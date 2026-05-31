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Noche de Magas en Málaga: todo sobre la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo con las mujeres de LVMH

El Castillo de Gibralfaro fue el escenario en el que 350 invitados disfrutaron de la gala en la que se abrieron las candidaturas para la XVI Edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’.

Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Ndaba Mandela, Mercedes Wullich, representantes del grupo LVMH y los artistas que actuaron en la gala
Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara, Ndaba Mandela, Mercedes Wullich, representantes del grupo LVMH y los artistas que actuaron en la gala
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Málaga, 27 de mayo de 2026. Los días empiezan a alargarse hasta parecer eternos. Qué belleza la luz dorada que cae sobre el monte de Gibralfaro. Y, de repente, un castillo. Hasta esa fortaleza —ampliada y convertida en lo que es hoy por el rey nazarí Yusuf I en 1340— llegaron desde distintos puntos del mundo 350 invitados para celebrar la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino.

Impulsada por EL ESPAÑOL, Magas, ‘Las Top 100’, el grupo LVMH, el Ayuntamiento de Málaga, Málaga 26-27 Capital Europea de la Cultura Gastronómica, la Diputación Provincial de Málaga, Málaga de Moda, Costa del Sol Málaga y la Junta de Andalucía, la gala de este miércoles tenía, entre otros objetivos, dar el pistoletazo de salida a la XVI edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ en España con la apertura oficial de candidaturas.

Carolina España
Carolina España
Sandra Vogeler
Sandra Vogeler
Pedro J. Ramírez
Pedro J. Ramírez
Logo de EL ESPAÑOL
Logo de Magas
Logo de EL ESPAÑOL
Logo de LVMH
Cruz Sánchez de Lara
Cruz Sánchez de Lara

Este acto supuso el cénit de la Semana del Liderazgo Femenino 2026 en la capital de la Costa del Sol, que comenzó el día anterior con el encuentro Málaga made America y continuó con el Club de Lectura de esta revista junto a Elvira Roca y con la presentación del libro Las gobernadoras, de Cruz Sánchez de Lara.

Estamos de vuelta

Parece que han puesto el sol para nosotros en Málaga”, expresó la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle al llegar al imponente castillo, desde donde se dibujaba al fondo una postal perfecta de toda la ciudad.

Descendiendo entre las piedras medievales de Gibralfaro, los invitados llegaron hasta el photocall y disfrutaron de una copa helada de Moët & Chandon. Allí estuvieron Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara y Juan Pedro Abeniacar, CEO de LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia.

Juan Pedro Abeniacar
Juan Pedro Abeniacar
Foto de familia con el grupo LVMH
Foto de familia con el grupo LVMH
Francisco de la Torre
Francisco de la Torre
Marta Olea
Marta Olea
Mercedes Wullich
Mercedes Wullich

Por su parte, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía; Antonia Ledesma, vicepresidenta de la Diputación de Málaga; Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos; Carmen Salamero, Global HRD de LOEWE Perfumes, HRD de LVMH Beauty & Moët Hennessy Iberia y HR Lead de LVMH Iberia; Alexis de Calonne, SVP General Manager Wine at Moët Hennessy USA; y Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’.

Pedro J. Ramírez y Carolina España
Pedro J. Ramírez y Carolina España
Carmen Salamero
Carmen Salamero
Fernando Campos, Cruz Sánchez de Lara y Ángel Piña
Fernando Campos, Cruz Sánchez de Lara y Ángel Piña
Pilar Dalbat
Pilar Dalbat
Raquel Pérez
Raquel Pérez

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara cortaron la simbólica cinta que marcaba el inicio de la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino y, tras ellos, avanzó el resto de asistentes.

Personalidades de la política, la empresa, la comunicación, la cultura y la moda, reunidas en Málaga por una causa común: poner en valor, una vez más, el talento y el liderazgo femenino.

