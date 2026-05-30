Un jardín histórico, un himno lírico y secretos de familia: así fue la noche en que Málaga volvió a hacer América

Lo que muchos desconocen es que, para que Estados Unidos llegara a convertirse en una tierra libre, dos malagueños, Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez , tuvieron mucho que decir.

El 4 de julio de 1776 , hace ya casi 250 años, se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos . Trece colonias se separaban del Imperio británico para fundar un nuevo país.

En esta sorprendente novela, fruto de varios años de investigación, la autora desvela un hallazgo insólito : es descendiente, en séptima generación, de Isabel Saint-Maxent, esposa del citado Luis de Unzaga, gobernador de la provincia española de Luisiana entre 1770 y 1777.

Y, por si fuera poco, la fecha histórica coincide además con la publicación de Las gobernadoras (Espasa), el nuevo libro de Cruz Sánchez de Lara .

Con motivo de esta efeméride, EL ESPAÑOL y Magas no han querido dejar pasar la oportunidad de celebrar un evento temático bajo el nombre Málaga made America.

Dos siglos y medio después, el Jardín Botánico de La Concepción, en Málaga, con la mano mágica de esta revista, acogió un evento cuidado hasta el último detalle , capaz de teletransportar a sus invitados a finales del siglo XVIII.

Asimismo, la presentadora Remedios Cervantes ; la soprano Pilar Jurado ; el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga Ángel Recio ; la diseñadora Cósima Ramírez y Álvaro I. Sánchez de Lara .

Entre los asistentes al primero de los actos dentro de la Semana de la Cultura y el Liderazgo Femenino: Pedro J. Ramírez , director y presidente de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara , vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Francisco de la Torre , alcalde de Málaga; Manuel López Mestanza , diputado provincial de Cultura y vicepresidente quinto de la Diputación de Málaga y Patricia Navarro , delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

Bajo el dress code Málaga 1776-1800, los asistentes fueron llegando con sus mejores galas ; eso sí, de época. Aunque tampoco faltó espacio para la reinterpretación y la fantasía: desde la Nueva Orleans colonial hasta la Francia de Luis XVI.

Sobre las 19:30 horas del martes 26 de mayo, el ambiente comenzó a teñirse de verde y destellos dorados . Las más de 2.000 especies de flores y plantas de este impresionante enclave daban la bienvenida a los invitados.

Con esta novela, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle bucea en sus orígenes . Se adentra en una historia familiar, dado que es descendiente de Isabel Saint-Maxent y de Luis de Unzaga. La autora reconoce que escribir esta obra le ha permitido comprender mejor quién es y de dónde viene.

Décadas más tarde, una descendiente descubre que el pasado familiar había sido cuidadosamente maquillado . Que existieron cartas ocultas, decisiones inimaginables, espionaje y traiciones cuyo peso residía precisamente en lo que nunca se dijo.

Entre recepciones, conversaciones veladas y ceremonias aparentemente inofensivas, surge una compleja red de pactos, confidencias y movimientos estratégicos capaces de alterar el rumbo de dos mundos.

En un territorio donde las grandes potencias negocian el poder lejos de la mirada del pueblo, las hermanas Isabel y Felícitas Saint-Maxent , esposas de Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez respectivamente, crecen preparadas no para someterse, sino para influir .

A finales del siglo XVIII, en Nueva Orleans, comenzó a fraguarse en silencio una intriga decisiva para el nacimiento de lo que hoy es Estados Unidos.

Visita al pasado

A las 20:15 horas, Remedios Cervantes subía al escenario agradeciendo la importante y gran intervención de las fuerzas de seguridad en el devastador incendio declarado un día antes en un hotel y una cafetería de la ciudad en el que afortunadamente no hubo víctimas. Tras ella, llegaron Pedro J. Ramírez y Patricia Navarro. Tomó después la palabra Sánchez de Lara. Al confirmar que la gala se celebraba en la antigua casa de los marqueses de Loring, Cruz ató un cabo familiar suelto desde hacía años: “Resulta que mi séptima abuela fundó la Asociación de Damas de Málaga para el cuidado de niños expósitos, vinculada a esta misma casa", dijo, para sorpresa de todos.

Remedios Cervantes

“Resulta que mi séptima abuela fundó la Asociación de Damas de Málaga para el cuidado de niños expósitos, vinculada a esta misma casa" - Cruz Sánchez de Lara

Pedro J. Ramírez

Cruz Sánchez de Lara

Manuel López Mestanza, vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, recogió el guante tras las palabras de Sánchez de Lara. “Hablar de Gálvez y Unzaga es hablar de Málaga, pero también de una España cuya aportación a la independencia merece ser reivindicada con orgullo", afirmó. Puso el broche de oro a esa noche histórica, literalmente, el alcalde Francisco de la Torre. El edil situó la gala en su justa escala continental. Recordó que el papel de España en la independencia “fue más importante, dicen los buenos expertos, que el de Francia", y subrayó que el dólar estadounidense se inspira en el que Luis de Unzaga estableció como gobernador.

Manuel López Mestanza Francisco de la Torre Patricia Navarro

La cita estuvo cargada de sorpresas. Todo arrancó en la Casa Palacio, una pequeña Casa Blanca, donde dos actores caracterizados como Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez recibieron a los presentes. Lo que nadie esperaba era que, en mitad del acto y a través de una cuidada performance, ambos personajes reclamaran en primera persona el lugar que la historia nunca terminó de concederles. De Unzaga lanzó la pregunta más punzante: “¿Cómo es posible que Málaga se haya olvidado de mí?". De Gálvez recitó su cosecha militar como un currículum: “Tomé Baton Rouge, tomé Mobile, tomé Pensacola, golpeé a los británicos donde más les dolía". Por un momento, todos viajaron a la Nueva Orleans de finales del siglo XVIII.

Actores del espectáculo de teatralización histórica

Cruz Sánchez de Lara y Pedro J. Ramírez

Para concluir, la joya de la corona: la voz de la soprano y «Top 100 Honoraria» Pilar Jurado. Acompañada por el Cuarteto Lira, interpretó The Star-Spangled Banner, el himno de los Estados Unidos. La cantante lírica emocionó a todos. Entre bravos y una estruendosa ovación, regaló una imagen para el recuerdo: una mujer española entonando un símbolo de los americanos en un jardín andaluz. Málaga, de verdad, made America.