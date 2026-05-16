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Iconos Magas Zendaya y Pattinson, juntos en tres títulos este año: “Las conversaciones honestas son la razón por la que hacemos películas” Las estrellas más cercanas al horizonte, además de brillar, vibran. Ambos comparten esa energía icónica y la irradian como pareja cinematográfica por triplicado en 2026, comenzando con la controvertida El Drama el 29 de mayo.

Créditos Texto Rubén Fernández-Costa Fotografía y vídeo Cedido por Diamond Films

Etimológicamente, una mentira es una creación de la mente, mientras que un secreto es algo que se esconde. Por así decirlo, una mentira es activa y un secreto es pasivo y, a menudo, la primera alimenta al segundo. Las palabras mentira y secreto se entrelazan de forma peligrosa en la vida real, y son la clave del género de la ficción, especialmente del drama cinematográfico, que es por definición una mentira desplegada que vela los secretos de una trama emocional, hasta que estos puedan, o no, ser revelados.

Pattinson y Zendaya, en una escena de su nueva película.

En El Drama, todo comienza con un enorme primer plano de la oreja de Zendaya (Oakland, California, 1996). Ella es Emma, una chica que está leyendo un libro junto a la ventana de una cafetería. Entonces, Charlie se le acerca. Claro que cuando el personaje que interpreta Robert Pattinson (Londres, Reino Unido, 1986) está a punto de susurrarle una mentira sin importancia al oído, con su encanto británico y su mochila desgarbada, y ella no le responde, ya intuimos que el drama está servido. Pero aún no imaginamos hasta qué punto.

Los actores compartirán hasta tres filmes este 2026.

Una pareja de cine En realidad, El Drama tiene una trama sencilla, coinciden ambas superestrellas en esta entrevista. Pattinson explica: “Me gusta la impredictibilidad de ‘con qué va a conectar a la gente’, incluso de ‘sobre de qué piensan que trata’ la película. En mi caso creo que es una historia increíblemente simple. Luego, debido al contexto, todo se va complicando de muy diferentes maneras”. Zendaya le mira con empatía y bromea sobre el hecho de que Pattinson eligió este proyecto por ella. Ambos visten del mismo color crudo y exhiben una complicidad más que evidente en la conversación; comparten una vida personal estable y de perfil bajo con Tom Holland y Suki Waterhouse desde hace años.

La química entre ambos traspasa la pantalla. Magas les preguntó por ello.

En 2026, se dan réplica interpretativa ni más ni menos que en tres películas. Además de en El Drama, discutirán, se enfadarán, se reirán juntos y se buscarán sin tregua en la Odisea de Nolan y en la tercera parte de Dune. 'Euphoria' y la evolución de sus actrices: de la omnipresencia de Zendaya al toque español de Rosalía y Priscilla Delgadozenda Zendaya Maree Stoermer Coleman es una de las mujeres más influyentes del audiovisual. Actriz, pero también cantante, bailarina y modelo, comenzó su carrera en Disney Channel y saltó a la fama mundial con el personaje de MJ en Spiderman de Marvel, pero fueron sus papeles protagónicos en Euphoria —HBO, que acaba de estrenar nueva temporada junto a Rosalía o Sydney Sweeney— y Dune —junto a Timothée Chalamet y Javier Bardem— los que la consolidaron como actriz.

Juntos, en el shooting de ‘El drama’

Por su parte, Robert Douglas Thomas Pattinson, que comenzó con un pequeño papel en Harry Potter, tras ser lo mismo un vampiro crepuscular que The Batman, ha convertido su presencia en sinónimo de taquillas e interminables filas de fans. Él mismo relata más sobre el proyecto de A24 que hoy presentan: básicamente, una pareja y un secreto aterrador que lo cambia todo, de sueño a pesadilla. “Esencialmente”, describe Pattinson sobre su personaje de Charlie en El Drama, “cuando tú estás enamorado de alguien, también eliges en parte estar enamorado de esa persona. Se cuestiona cuánto hay de lo que sucede y cuánto de lo que eliges. Yo creo que para mucha gente no se puede responder a esto”.

Espontáneos y divertidos, ambos lucen camisas Oxford y blanca para las fotos promocionales de la película

“Es difícil”, explica Zendaya sobre el tema, “cuando sientes que de alguna manera estás lo suficientemente segura como para ser vulnerable, o ‘ir’ con la gente, y tal vez no deberías haberlo hecho: no sabemos realmente nunca si algo era lo correcto para compartir”. “Creo que es eso también”, añade, “la moralidad de los pensamientos, cuál es la peor cosa que has pensado hacer”, afirma. La actriz señala que el film trata asimismo “de cómo nos juzgamos unos a otros, de cuándo merece la pena perdonar, de si amas a alguien o de cuánto conoces a una persona. Son todos pensamientos muy relevantes”.