Remedios Cervantes
Remedios Cervantes
Virginia Troconis
Virginia Troconis
María Porto
María Porto
Virginia Calvo
Virginia Calvo
Gema Garrido
Gema Garrido

Entre representantes institucionales y de los medios de comunicación estuvieron presentes Diego Garcés, flamante director de RTVE en Andalucía; Marta Olea, directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía; Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; y Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL en Málaga.

En un ámbito más social, y respetando escrupulosamente el dress code black tie, asistieron la periodista Fiona Ferrer Leoni; la empresaria y actriz Remedios Cervantes; las diseñadoras Ana Nievas, Pilar Dalbat y Cósima Ramírez; la presentadora Virginia Troconis; los galeristas de arte David Bardía y María Porto; la escritora Luz Gabás; o Alejandra Caro, directora general de Gravitta, entre otros.

Elizabeth Martín
Elizabeth Martín
Elizabeth Martín
Isabel Cabrera
Isabel Cabrera
Isabel Cabrera
Silvia Hernández
Silvia Hernández
Alejandra Caro
Alejandra Caro
Pedro J. Ramírez, Juan Pedro Abeniacar y Alexis de Calonne
Pedro J. Ramírez, Juan Pedro Abeniacar y Alexis de Calonne
Álvaro I. Sánchez de Lara, Carmen Salamero, Alexis de Calonne, Juan Pedro Abeniacar, Cruz sánchez de Lara, Pedro J. Ramírez y Cósima Ramírez
Álvaro I. Sánchez de Lara, Carmen Salamero, Alexis de Calonne, Juan Pedro Abeniacar, Cruz sánchez de Lara, Pedro J. Ramírez y Cósima Ramírez

La alfombra, esta vez azul

La bienvenida a la Alfombra —en mayúsculas y en minúsculas, literal y metafóricamente— la daba la artista Atenea. Con el pelo recogido, un little black dress, unas gafas de sol de Celine y el violín al hombro, encandilió a todos los presentes.

Unos metros más abajo, un guitarra —así, en masculino, como dicta el argot flamenco—: Ramón Barranquero. El músico, especialmente reconocido por su trabajo en el ámbito de la guitarra flamenca y acústica, así como por su labor como compositor y arreglista, puso la banda sonora a una noche ya inolvidable.

Las actuaciones y las sorpresas no habían hecho más que empezar.

La Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino

Pilar Campos
Pilar Campos (ATENEA)
Dora Casal, María Ubago y Olga Trapero
Dora Casal, María Ubago y Olga Trapero
Luz Gabás
Luz Gabás
Luz Gabás
Esther Esteban y Fiona Ferrer
Esther Esteban y Fiona Ferrer
Esther Esteban y Fiona Ferrer
Cristina Ruiz
Cristina Ruiz
Cristina Ruiz
Ana Nievas
Ana Nievas
Sheeyashee Nag
Sheeyashee Nag
Esmeralda Delgado
Esmeralda Delgado

En esta celebración desempeñó un papel fundamental el conglomerado multinacional francés del lujo LVMH y EllesVMH —el programa de liderazgo femenino con el que promueve la equidad de género dentro de la compañía—, que, una vez más, demostraron su compromiso con España y con el papel de la mujer en la sociedad a distintas escalas.

Cósima Ramírez
Cósima Ramírez
Susana de Funes y Ines Villarino
Susana de Funes y Ines Villarino
Paz Torralba y Charly Jiménez
Paz Torralba y Charly Jiménez
Marta Olea y Pedro J. Ramírez
Marta Olea y Pedro J. Ramírez
Raúl Rodríguez y Cruz Sánchez de Lara
Raúl Rodríguez y Cruz Sánchez de Lara
Ramón Barranquero
Ramón Barranquero
Fuensanta Salcedo
Fuensanta Salcedo
Margarita del Cid
Margarita del Cid
Francisco de la Torre, Pedro J. Ramírez, Carolina España, Juan Pedro Abeniacar, Sandra Vogeler y Mercedes Wullich
Francisco de la Torre, Pedro J. Ramírez, Carolina España, Juan Pedro Abeniacar, Sandra Vogeler y Mercedes Wullich
Foto de los invitados viendo el inicio de la gala

¡Que empiecen las candidaturas!

