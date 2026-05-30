Un jardín histórico, un himno lírico y secretos de familia: así fue la noche en que Málaga volvió a hacer América
EL ESPAÑOL y Magas organizaron una gala en la que se recuperó la figura de Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez, dos malagueños clave en la independencia de Estados Unidos.
El 4 de julio de 1776, hace ya casi 250 años, se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Trece colonias se separaban del Imperio británico para fundar un nuevo país.
Lo que muchos desconocen es que, para que Estados Unidos llegara a convertirse en una tierra libre, dos malagueños, Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez, tuvieron mucho que decir.
Con motivo de esta efeméride, EL ESPAÑOL y Magas no han querido dejar pasar la oportunidad de celebrar un evento temático bajo el nombre Málaga made America.
Y, por si fuera poco, la fecha histórica coincide además con la publicación de Las gobernadoras (Espasa), el nuevo libro de Cruz Sánchez de Lara.
En esta sorprendente novela, fruto de varios años de investigación, la autora desvela un hallazgo insólito: es descendiente, en séptima generación, de Isabel Saint-Maxent, esposa del citado Luis de Unzaga, gobernador de la provincia española de Luisiana entre 1770 y 1777.
Dos siglos y medio después, el Jardín Botánico de La Concepción, en Málaga, con la mano mágica de esta revista, acogió un evento cuidado hasta el último detalle, capaz de teletransportar a sus invitados a finales del siglo XVIII.
De época
Sobre las 19:30 horas del martes 26 de mayo, el ambiente comenzó a teñirse de verde y destellos dorados. Las más de 2.000 especies de flores y plantas de este impresionante enclave daban la bienvenida a los invitados.
Bajo el dress code Málaga 1776-1800, los asistentes fueron llegando con sus mejores galas; eso sí, de época. Aunque tampoco faltó espacio para la reinterpretación y la fantasía: desde la Nueva Orleans colonial hasta la Francia de Luis XVI.
Entre los asistentes al primero de los actos dentro de la Semana de la Cultura y el Liderazgo Femenino: Pedro J. Ramírez, director y presidente de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Manuel López Mestanza, diputado provincial de Cultura y vicepresidente quinto de la Diputación de Málaga y Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
Asimismo, la presentadora Remedios Cervantes; la soprano Pilar Jurado; el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga Ángel Recio; la diseñadora Cósima Ramírez y Álvaro I. Sánchez de Lara.
1776-1800
A finales del siglo XVIII, en Nueva Orleans, comenzó a fraguarse en silencio una intriga decisiva para el nacimiento de lo que hoy es Estados Unidos.
En un territorio donde las grandes potencias negocian el poder lejos de la mirada del pueblo, las hermanas Isabel y Felícitas Saint-Maxent, esposas de Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez respectivamente, crecen preparadas no para someterse, sino para influir.
Entre recepciones, conversaciones veladas y ceremonias aparentemente inofensivas, surge una compleja red de pactos, confidencias y movimientos estratégicos capaces de alterar el rumbo de dos mundos.
Décadas más tarde, una descendiente descubre que el pasado familiar había sido cuidadosamente maquillado. Que existieron cartas ocultas, decisiones inimaginables, espionaje y traiciones cuyo peso residía precisamente en lo que nunca se dijo.
Con esta novela, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle bucea en sus orígenes. Se adentra en una historia familiar, dado que es descendiente de Isabel Saint-Maxent y de Luis de Unzaga. La autora reconoce que escribir esta obra le ha permitido comprender mejor quién es y de dónde viene.
Visita al pasado
A las 20:15 horas, Remedios Cervantes subía al escenario agradeciendo la importante y gran intervención de las fuerzas de seguridad en el devastador incendio declarado un día antes en un hotel y una cafetería de la ciudad en el que afortunadamente no hubo víctimas.
Tras ella, llegaron Pedro J. Ramírez y Patricia Navarro. Tomó después la palabra Sánchez de Lara. Al confirmar que la gala se celebraba en la antigua casa de los marqueses de Loring, Cruz ató un cabo familiar suelto desde hacía años: “Resulta que mi séptima abuela fundó la Asociación de Damas de Málaga para el cuidado de niños expósitos, vinculada a esta misma casa", dijo, para sorpresa de todos.
