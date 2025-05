"Fotografía a flor de piel: emociones en primer plano"

Imágenes hechas para ser vistas y expuestas

En pantalla, las tomas adquieren una viveza y una realidad que trasladan verdaderamente al espectador a la escena. Pero donde sobresale es en la copia impresa, la verdadera prueba de fuego para toda cámara: sea en exterior, interiores, a ISOs altos, con exposiciones prolongadas, con aperturas máximas… Incluso, como apunta Bendiksen, la sensación de controlar de forma fiel la profundidad de campo “se siente muy fotográfica y permite enfocar con mucha precisión. Me sorprendió mucho que fuera posible en un dispositivo tan pequeño”.

Estas características técnicas también abren su potencial de uso a otros estilos, algo de lo que dieron fe Kevin V. Ton y Navaneeth Unnikrishnan. El primero, Leica al hombro durante todo el evento, también le concede a su porfolio un carácter más urbano, pero desde su espíritu de documentalista, con proyectos de muy largo recorrido (algunos, comentó, de hasta una década), puso en valor la calidad del Xiaomi 15 Ultra para responder ante la idea previa que tiene a la hora de pensar la foto que va a hacer. Porque sí, todos tienen la deformación profesional de querer disparar de manera inmediata -”si estoy cansado cojo mi cámara en ese momento y doy vueltas por las calles disparando”, reconoce-, pero el debate también se condujo hacia esa cuestión tan interesante -y a veces polémica- sobre si los fotógrafos tienen en su cabeza las fotos que toman antes incluso de quitarle el protector al objetivo, o viceversa.

Unnikrishnan, por ejemplo, admitió que en su carrera abundan las imágenes ‘preparadas’. Pero no hay que entender eso como tomas llenas de artificialidad, muy al revés. Este fotógrafo indio ha hecho retratos espectaculares de “vastos paisajes, cielos espectaculares y momentos que conectan a las personas con la naturaleza”, lo que exige una disciplina que tiene más que ver con la paciencia, con el viento, el clima, la naturaleza… En definitiva, un contexto obvio que invita a la planificación y en el que una cámara tradicional se puede desenvolver mejor. Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos con el móvil en algunos de los puntos más impactantes del planeta, la magia surge igualmente. No hay personas, pero esta capacidad para transportarnos a lugares ignotos y sobrecogedores que nos apelan a lo más hondo también tiene mucho que ver con el talento de despertarnos emociones.

Unnikrishnan también aporta otro aspecto básico para el fotógrafo profesional o avanzado que haga uso del Xiaomi 15 Ultra: la calidad del raw de la cámara. Se trata del archivo en bruto de la imagen, a partir del cual cada fotógrafo puede trabajar para ensalzar los aspectos técnicos e imprimir su propio estilo: si el punto de partida no es bueno, el resultado final no colmará las expectativas, especialmente cuando se trabaja una imagen para ser expuesta. Esto puede valer para una foto de vacaciones, pero no cuando la exigencia y la responsabilidad es máxima.

Que estas características confluyan en un dispositivo tan accesible como el Xiaomi 15 Ultra pretende impactar en el sector profesional, pero también beneficiará al aficionado avanzado que no quiere quedarse únicamente en accionar sin más un disparador. Democratizar la fotografía -la buena fotografía- es algo que llegó con los primeros dispositivos, pero ese salto cualitativo solo es posible cuando las herramientas lo conceden. Ideal no solo para encontrar un estilo personal. En este caso, todo es posible.