Noche de Magas en Málaga: todo sobre la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo con las mujeres de LVMH
El Castillo de Gibralfaro fue el escenario en el que 350 invitados disfrutaron de la gala en la que se abrieron las candidaturas para la XVI Edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’.
Málaga, 27 de mayo de 2026. Los días empiezan a alargarse hasta parecer eternos. Qué belleza la luz dorada que cae sobre el monte de Gibralfaro. Y, de repente, un castillo. Hasta esa fortaleza —ampliada y convertida en lo que es hoy por el rey nazarí Yusuf I en 1340— llegaron desde distintos puntos del mundo 350 invitados para celebrar la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino.
Impulsada por EL ESPAÑOL, Magas, ‘Las Top 100’, el grupo LVMH, el Ayuntamiento de Málaga, Málaga 26-27 Capital Europea de la Cultura Gastronómica, la Diputación Provincial de Málaga, Málaga de Moda, Costa del Sol Málaga y la Junta de Andalucía, la gala de este miércoles tenía, entre otros objetivos, dar el pistoletazo de salida a la XVI edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ en España con la apertura oficial de candidaturas.
Este acto supuso el cénit de la Semana del Liderazgo Femenino 2026 en la capital de la Costa del Sol, que comenzó el día anterior con el encuentro Málaga made America y continuó con el Club de Lectura de esta revista junto a Elvira Roca y con la presentación del libro Las gobernadoras, de Cruz Sánchez de Lara.
Estamos de vuelta
“Parece que han puesto el sol para nosotros en Málaga”, expresó la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle al llegar al imponente castillo, desde donde se dibujaba al fondo una postal perfecta de toda la ciudad.
Descendiendo entre las piedras medievales de Gibralfaro, los invitados llegaron hasta el photocall y disfrutaron de una copa helada de Moët & Chandon. Allí estuvieron Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara y Juan Pedro Abeniacar, CEO de LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia.
Por su parte, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía; Antonia Ledesma, vicepresidenta de la Diputación de Málaga; Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos; Carmen Salamero, Global HRD de LOEWE Perfumes, HRD de LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia y HR Lead de LVMH Iberia; Alexis de Calonne, SVP General Manager Wine at Moët Hennessy USA; y Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’.
Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara cortaron la simbólica cinta que marcaba el inicio de la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino y, tras ellos, avanzó el resto de asistentes.
Personalidades de la política, la empresa, la comunicación, la cultura y la moda, reunidas en Málaga por una causa común: poner en valor, una vez más, el talento y el liderazgo femenino.
Entre representantes institucionales y de los medios de comunicación estuvieron presentes Diego Garcés, flamante director de RTVE en Andalucía; Marta Olea, directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía; Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; y Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL en Málaga.
En un ámbito más social, y respetando escrupulosamente el dress code black tie, asistieron la periodista Fiona Ferrer Leoni; la empresaria y actriz Remedios Cervantes; las diseñadoras Ana Nievas, Pilar Dalbat y Cósima Ramírez; la presentadora Virginia Troconis; los galeristas de arte David Bardía y María Porto; la escritora Luz Gabás; o Alejandra Caro, directora general de Gravitta, entre otros.
La alfombra, esta vez azul
La bienvenida a la Alfombra —en mayúsculas y en minúsculas, literal y metafóricamente— la daba la artista Atenea. Con el pelo recogido, un little black dress, unas gafas de sol de Celine y el violín al hombro, encandilió a todos los presentes.
Unos metros más abajo, un guitarra —así, en masculino, como dicta el argot flamenco—: Ramón Barranquero. El músico, especialmente reconocido por su trabajo en el ámbito de la guitarra flamenca y acústica, así como por su labor como compositor y arreglista, puso la banda sonora a una noche ya inolvidable.
Las actuaciones y las sorpresas no habían hecho más que empezar.
La Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino
En esta celebración desempeñó un papel fundamental el conglomerado multinacional francés del lujo LVMH y EllesVMH —el programa de liderazgo femenino con el que promueve la equidad de género dentro de la compañía—, que, una vez más, demostraron su compromiso con España y con el papel de la mujer en la sociedad a distintas escalas.
¡Que empiecen las candidaturas!
La conductora de la gala, ya veterana en estas lides, fue Cruz Sánchez de Lara. "Hace como 20 meses tuvimos ese sueño y el año pasado se hizo realidad", pronunció, aludiendo a la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino que en 2025 tuvo lugar en La Alhambra de Granada.
Un anhelo que, efectivamente, según explicó, nació con vocación de continuidad. Tras la segunda, "espero que haya una tercera, una cuarta, una décima y una vigésima edición".
"La igualdad: no como eslogan, sino como realidad y como propósito vital"
- Cruz Sánchez de Lara
La primera intervención institucional de la noche llegó de la mano de Antonia Ledesma, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, que defendió la necesidad de “reconocer, impulsar y convertir en referente” el talento de las mujeres.
También pronunció unas palabras Sandra Vogeler, directora general de Guerlain Iberia y sponsor de EllesVMH Iberia, que tomó la palabra para poner nombre y apellidos al compromiso del grupo con la paridad. Aprovechó el acto para poner en valor los avances de LVMH en materia de igualdad y liderazgo femenino.