Ella interpreta a Emma Harwood; él se mete en la piel de Charlie Thompson

Zendaya menciona muchas conversaciones que se han abierto sobre lo que harían si estuvieran en los zapatos de sus personajes. “La clave está en que, al salir de la sala del cine, uno se sienta conmovido de alguna manera”, declara. “Cuando te preguntas qué harías tú, siendo Emma o Charlie, quién hizo algo incorrecto y quién algo correcto, comienzas a tener esas conversaciones muy honestas; no importa cuáles sean, eso es lo interesante y la razón por la que hacemos películas”.

La generación Z audiovisual “Leí el guion”, explica Zendaya, “ e inmediatamente fue una de esas veces en las que dices ‘quiero hacer esto’. Fue algo perseguido, porque sentí que era único; nunca había leído nada así. Y pensé que era serio, emocional, divertido y contradictorio… También un poco aterrador por lo que aborda, y eso a veces es un buen sentimiento, así que dije ¡vamos a por ello!”. 'Dream Scenario' o cómo ser Nicolas Cage: la angustia y la falsedad en la era de las redes sociales A ambos artistas les gustó especialmente el film previo del mismo director, el controvertido creador noruego Kristoffer Borgli, autor de Dream Scenario [de 2023, protagonizada por Nicolas Cage, cuenta la historia de un profesor que se hace famoso tras aparecer en los sueños de personas de todo el mundo].

“Vi el guion y fue una de esas veces en las que dices ‘quiero hacer esto’. Nunca había leído nada así” - Zendaya

“Disfruté mucho de esa película y creo que Kris no tiene miedo de experimentar con el género y el tono. Es muy talentoso”, afirma Zendaya. Pattinson presume de que “fui a la première de Dream Scenario” y Zendaya le hace un gesto de admiración. Destaca “su tono único” y un guion muy diferente con un “aire enrarecido”. Recuerda incluso que quería “apresurarse” a hacer este proyecto, subraya. Y eso que su personaje “tiene reacciones muy extrañas, porque parece simpático pero en algún momento lo odias”.

Zendaya, a su llegada a la proyección de la película en Nueva York

Para Zendaya todo tiene sentido porque “el director tiene una visión muy clara pero está superabierto a cambiar cosas, lo cual es genial porque te hace sentir que siempre vas a tener una guía. Él te va decir si estás en el camino correcto o no”. Para Pattinson, es “incluso naturalista”, con esa sensación de ir fluyendo con la cámara, pero “después con él te das cuenta de que está trabajando durante las escenas, que sabe exactamente adónde va y lo que quiere”. Y añade que su gusto personal está muy presente, pues “puede estar hablando durante semanas de los zapatos que llevaría o no un personaje… y tiene razón [sonríe]”.

Pattinson pudo pararse a atender a los fans que aguardaban en los aledaños del cine

Una química evidente Ambos actores tienen una química evidente en la gran pantalla. Su elegancia coordinada —algo que se ha cuidado especialmente en detalles del vestuario de El Drama en concordancia con un ambiente bostoniano— tiene un clímax en una escena en la que ambos son fotografiados juntos bajo una nube de flashes. Pattinson ironiza sobre cómo conectaron rápidamente él y Zendaya. “Hicimos un Facetime antes de la película y me pareció divertida”. “¡Esto puede funcionar!”, apostilla Zendaya bromeando que él pensó que “es cool”. El actor añade que “fue muy natural todo el tiempo”.

“Zendaya y yo hicimos un Facetime antes de la película y me pareció divertida” - Robert Pattinson

Todo ello a pesar de las dificultades evidentes. ¿Cómo ponerle piel a alguien que está tan alejado de quien eres en la vida real? ¿Es posible encontrar siempre algo que nos conecte con los personajes que vemos —más aún si los interpretamos— en el cine? ¿Para qué sirve la ficción realmente? Zendaya lo explica así: “En muchos modos tu trabajo consiste en humanizar y empatizar con tu papel. Y eso es lo que yo estuve intentando hacer [con Emma], a pesar de sus puntos débiles y sus miedos, tratando de hacerla tan humana y honesta como fuera posible”.

La protagonista lució un vestido de alta costura de Schiaparelli, diseñado con un corpiño y una falda estructurada de plumas negras y azul eléctrico.

Sobre el asunto del secreto que ella oculta en el film, no exento de polémica, la actriz declara que “hay un claro sentido de honorabilidad ahí, tras compartir lo que comparte y las repercusiones de lo que dijo. Ya es imposible traerlo de vuelta dentro de la botella”. “Hay varios temas clave”, dice Zendaya. Y prosigue: “Yo sólo intenté hacerlo lo mejor posible. Puedes pasarte todo el día con preguntas sobre el tema, y lo haremos, pero a veces hay que enfocarse en dónde están los personajes, dónde están sus corazones y permanecer ahí”.

El estreno neoyorquino de ‘El drama’ tuvo lugar en los cines Regal Union Square de Broadway.