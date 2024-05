"Cuando la fotografía clásica renace en el teléfono del futuro"

Javier Corso (España)

Fotografía documental. Sabor.

Alma, junto a la chef Begoña Rodrigo, del primer maridaje fotográfico de la historia entre alta gastronomía y fotografía, si algo define el trabajo de Javier Corso (1989) es la minuciosidad del concepto que presenta en sus tomas y la originalidad a la hora de plasmarlo en los resultados finales.

Es una autoexigencia que ha llevado al límite al Xiaomi 14 Ultra porque en el planteamiento de Corso va implícita esa necesidad de contar con un material a la altura para llevar a cabo sus fotos: “Yo soy documentalista, con lo cual mis imágenes ni son posadas ni están compuestas ni tienen luz artificial, ya que todas parten de un componente espontáneo y de una investigación previa”, apunta.

Corso añade, además, una nueva variante al cómo concibe su oficio: “El tiempo”. “Lo que me aporta este dispositivo es que, en el periodo en el que trato de conectar con la persona que quiero fotografiar, pueda sacar un móvil, un objeto con el que todos estamos familiarizados, y no perder la oportunidad de sacar alguna foto que me sirva para el proyecto final”.

“Yo antes ni me planteaba ni había hecho fotografía con un terminal móvil porque no consideraba que fuera una herramienta válida para lo que yo hacía”, reconoce, pero “me ha dado mucha tranquilidad poder comprobar que este teléfono se equipara en muchos sentidos a nivel de calidad a las cámaras que estoy habituado a usar”.