La conductora de la gala, ya veterana en estas lides, fue Cruz Sánchez de Lara. "Hace como 20 meses tuvimos ese sueño y el año pasado se hizo realidad", pronunció, aludiendo a la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino que en 2025 tuvo lugar en La Alhambra de Granada.

Un anhelo que, efectivamente, según explicó, nació con vocación de continuidad. Tras la segunda, "espero que haya una tercera, una cuarta, una décima y una vigésima edición".

Cruz Sánchez de Lara
Cruz Sánchez de Lara
"La igualdad: no como eslogan, sino como realidad y como propósito vital"

- Cruz Sánchez de Lara

La primera intervención institucional de la noche llegó de la mano de Antonia Ledesma, vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, que defendió la necesidad de “reconocer, impulsar y convertir en referente” el talento de las mujeres.

También pronunció unas palabras Sandra Vogeler, directora general de Guerlain Iberia y sponsor de EllesVMH Iberia, que tomó la palabra para poner nombre y apellidos al compromiso del grupo con la paridad. Aprovechó el acto para poner en valor los avances de LVMH en materia de igualdad y liderazgo femenino.

Una de las sorpresas del acto fue la presencia de Ndaba Mandela, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela y director del Mandela Institute for Humanity. Desde Málaga reivindicó el legado de su abuelo y defendió que el acceso universal a la educación debe convertirse en una prioridad global.

Ndaba Mandela
Ndaba Mandela
Sonia Díez Abad
Sonia Díez Abad
Carolina España, Antonia Ledesma, Francisco de la Torre y Sandra Vogeler
“Una parte muy importante del cambio en Andalucía tiene rostro de mujer”

- Carolina España

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, destacó el valor simbólico del enclave elegido, subrayando que el Castillo de Gibralfaro y la ciudad de Málaga representan “la transformación que vive Andalucía”.

Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad desde hace 26 años de manera ininterrumpida, señaló que el liderazgo femenino debe entenderse como una realidad que se abre paso gracias a una mayor igualdad en educación y oportunidades, aunque insistió en que aún existen retos en materia de representación en puestos directivos y empresariales.

Izah
Izah
Marilia
Marilia

Las primeras notas musicales de la gala las puso IZAH, la artista que lleva años construyendo un sonido propio a caballo entre el soul, el pop y la herencia mediterránea. El mejor modo de abrir una noche que iba a girar, precisamente, sobre la capacidad de las mujeres para crear universos únicos con sus propias reglas.

Marilia subió al escenario y regaló a los invitados una enorme dosis de nostalgia. Pisó las tablas para interpretar, con su vestido magenta y su sonrisa, su famosa canción Amores de barra. El auditorio se entregó en voz y palmas. El enclave histórico no hizo más que engrandecer la velada.

Asha
Asha

La actuación de la cantautora ASHA, su celebérrimo Turista , sirvió de pausa musical antes de que la gala entrara en su siguiente movimiento.

Manu Tenorio
Manu Tenorio
María Toledo
María Toledo

El cantante Manu Tenorio fue otro de los platos fuertes de la noche. Lleva dos décadas demostrando que la voz puede ser, al mismo tiempo, oficio y emoción. Presentó su nuevo single Cómo te pido perdón , escrita a su mujer, Silvia Casas. “Por más que te disculpes al que pide perdón el dolor se le sigue quedando dentro”, comentó entre aplausos.

Fue María Toledo quien tuvo la última palabra sobre el escenario. La cantante es heredera de una tradición flamenca de siglos. Toledana de nacimiento, como su propio apellido indica, se sentó al piano para entonar una de los temas más bonitos jamás compuestos: Con el tiempo.

El estribillo dice lo siguiente: Porque te busco por las playas del olvido, por las orillas del sueño, por los silencios perdíos. Porque te extraño por la sal de la dulzura, y es en este mar de dudas... donde sé que siempre estás.