Una de las sorpresas del acto fue la presencia de Ndaba Mandela, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela y director del Mandela Institute for Humanity. Desde Málaga reivindicó el legado de su abuelo y defendió que el acceso universal a la educación debe convertirse en una prioridad global.
“Una parte muy importante del cambio en Andalucía tiene rostro de mujer”
- Carolina España
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, destacó el valor simbólico del enclave elegido, subrayando que el Castillo de Gibralfaro y la ciudad de Málaga representan “la transformación que vive Andalucía”.
Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad desde hace 26 años de manera ininterrumpida, señaló que el liderazgo femenino debe entenderse como una realidad que se abre paso gracias a una mayor igualdad en educación y oportunidades, aunque insistió en que aún existen retos en materia de representación en puestos directivos y empresariales.
Las primeras notas musicales de la gala las puso IZAH, la artista que lleva años construyendo un sonido propio a caballo entre el soul, el pop y la herencia mediterránea. El mejor modo de abrir una noche que iba a girar, precisamente, sobre la capacidad de las mujeres para crear universos únicos con sus propias reglas.
Marilia subió al escenario y regaló a los invitados una enorme dosis de nostalgia. Pisó las tablas para interpretar, con su vestido magenta y su sonrisa, su famosa canción Amores de barra. El auditorio se entregó en voz y palmas. El enclave histórico no hizo más que engrandecer la velada.
La actuación de la cantautora ASHA, su celebérrimo Turista , sirvió de pausa musical antes de que la gala entrara en su siguiente movimiento.
El cantante Manu Tenorio fue otro de los platos fuertes de la noche. Lleva dos décadas demostrando que la voz puede ser, al mismo tiempo, oficio y emoción. Presentó su nuevo single Cómo te pido perdón , escrita a su mujer, Silvia Casas. “Por más que te disculpes al que pide perdón el dolor se le sigue quedando dentro”, comentó entre aplausos.
Fue María Toledo quien tuvo la última palabra sobre el escenario. La cantante es heredera de una tradición flamenca de siglos. Toledana de nacimiento, como su propio apellido indica, se sentó al piano para entonar una de los temas más bonitos jamás compuestos: Con el tiempo.
El estribillo dice lo siguiente: Porque te busco por las playas del olvido, por las orillas del sueño, por los silencios perdíos. Porque te extraño por la sal de la dulzura, y es en este mar de dudas... donde sé que siempre estás.
Tras concluir la actuación de Toledo, la artista se fundió en un abrazo con Sánchez de Lara y Mercedes Wullich, preparadas ya para abrir oficialmente las candidaturas para ‘Las Top 100’ de 2027.
Lo que la fundadora y la impulsora del prestigioso ránking no esperaban es que María les iba a proponer hacer una cuenta atrás muy especial: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… con palmas por bulerías. Genio y figura.
Una noche malagueña
Sobre las 22:30 horas, los invitados pasaron al cóctel, ubicado en la zona más alta del Castillo de Gibralfaro. Las vistas eran una delicia, la temperatura, perfecta; el ambiente, un sueño hecho realidad. Llegó entonces el momento de la gastronomía, y Málaga volvió a desplegar todo su encanto.
Con una brisa suave en la noche cálida y el Mediterráneo entregando el reflejo de la luna creciente —la llena llegará este domingo 31 de mayo—, los 350 asistentes disfrutaron de una cuidada propuesta culinaria, marcada por el sabor de la tierra, pero también el producto internacional: de los exquisitos jamones de Enrique Tomás y la Cerveza Victoria al exclusivo Moët & Chandon.
Entre conversaciones, brindis y música, la velada continuó en un ambiente elegante y relajado, convertido ya en uno de esos recuerdos difíciles de olvidar.
Entre corrillos improvisados, brindis y fotografías, los asistentes no dejaban de comentar lo a gusto que se sentían, lo felices y agradecidos que estaban por formar parte de una cita que superó todas las expectativas.
Muchas de las conversaciones giraron en torno a la labor de Cruz Sánchez de Lara y su equipo, reconocidos por su entrega constante a la hora de visibilizar perfiles femeninos que, por una razón u otra, han permanecido demasiado tiempo silenciados.
Bajo el cielo estrellado de una Málaga abierta al mundo, las charlas fluyeron con naturalidad en una atmósfera cálida y profundamente inspiradora.
Málaga volvió a confirmar por qué se ha convertido en una de las ciudades más dinámicas, acogedoras y vibrantes de España. Generosa anfitriona de EL ESPAÑOL, Magas y su Semana del Liderazgo Femenino, la ciudad abrió sus puertas a una celebración marcada por la cultura, el talento y la proyección de futuro.
Su luz, su castillo, su capacidad indiscutible para abrazar a todos y el impulso transformador que atraviesa cada rincón conquistaron también a ‘Las Top 100’.
Ellas encontraron en la Costa del Sol el escenario perfecto para iniciar el camino hacia su XIV edición, prevista para 2027, cuando otras 100 mujeres —y 10 Top 100 Exterior— volverán a protagonizar el gran listado, referente del liderazgo femenino.