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Entrevista Delicious Martha, jueza de MasterChef: “Una enfermedad mental es tan jodida... La gastronomía me salvó de aquel momento oscuro” Tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera, ha asumido el puesto como miembro del jurado con responsabilidad, respeto y una ilusión difícil de disimular. Los ojos le brillan cuando habla de sus aventuras en el exitoso talent culinario de Televisión Española.

Las dos frases que definen a Delicious Martha en su biografía de Instagram —“Recetas fáciles que sientan bien” y “Ser FIT nunca fue tan DELICIOUS”— resumen perfectamente el espíritu con el que ha construido su universo gastronómico en redes sociales. Y ahora, también en la televisión. Antes de convertirse en una de las creadoras de contenido culinario más influyentes del país, Martha Sanahuja (Barcelona, 1990) estudió Publicidad y Relaciones Públicas, una carrera que nunca terminó de conquistarla. Por azares del destino, pronto quedó eclipsada por un camino vital mucho más complejo, transformador y... delicioso.

La historia de la gran mujer que hoy es Martha no se entiende sin su momento más oscuro. Tras una relación sentimental dañina y un trabajo en el que se sentía profundamente infeliz, su salud se quebró: sufrió anorexia nerviosa y llegó a pesar 39 kilos. Ella misma recuerda en esta entrevista que no era como esas personas que se ven “gordas” en el espejo; tenía localizado el problema, sabía que debía salir de ahí, pero no encontraba el cómo. La terapia psicológica durante años y el apoyo incondicional de su familia fueron la luz que la ayudó a atravesar aquel túnel lúgubre y tenebroso.

La vida tenía planes increíbles para ella. Hoy habla desde un presente luminoso: con un marido al que adora, un hijo sano y precioso y un nuevo rumbo profesional que la entusiasma. Ese proyecto no es otro que ser el tercer miembro del jurado de MasterChef, el formato gastronómico que ha marcado la televisión en España. Quién es Delicious Martha, la influencer que sustituye a Samantha Vallejo-Nágera en 'MasterChef' Tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera, ha asumido el puesto con responsabilidad, respeto y una ilusión difícil de disimular. Los ojos le brillan cuando habla de sus aventuras en el exitoso talent de Televisión Española. Y lo hace con Magas en un espacio que le viene como anillo al dedo: el restaurante Flor Madrid, donde cocinan, como a ella le gusta, “con productos de la temporada, dando protagonismo a los vegetales”.

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“Tributo en España y tengo empresas aquí. Me mudé a Andorra por un proyecto allí, pero yo lo hago todo legalmente” - Marta Sanahuja

Después de cerrar su primera edición con aspirantes anónimos, la creadora de contenido ya se encuentra grabando una nueva. En este caso, con celebrities , consolidándose como una voz distinta dentro del jurado. Representa a una mujer autodidacta que conecta con el público desde la cocina cotidiana, real y accesible. Su llegada aporta una mirada fresca que une gastronomía, redes sociales y rutina, “como el 90% de la población”. Mientras tanto, su día a día transcurre en la tranquilidad del Principado de Andorra, aunque puede que el éxito televisivo empiece a reconfigurar sus planes . Entre risas, confiesa que ya ha lanzado una idea a su marido: quizá ha llegado el momento de empezar a buscar una casita en Madrid...

Martha, después de tantos años creando contenido en redes sociales, en YouTube... ¿Cómo recibió la llamada para convertirse en jurado de MasterChef? Me quedé en shock. Creía que era una cámara oculta. Me dijeron que querían una reunión conmigo y que debía ir a las oficinas de Shine Iberia. Yo venía de un viaje muy largo, tenía jet lag... y fue Macarena Rey quien me lo soltó. De verdad creía que era una broma. Pensé que podían proponerme un cameo. Pero, no, no: jueza de MasterChef. Delicious Martha, cocinera, 32 años: “Hacer unas galletas de mantequilla fue mi vía de escape a la ansiedad y al estrés" Usted llega tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera, una figura muy querida del programa y del público. ¿Sintió presión al ocupar ese lugar? Presión porque es un programa muy rodado. Lleva 38 ediciones [entre anónimos, famosos, niños y abuelos], 14 años haciéndose y entras en un sitio en el que saben muy bien cómo funciona todo. A mí me pilla de nuevas totalmente, era mi primera vez haciendo tele. La presión estaba. Yo estoy acostumbrada a una cámara, que es mi móvil, en mi cocina. Pero ahora ponte en un plató, con 12 cámaras y con toda la gente pendiente de ti, que eres la nueva. ¡Hay presión!