Cruz Sánchez de Lara
Cruz Sánchez de Lara
Mercedes Wullich
Mercedes Wullich
Foto de familia con el Grupo LVMH
Foto de familia con el Grupo LVMH

Tras concluir la actuación de Toledo, la artista se fundió en un abrazo con Sánchez de Lara y Mercedes Wullich, preparadas ya para abrir oficialmente las candidaturas para ‘Las Top 100’ de 2027.

Lo que la fundadora y la impulsora del prestigioso ránking no esperaban es que María les iba a proponer hacer una cuenta atrás muy especial: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… con palmas por bulerías. Genio y figura.

Una noche malagueña

Sobre las 22:30 horas, los invitados pasaron al cóctel, ubicado en la zona más alta del Castillo de Gibralfaro. Las vistas eran una delicia, la temperatura, perfecta; el ambiente, un sueño hecho realidad. Llegó entonces el momento de la gastronomía, y Málaga volvió a desplegar todo su encanto.

Con una brisa suave en la noche cálida y el Mediterráneo entregando el reflejo de la luna creciente —la llena llegará este domingo 31 de mayo—, los 350 asistentes disfrutaron de una cuidada propuesta culinaria, marcada por el sabor de la tierra, pero también el producto internacional: de los exquisitos jamones de Enrique Tomás y la Cerveza Victoria al exclusivo Moët & Chandon.

Carmen Salamero
Carmen Salamero
Pedro J.Ramírez, Ndaba Mandela, Cruz Sánchez de Lara y Francisco de la Torre
Pedro J.Ramírez, Ndaba Mandela, Cruz Sánchez de Lara y Francisco de la Torre
Ángel Piña y Mercedes Wullich
Ángel Piña y Mercedes Wullich
Andrea González y Cósima Ramírez
Andrea González y Cósima Ramírez

Entre conversaciones, brindis y música, la velada continuó en un ambiente elegante y relajado, convertido ya en uno de esos recuerdos difíciles de olvidar.

María Toledo e Izah
María Toledo e Izah
Marilia
Marilia

Entre corrillos improvisados, brindis y fotografías, los asistentes no dejaban de comentar lo a gusto que se sentían, lo felices y agradecidos que estaban por formar parte de una cita que superó todas las expectativas.

Muchas de las conversaciones giraron en torno a la labor de Cruz Sánchez de Lara y su equipo, reconocidos por su entrega constante a la hora de visibilizar perfiles femeninos que, por una razón u otra, han permanecido demasiado tiempo silenciados.

Cervezas Victoria
Jamón Enrique Tomás
Los invitados disfrutaron del exquisito jamón de Enrique Tomás y Cervezas Victoria
Champagne Möet
También se brindó con champagne Moët & Chandon

Bajo el cielo estrellado de una Málaga abierta al mundo, las charlas fluyeron con naturalidad en una atmósfera cálida y profundamente inspiradora.

Carmen Salamero con parte del equipo de LVMH
Carmen Salamero con parte del equipo de LVMH
Fuensanta Salcedo, Esther Esteban, Alicia Gil, María Ubago y María Luisa Rodríguez
Fuensanta Salcedo, Esther Esteban, Alicia Gil, María Ubago y María Luisa Rodríguez

Málaga volvió a confirmar por qué se ha convertido en una de las ciudades más dinámicas, acogedoras y vibrantes de España. Generosa anfitriona de EL ESPAÑOL, Magas y su Semana del Liderazgo Femenino, la ciudad abrió sus puertas a una celebración marcada por la cultura, el talento y la proyección de futuro.

Su luz, su castillo, su capacidad indiscutible para abrazar a todos y el impulso transformador que atraviesa cada rincón conquistaron también a ‘Las Top 100’.

Nuestros invitados disfrutando en el castillo de Gibralfaro de noche

Ellas encontraron en la Costa del Sol el escenario perfecto para iniciar el camino hacia su XIV edición, prevista para 2027, cuando otras 100 mujeres —y 10 Top 100 Exterior— volverán a protagonizar el gran listado, referente del liderazgo femenino.

Agradecimientos

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