿qué mejor forma que verlo y vivirlo en persona?”, asegura.
Hay que dejar claro que en este espacio no se venden los productos. Esa es otra de las ideas disruptivas que caracterizan esta tienda-no-tienda, donde el cliente no sale con una bolsa bajo el brazo, pero sí con muchas ideas. Tiene sentido, porque se puede curiosear y toquetear, como en cualquier sitio, pero en un escenario en el que se ven las cosas en perspectiva y donde, además, no existe la presión de tener que decidirse en el momento. Aquí el cliente recibe asesoramiento sin prisas, resolviendo dudas y de una manera más pausada y reflexiva.
Otra de las grandes novedades de este espacio, y que ha acompañado su apertura, es la nueva línea blanca que ha estrenado Xiaomi durante este 2025 y que ha tenido a España como el primer país en Europa donde se ha puesto a la venta: aire acondicionado, lavadora y frigorífico. “Ha tenido un recibimiento espectacular”, asegura De Navia, “porque nuestra comunidad ya nos lo pedía, ya estaba accesible en el mercado chino, así que traerlo ha sido un gran logro. Pero también queremos llegar a otro tipo de usuario, que quizá ya nos conoce por los móviles, pero al que mostrar que también tenemos estos electrodomésticos que te ofrecen eficiencia energética y un diseño simple pero elegante”.
“Uno de los objetivos históricos de Xiaomi es el de llevar la innovación a todos los ámbitos del hogar. Hemos estado en la parte de wearables, en la movilidad… qué menos que seguir estando en la cocina, en la higiene o en el resto de la casa. Por eso la gama blanca ha sido un gran paso para nosotros”, añade Javier Rubio.
Nueva estrategia retail
Aunque este showroom, ubicado junto a la Torre de Cristal —precisamente el rascacielos donde Xiaomi tiene su sede en España—, no es una tienda al uso, la compañía también ha dado un salto cualitativo en el ámbito comercial durante este año.
Y es que 2025 marca el momento en el que la tecnológica ha ido más allá de su sistema de franquicias —“fundamental para crecer”, como explica De Navia— para abrir tiendas propias, directamente gestionadas por la compañía: “La parte de new retail, como le llamamos, es básica, esencial para el negocio. Es importante que en este modelo tengamos la experiencia de usuario completamente controlada por nosotros desde el inicio hasta el fin”, aduce.
Fruto de este viraje, han abierto tiendas en dos centros comerciales de la Comunidad de Madrid —La Gavia e Isla Azul—, “donde podemos ser más cercanos, que también es parte de nuestro ADN”, y ofrecer una experiencia de marca más cercana y personalizada.