Ya llevan varios programas emitidos y se la ve muy cómoda, pero ¿qué está siendo lo más difícil, delante y detrás de las cámaras? Yo trabajaba mucho, pero en mi espacio. A mí me cuesta salir de mi zona de confort y va la vida y me dice: “¡Toma!”. Lo más duro es eso: los viajes, el ajetreo, el cansancio. La gente no se lo puede ni imaginar, pero son 30 horas de grabación para un programa que ves un lunes por la noche. Es una barbaridad. ¿Qué cree usted que aporta al jurado que quizá no había antes? A mí me transmitieron que tuviera una visión profesional distinta de la de Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Son dos chefs superimportantes, maravillosos, cada uno con sus estrellas Michelin, pero faltaba un enfoque de la gastronomía desde una perspectiva distinta. 360 grados. Yo aporto cocina casera, la que hace el 90% de la población: llegas a casa, tienes cuatro ingredientes y dices “¿qué cocino con esto?”. Y también un prisma de redes sociales. Es cierto que muchos de los aspirantes que salen de MasterChef se dedican después a eso, y ahí les puedo ayudar.

vestido plisado de all saints y salones de magrit

¿Es usted más exigente de lo que imaginaba o más empática? Las dos cosas. Por un lado, quieres ser empática con esa persona que te ha dicho que el programa es el sueño de su vida; pero también quieres que aprenda. Muchas veces se despistan. Yo se lo digo: “Céntrate en esto y deja lo otro de lado. Esto se terminará y te vas a arrepentir”. Esa también es mi figura, la de ponerles los pies en el suelo y decirles dónde están. Si tuviera que conquistar a alguien con un único plato, ¿cuál sería? ¿Salado o dulce? El que usted quiera: su plato estrella. Mi postre estrella es la tarta de queso. Es súper sencillo y cualquiera podría hacerlo.

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¿Sigue disfrutando de cocinar en casa o el trabajo ha cambiado esa relación? Sigo cocinando, claro. Cada semana preparo una receta vinculada al programa y continúo con mi contenido habitual. Hago lo mismo de antes, pero ahora en dos días grabo siete recetas. Le digo a mi marido: “quiero grabar esta, esta y esta”, y él me compra los ingredientes. Son ustedes un equipazo. Sí, sí. La maternidad ha cambiado su vida y también su narrativa pública en redes sociales, donde no expone a su hijo. Pero, ¿cuál es la mentira más grande que le han contado sobre ser madre? Escuchas muchas cosas, pero yo creo que cada maternidad es única. Mi sueño siempre fue ser madre, pero no quería dejar de ser yo misma, ni perderme en la maternidad. No quería sacrificar mi parte profesional. Lo más difícil es conciliar todo eso, que haya un equilibrio entre ser madre y tener un trabajo.

¿Cómo gestiona la conciliación entre una exposición pública tan grande y proteger la intimidad de su hijo? Siempre lo he tenido claro: yo no expongo a mi hijo en las redes sociales, porque tengo la responsabilidad de darle lo mejor. Es él quien debe decidir si quiere o no exponerse. Es su privacidad y su intimidad. Lo que está claro es que con mi gente, con mi comunidad, no puedo ocultar que estoy embarazada o que he parido. Está claro. Pero mi casa con mi marido y mi hijo no es mi contenido. Usted vivió una relación dolorosa no solo con una expareja, sino también con uno de sus trabajos hasta el punto de enfermar. ¿Cómo recondujo aquellas situaciones tan complicadas? La gastronomía me salvó de aquel momento tan oscuro. Por supuesto, también con apoyo psicológico, terapia durante muchos años y el amor de mi familia. La presión social es tan grande...

