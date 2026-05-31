Noche de Magas en Málaga: todo sobre la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo con las mujeres de LVMH

En un ámbito más social, y respetando escrupulosamente el dress code black tie, asistieron la periodista Fiona Ferrer Leoni ; la empresaria y actriz Remedios Cervantes ; las diseñadoras Ana Nievas, Pilar Dalbat y Cósima Ramírez ; la presentadora Virginia Troconis ; los galeristas de arte David Bardía y María Porto ; la escritora Luz Gabás ; o Alejandra Caro , directora general de Gravitta, entre otros.

Entre representantes institucionales y de los medios de comunicación estuvieron presentes Diego Garcés , flamante director de RTVE en Andalucía; Marta Olea , directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía; Isabel Cabrera , directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión; Esther Esteban , presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; y Ángel Recio , delegado de EL ESPAÑOL en Málaga.

Personalidades de la política, la empresa, la comunicación, la cultura y la moda , reunidas en Málaga por una causa común: poner en valor, una vez más, el talento y el liderazgo femenino.

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara cortaron la simbólica cinta que marcaba el inicio de la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino y, tras ellos, avanzó el resto de asistentes.

Por su parte, Francisco de la Torre , alcalde de Málaga; Carolina España , consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía; Antonia Ledesma , vicepresidenta de la Diputación de Málaga; Margarita del Cid , alcaldesa de Torremolinos; Carmen Salamero , Global HRD de LOEWE Perfumes, HRD de LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia y HR Lead de LVMH Iberia; Alexis de Calonne, SVP General Manager Wine at Moët Hennessy USA; y Mercedes Wullich , fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’.

Descendiendo entre las piedras medievales de Gibralfaro, los invitados llegaron hasta el photocall y disfrutaron de una copa helada de Moët & Chandon. Allí estuvieron Pedro J. Ramírez , presidente y director de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara y Juan Pedro Abeniacar , CEO de LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia.

“ Parece que han puesto el sol para nosotros en Málaga ”, expresó la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle al llegar al imponente castillo, desde donde se dibujaba al fondo una postal perfecta de toda la ciudad.

En esta celebración desempeñó un papel fundamental el conglomerado multinacional francés del lujo LVMH y EllesVMH —el programa de liderazgo femenino con el que promueve la equidad de género dentro de la compañía—, que, una vez más, demostraron su compromiso con España y con el papel de la mujer en la sociedad a distintas escalas.

Las actuaciones y las sorpresas no habían hecho más que empezar.

Unos metros más abajo, un guitarra —así, en masculino, como dicta el argot flamenco—: Ramón Barranquero . El músico, especialmente reconocido por su trabajo en el ámbito de la guitarra flamenca y acústica, así como por su labor como compositor y arreglista, puso la banda sonora a una noche ya inolvidable.

La bienvenida a la Alfombra —en mayúsculas y en minúsculas, literal y metafóricamente— la daba la artista Atenea . Con el pelo recogido, un little black dress, unas gafas de sol de Celine y el violín al hombro, encandilió a todos los presentes.

¡Que empiecen las candidaturas!

La conductora de la gala, ya veterana en estas lides, fue Cruz Sánchez de Lara. "Hace como 20 meses tuvimos ese sueño y el año pasado se hizo realidad", pronunció, aludiendo a la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino que en 2025 tuvo lugar en La Alhambra de Granada. Un anhelo que, efectivamente, según explicó, nació con vocación de continuidad. Tras la segunda, "espero que haya una tercera, una cuarta, una décima y una vigésima edición".

Cruz Sánchez de Lara

"La igualdad: no como eslogan, sino como realidad y como propósito vital" - Cruz Sánchez de Lara

La primera intervención institucional de la noche llegó de la mano de Antonia Ledesma, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, que defendió la necesidad de “reconocer, impulsar y convertir en referente” el talento de las mujeres. También pronunció unas palabras Sandra Vogeler, directora general de Guerlain Iberia y sponsor de EllesVMH Iberia, que tomó la palabra para poner nombre y apellidos al compromiso del grupo con la paridad. Aprovechó el acto para poner en valor los avances de LVMH en materia de igualdad y liderazgo femenino. Una de las sorpresas del acto fue la presencia de Ndaba Mandela, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela y director del Mandela Institute for Humanity. Desde Málaga reivindicó el legado de su abuelo y defendió que el acceso universal a la educación debe convertirse en una prioridad global.

Ndaba Mandela Sonia Díez Abad

Carolina España, Antonia Ledesma, Francisco de la Torre y Sandra Vogeler

“Una parte muy importante del cambio en Andalucía tiene rostro de mujer” - Carolina España

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, destacó el valor simbólico del enclave elegido, subrayando que el Castillo de Gibralfaro y la ciudad de Málaga representan “la transformación que vive Andalucía”. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad desde hace 26 años de manera ininterrumpida, señaló que el liderazgo femenino debe entenderse como una realidad que se abre paso gracias a una mayor igualdad en educación y oportunidades, aunque insistió en que aún existen retos en materia de representación en puestos directivos y empresariales.

Izah Marilia

Las primeras notas musicales de la gala las puso IZAH, la artista que lleva años construyendo un sonido propio a caballo entre el soul, el pop y la herencia mediterránea. El mejor modo de abrir una noche que iba a girar, precisamente, sobre la capacidad de las mujeres para crear universos únicos con sus propias reglas. Marilia subió al escenario y regaló a los invitados una enorme dosis de nostalgia. Pisó las tablas para interpretar, con su vestido magenta y su sonrisa, su famosa canción Amores de barra. El auditorio se entregó en voz y palmas. El enclave histórico no hizo más que engrandecer la velada.

Asha

La actuación de la cantautora ASHA, su celebérrimo Turista , sirvió de pausa musical antes de que la gala entrara en su siguiente movimiento.

Manu Tenorio María Toledo

El cantante Manu Tenorio fue otro de los platos fuertes de la noche. Lleva dos décadas demostrando que la voz puede ser, al mismo tiempo, oficio y emoción. Presentó su nuevo single Cómo te pido perdón , escrita a su mujer, Silvia Casas. “Por más que te disculpes al que pide perdón el dolor se le sigue quedando dentro”, comentó entre aplausos. Fue María Toledo quien tuvo la última palabra sobre el escenario. La cantante es heredera de una tradición flamenca de siglos. Toledana de nacimiento, como su propio apellido indica, se sentó al piano para entonar una de los temas más bonitos jamás compuestos: Con el tiempo. El estribillo dice lo siguiente: Porque te busco por las playas del olvido, por las orillas del sueño, por los silencios perdíos. Porque te extraño por la sal de la dulzura, y es en este mar de dudas... donde sé que siempre estás.

Cruz Sánchez de Lara

Mercedes Wullich

Foto de familia con el Grupo LVMH