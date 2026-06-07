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Entrevista El camino de la actriz Clarice Alves, entre el cine y el fútbol: "He sufrido prejuicios en España por ser la esposa de Marcelo" Acaba de estrenar la película Todo lo que nunca fuimos y ha abierto un centro wellness junto a la entrenadora Crys Diaz en Madrid. Además, produce en Brasil un proyecto sobre el fútbol femenino.

Su acento la delata —sólo un poco— y su belleza exótica resulta casi hipnótica. Clarice Alves es actriz, productora, empresaria… y esposa del mítico futbolista del Real Madrid Marcelo Vieira, con quien tiene dos hijos. Nacida en Brasil, lleva muchos años en España, con una carrera interpretativa internacional que ha construido paso a paso y de la que se siente muy orgullosa. El 5 de junio estrenó su nueva película, Todo lo que nunca fuimos, junto a Maxi Iglesias y la portuguesa Margarida Corceiro . Tiene un papel secundario, pero importante en la trama. Como ella misma dice, “no hay personaje pequeño”. Además, hace un par de meses abrió en Madrid Espacio Doze, un complejo de wellness para el que se ha asociado con Crys Díaz, una de las entrenadoras personales más reconocidas de nuestro país.

Nos recibe en su nuevo negocio, ubicado en la plaza de la República de Argentina, con una dulce sonrisa y esa manera de hablar que denota su origen. Hace solamente unas horas que llegó de Estonia de ver jugar a uno de sus hijos y en su lista de tareas siempre hay viajes constantes de trabajo y un sinfín de proyectos. Descubrir a Clarice Alves es, valga la redundancia, todo un descubrimiento.

Traje de chaqueta de Sportmax y top de Zara

Acabas de estrenar Todo lo que nunca fuimos, basada en el bestseller de Alice Kellen. ¿Cómo te llega esta película?, ¿conocías el libro? Lo leí después de que me propusieran el proyecto, aunque la conocía porque escribe de una manera increíble. Esta ha sido una película sorprendente, porque en ella interpreto a la madre de Margarida, la protagonista, que ya tiene como 20 años. Aun así — ella tiene 37— , el director, Jorge Alonso, y la directora de casting, Cristina Perales, sabían que yo podía hacerlo. Me tuvieron que envejecer para el papel, me pusieron canas, arrugas marcadas… Me sentí muy cómoda, encantada con mi imagen. Además, me acordaba mucho de mi abuela materna, porque ella se dejó el pelo largo y blanco como el que llevo en la pantalla. Para mí fue algo muy especial, porque no esperaba tener una oportunidad así. Gillian Anderson: "Las mujeres también tienen talento para dirigir y el mundo debe saber que vale la pena financiarlas" ¿Qué nos puedes contar de tu personaje, Rose? Tengo una participación especial, pero considero que el personaje está muy presente en toda la película a través de los recuerdos de la protagonista, hablándole de temas como el amor propio. Creo que esta es una película muy humana que conecta de manera verdadera con los momentos de pérdida por los que todos pasamos.

Vestido con estampado de Jean Paul Gaultier x WOW Concept y zapatos de salón de Gianvito Rossi

Además, acabas de inaugurar un nuevo espacio multifuncional. ¿Cuál es la filosofía detrás de esta aventura? Espacio Doze surgió con la intención de ser una extensión de nuestra vida familiar, donde el deporte y el movimiento están muy presentes. Tengo como socia a Crys Díaz, que es una entrenadora personal increíble. El concepto es que te sientas cómodo, que sea tu espacio y que no te compares con nadie. Abajo está su gimnasio, enfocado en entrenamientos muy personalizados. También contamos con una zona específica de fisioterapia para la salud de la mujer: preparación al parto, postparto y suelo pélvico, que todavía es un tabú hoy en día. Me llamó mucho la atención el trabajo de Cris Dyaz, porque descubrí con ella cosas que yo no sabía, y menos mi abuela o mi madre, que nunca oyeron hablar de cuidar el suelo pélvico. Yo fui madre muy joven y no hice preparación al parto… Todas debemos tener acceso a esta información tan importante para nuestra salud. Cleo Diára conquista el cine con 'La risa y la navaja': "Quería que mi personaje no fuera una mujer negra estereotipada" Y tenéis hasta un restaurante… Sí, se llama Religion Coffee, con comida saludable y orgánica. En la planta de arriba está la base de nuestra empresa familiar, que gestiona carreras de deportistas jóvenes, junto con una productora audiovisual en Brasil. La idea es que sea un centro de conexión humana, acogedor, donde circule gente del deporte, la moda y el cine.

"Para mi nueva película me tuvieron que envejecer para el papel, me pusieron canas, arrugas marcadas…Me sentí muy cómoda" - Clarice Alves