“Resulta que mi séptima abuela fundó la Asociación de Damas de Málaga para el cuidado de niños expósitos, vinculada a esta misma casa"
- Cruz Sánchez de Lara
Manuel López Mestanza, vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, recogió el guante tras las palabras de Sánchez de Lara. “Hablar de Gálvez y Unzaga es hablar de Málaga, pero también de una España cuya aportación a la independencia merece ser reivindicada con orgullo", afirmó.
Puso el broche de oro a esa noche histórica, literalmente, el alcalde Francisco de la Torre. El edil situó la gala en su justa escala continental. Recordó que el papel de España en la independencia “fue más importante, dicen los buenos expertos, que el de Francia", y subrayó que el dólar estadounidense se inspira en el que Luis de Unzaga estableció como gobernador.
La cita estuvo cargada de sorpresas. Todo arrancó en la Casa Palacio, una pequeña Casa Blanca, donde dos actores caracterizados como Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez recibieron a los presentes. Lo que nadie esperaba era que, en mitad del acto y a través de una cuidada performance, ambos personajes reclamaran en primera persona el lugar que la historia nunca terminó de concederles.
De Unzaga lanzó la pregunta más punzante: “¿Cómo es posible que Málaga se haya olvidado de mí?". De Gálvez recitó su cosecha militar como un currículum: “Tomé Baton Rouge, tomé Mobile, tomé Pensacola, golpeé a los británicos donde más les dolía". Por un momento, todos viajaron a la Nueva Orleans de finales del siglo XVIII.
Para concluir, la joya de la corona: la voz de la soprano y «Top 100 Honoraria» Pilar Jurado. Acompañada por el Cuarteto Lira, interpretó The Star-Spangled Banner, el himno de los Estados Unidos.
La cantante lírica emocionó a todos. Entre bravos y una estruendosa ovación, regaló una imagen para el recuerdo: una mujer española entonando un símbolo de los americanos en un jardín andaluz. Málaga, de verdad, made America.
De vuelta al futuro
De regreso al presente, el ambiente volvió a transformarse. Estamos en 2026 y llega el momento de entregarse a la gastronomía, la música y la celebración. Los invitados disfrutaron de un cóctel en el cenador de glicinias del jardín botánico, una elegante pérgola cubierta por esta planta trepadora.
De fondo, las cuerdas, el viento y las teclas del grupo Jazz New Orleans Málaga pusieron banda sonora a una velada que hizo bailar a todos.
Durante el cóctel llegaron los instantes más desenfadados: los reencuentros, las risas y las anécdotas compartidas. La periodista Fiona Ferrer posó divertida junto a los actores caracterizados, mientras Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres y de la Asociación Yo No Renuncio, comentaba con la diseñadora Pilar Dalbat los detalles de su espectacular estilismo.
La estilosa Cósima Ramírez improvisó incluso una pequeña pasarela y desfiló con su vestido de cuerpo ceñido y falda abullonada, al más puro estilo María Antonieta. Entre bromas, confesó que empezaba a cogerle gusto a eso de llevar peluca.
Apoyada por instituciones y empresas que comparten esta visión, la Semana del Liderazgo Femenino de EL ESPAÑOL y Magas fue una muestra de lo que puede lograrse cuando se alinean valores, recursos y compromiso.
Entre los patrocinadores estaban: Ayuntamiento de Málaga, Málaga de Moda, la Diputación Provincial de Málaga, Turismo Costa del Sol y la Junta de Andalucía.
Completan esta red Les Roches, Sigfrido, Cervezas Victoria, Cosentino, Philip Morris España, Moeve, Range Rover, Marcos, Banco Sabadell, McArthurGlen Designer Outlet Málaga, Opplus, Eurostars Hotel Company y Fundador.
Málaga made America fue la primera velada de una programación más amplia. La Semana del Liderazgo Femenino se extendió a lo largo de tres días en los que Málaga se convirtió en un gran escaparate de poder femenino.
El día después, tuvo lugar el Club de Lectura de Magas. Este formato, que en cada entrega continúa ampliando su comunidad de amantes de las letras, se trasladó a la Costa del Sol con Ingrata Patria (Ed. Espasa), obra de Elvira Roca Barea.
Y más cultura, y más literatura. A las 13 horas del miércoles 27 de mayo, Cruz Sánchez de Lara presentó su nuevo libro, Las gobernadoras, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
A las 19:30, el Castillo de Gibralfaro fue el escenario de la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino. Impulsada por el grupo LVMH, el Ayuntamiento de Málaga, EL ESPAÑOL y Magas, la gala marcó el inicio de la XVI edición de «Las Top 100 Mujeres Líderes» en España.