top y falda de rivera y salones de magrit

¿A qué se refiere? Pues que están estos fármacos de ahora que te ayudan a adelgazar o en las revistas te dicen: “¡Mira, qué guapa está!”, pero realmente está muy delgada. Y aunque no hay que entrar a valorar los cuerpos, muchas veces escuchas: “Qué guapa está ahora que ha adelgazado”. Qué torpeza de comentario. Y yo, que lo he vivido en primera persona, eso es algo que se va gestando dentro de ti... Y si tienes la mala suerte de estar en pareja con alguien que todavía te incentiva más ese pensamiento y a eso le sumas un momento de bajón, acabas enfermando. Me causa terror, sobre todo por mi hijo, la exposición a según qué tipo de contenido.

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“Siempre lo he tenido claro: yo no expongo a mi hijo en las redes sociales, porque tengo la responsabilidad de darle lo mejor” - Marta Sanahuja

¿Qué señales le hicieron darse cuenta de que no podía seguir por ahí? Cuando me dijeron que si seguía así, no podría ser madre. ¡Guau! Y yo no era de esas personas que se miran al espejo y se ven gordas. Yo veía lo que había y recuerdo hacerme fotos en casa de mis padres y pensar: “Saldrás de esta y dirás: ‘Lo has conseguido’”. Y se puede. Es una mierda, porque cuando te rompes una pierna, el médico te dice lo que hay que hacer, pero una enfermedad mental es tan jodida... Yo tenía luchas con familiares que tampoco lo entendían. Decían: “¿Por qué haces esto?”. Si nos duele la rodilla vamos al traumatólogo, pero si no estamos bien emocionalmente, ¿por qué nos cuesta tanto ir al psiquiatra? No se puede explicar. Y la gente no lo comprende porque no es algo físico, porque no ven la lesión. Cuesta hacerlo entender. También tuve problemas con amigos que me decían: “Cómete un Burger King, que seguro que engordas”. No es así, no funciona así. Es una manera de flagelarse y autocastigarse.

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Martha, dejemos atrás el pasado y volvamos al presente. Usted ahora vive en Andorra. ¿Qué le da ese entorno en este momento vital? Nos mudamos por un proyecto. Vivíamos en un piso complicado, en un tercero sin ascensor... En resumen: teníamos en Andorra la posibilidad de una casa mejor, y nos fuimos. Las situaciones de la vida. Ahora, con todo lo que está pasando, le decía este fin de semana a mi marido: “Podríamos mirar una casita en Madrid...”. Claro, es que cuando se publicó su fichaje por MasterChef se dijo que usted tenía la residencia fiscal en Andorra y que, por tanto, tributaba allí. ¿Es verdad eso? Tributo en España y tengo empresas aquí. Evidentemente, me mudé a Andorra por un proyecto y ese hay que tributarlo allí por narices. Pero yo lo hago todo legalmente.

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¿Cómo recibió usted esos comentarios? ¿Le afectaron las críticas? No puedo entrar a desmentir cada falsedad que se publica. Quien realmente quiera saber, puede acudir a donde corresponda y verlo. Yo siempre he respondido la verdad. Quien quiera especular o decir otras cosas, pues... no puedo entrar en esa rueda de contestar a todo. ¿Le sorprendió la dimensión del debate? Que, por cierto, ha vuelto a tener lugar por el fichaje de Paz Vega y de Ofelia, por diferentes motivos, en su programa. Esa información también es falsa. Y tampoco sale Paz Vega a desmentirla. Y si no me atacan por una cosa, me atacarán porque no tengo estudios en cocina. Pero como Pepe y Jordi, que tampoco tienen estudios en cocina, y son los mejores.

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¿Qué le diría la Martha de hoy a la que empezó compartiendo recetas en redes o la que estaba en la universidad estudiando su carrera? “No te imaginas lo que va a llegar. Ponte el cinturón y prepárate para las curvas que vienen”.