¿Cuál es tu visión sobre la belleza y el bienestar? Creo que hoy en día, con las redes sociales, hay una locura por buscar el patrón establecido. Yo vengo de Río de Janeiro, que es una ciudad con playa muy relajada donde las mujeres son muy naturales. A mí me encanta sentirme yo misma y priorizo la autenticidad y el estar cómoda en cada etapa de la vida. Antes veía el deporte como una herramienta para bajar de peso o verme bien, pero hoy mido lo que mi cuerpo pide. No dejo de entrenar fuerza para cuidarme de cara al futuro, pero si un día estoy cansada, prefiero salir a caminar con mis perros. El movimiento me hace sentir bien, enfocada y con más energía. Vengo de una familia muy conectada con el deporte, mi padre era coach de boxeo, mi madre jugaba al voleibol y he acompañado a mi marido en toda su carrera. Y ahora a mis hijos, que también juegan al fútbol. Si echamos la vista atrás, ¿de dónde te viene la pasión por la interpretación y cómo fueron tus inicios? Desde muy pequeña me encantó este universo. En Brasil tenemos una cultura muy fuerte de telenovelas y yo iba al teatro con mi madre; me fascinaba ver los making off para entender cómo lograban que otra vida pareciera tan real. Con 12 años me matriculé en un curso de teatro en Río de Janeiro y entré en una compañía. Me mudé a Madrid muy joven con mi marido, casi con 18 años, y aquí fui a la universidad y seguí estudiando interpretación; también en Nueva York. Aquí llevo más de 12 años entrenando con mi maestro, Fernando Piernas, junto a un grupo de actores. He ido construyendo mi vida y mi carrera aquí; amo Madrid porque es una ciudad donde se respira arte y el teatro está muy presente. La siento como mi casa. Al principio trabajaba más en mi país, hasta que hice la primera película de Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador, que rodamos en la Amazonia,

A menudo, a las mujeres de los futbolistas se las encasilla en un lugar menor, como si no tuvieran una carrera propia. Hasta tiene calificativo propio, WAG… ¿Cómo lo has vivido tú? La gente que me conoce se ríe mucho, porque siempre he sido un poco rebelde y hago todo lo contrario de lo que se espera de mí. Es cierto que existe un prejuicio muy grande. Me parece muy curioso y muy feo que en España utilicen a veces el calificativo de "mujer florero". Me pareció muy fuerte cuando lo aprendí y fui dándome cuenta de a qué se referían a lo largo de mis 20 años aquí. Hay una expectativa marcada, pero en este mundo hay mujeres de todo tipo y yo he encontrado muy buenas amigas. Vanjia, la esposa de Modric, es íntima y tiene un perfil completamente distinto a lo que la gente cree. ¿De qué manera concreta ha afectado esto a tu carrera como actriz? He sufrido muchísimos prejuicios en mi profesión, porque la gente no espera que, si eres la mujer de un futbolista del Real Madrid —y del capitán además—, vayas a ser artista. Esta es una realidad a la que me he tenido que enfrentar constantemente y que sigue ahí. Mi esposo ya no juega en el equipo, pero sigo siendo ‘la mujer de Marcelo’, aparte de Clarice, la actriz, la madre, la emprendedora y la productora. Para mí siempre ha sido muchísimo más difícil que me abran puertas o tener oportunidades aquí en España en comparación con otros actores de mi entorno que hacen muchos más castings. A todo esto se suma el estereotipo que se tiene de las brasileñas, donde te idealizan con la palabra "exuberante", lo cual es una faena porque te limita como artista cuando tú lo que quieres es encarnar personajes totalmente contrarios.

Tu relación con Marcelo parece algo idílico, de las que ya no quedan. ¿Cuál es el secreto? Tenemos una relación de pareja muy única. Llevo toda una vida con mi marido; él me conoció haciendo teatro en Río de Janeiro cuando éramos muy jóvenes, así que sabe perfectamente qué me gusta, qué quiero, cuáles son mis sueños y quién soy. Exactamente por conocernos tanto desde el inicio, vibramos mucho el uno por el otro y nos apoyamos en nuestros proyectos. Son caminos independientes para tener uno común; siempre hemos caminado juntos. Pertenecemos a universos distintos, pero él me acompaña y participa de mi mundo como yo del suyo. De hecho, el Real Madrid es mi casa, he pasado 20 años allí y he vivido mucho ese entorno, pero siempre manteniendo mi propia carrera e identidad. Y volviendo a tu carrera, tienes otra película pendiente de estreno llamada Sigma, dirigida por Daniel Benmayor. ¿Qué nos puedes adelantar? Aquí hago una participación con un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Es una dueña de un prostíbulo en Suiza, con una caracterización muy potente. Es una cinta independiente, de acción, con una propuesta muy arriesgada por parte del director, Dani, porque gran parte se filmó emulando la grabación desde un teléfono móvil. Como artista me encanta transitar por zonas tan distintas.

Top beige de Zara con pantalón Negro de Maje

"Siento una responsabilidad muy grande al educar a dos hombres en el mundo de hoy. Busco criar chicos conscientes, que entiendan la necesidad de la igualdad de derechos" - Clarice Alves

¿Hay algún director o directora con quien sueles trabajar? Admiro muchísimo el cine de mi país y el español. Me encanta Almodóvar y Sorogoyen. También Alauda Ruiz de Azúa, me maravilló la película Cinco lobitos. Me pareció una joya por cómo retrata la vida misma de forma tan cruda y sencilla, basándose en el trabajo de los actores y en su mirada sensible. Es una mirada distinta la que aportan las mujeres. Me apetece mucho tener la oportunidad de trabajar con ella algún día. Mencionas la importancia de la mirada femenina. Actualmente estás produciendo un proyecto en Brasil enfocado en mujeres. ¿De qué trata? Sí, es una directora la que está al frente y cuenta la historia real de un grupo de chicas de entre 12 y 13 años que sueñan con jugar al fútbol. Como en su ciudad no hay campeonato femenino, luchan hasta conseguir entrar en el masculino y ganan. Yo he vivido el fútbol de cerca toda mi vida desde una perspectiva masculina, y sé que si para los hombres es complicado, para las mujeres lo es mil veces más. Hemos roto barreras pero aún quedan muchas más. Queremos estrenarla el año que viene, coincidiendo con el Mundial de fútbol femenino en Brasil. Me interesa producir y contar historias desde nuestro punto de vista y aportar para que existan más proyectos con mujeres protagonistas y directoras.