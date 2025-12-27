URL copiada

Entrevista Cruz Sánchez de Lara y el reto de EL ESPAÑOL y Magas: así se construyen diez años de periodismo, liderazgo y talento femenino Con motivo del X Aniversario del periódico, este medio conversa con su vicepresidenta ejecutiva y también editora de Magas y Lifestyle, una de las figuras clave en la consolidación de un proyecto que nació como desafío y hoy es referencia indiscutible de la prensa nacional.

Diez años no son solo una cifra redonda. Son una suma de decisiones, de intuiciones perfectamente afinadas a tiempo y de una ambición conjunta muy bien entendida: hacer periodismo. Con motivo del X Aniversario de EL ESPAÑOL, este medio conversa con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del periódico y editora de Magas y Lifestyle, una de las figuras clave en la consolidación de un proyecto que nació hace una década como desafío y hoy es referencia indiscutible de la prensa nacional. La entrevista se articula en tres tiempos —pasado, presente y futuro— que dialogan también con tres espacios. El primero tiene lugar minutos antes de que Cruz salga a escena para presentar la gran gala con la que se brindó por la década del diario más leído de España: la fiesta de los mil leones. Entre bambalinas, cuando el ruido aún no ha empezado del todo, Sánchez de Lara, vestida por la diseñadora Pilar Dalbat con un look futurista —como indicaba el dress code—, mira hacia atrás y recuerda en qué punto vital y profesional se encontraba cuando EL ESPAÑOL era todavía una idea en construcción, más promesa que certeza. “Yo era una mujer muy feliz. Tremendamente feliz. Tenía mi despacho, era abogada y llegué a EL ESPAÑOL como consejera casi por casualidad”, rememora.

“Llora menos y sufre menos”, dice Sánchez de Lara que se diría a sí misma si se encontrase cara a cara con quien fue hace diez años. Y es cierto que en esta década el periódico no solo ha logrado cotas altísimas en lo relativo a audiencias y reconocimientos, sino que también ha atravesado momentos difíciles y ha sufrido desde campañas de desprestigio hasta varios ciberataques. Pero, ¿qué ha sido lo más duro? “Para mí, desde lo más intrascendente hasta lo más grande. Los primeros días de la pandemia no los olvidaremos jamás. Nos llegaban noticias de miles de muertos diarios y eso había que contrastarlo. Cambió el modelo de periódico. Y también mis primeros días viviendo con Pedro, cuando me decía: ‘El tráfico se ha caído’. Yo pensaba que eso era irreversible, pero no… al final siempre volvía y podíamos seguir luchando”, indica Cruz.

Agua pasada no mueve molinos, pero marca el camino. En este sentido, Cruz destaca que “Pedro J. es un visionario y ha sabido luchar contra lo establecido y hasta con su propia inercia como periodista de redacción. Esta transformación hacia una empresa tecnológica de información está sabiendo transitarla muy bien. La tecnología fue nuestra peor enemiga al principio, pero estamos llegando a tener una relación dulce con ella”. ¿Cómo es realmente trabajar con el director y presidente de EL ESPAÑOL? ¿Qué ha aprendido Cruz Sánchez de Lara de Pedro J. Ramírez tras una década codo con codo y remando juntos con cuatro brazos en la misma dirección? “Al principio yo sufría por todo lo que se decía de mí, y de él he aprendido, entre otras cosas, que no hay que preocuparse por lo banal. Somos una pareja de ataráxicos”, desliza, con una tierna sonrisa.

EL ESPAÑOL en presente El presente se aborda en su despacho, un espacio al que apenas le concede tiempo, pero en el que habita todo lo que la define: sus premios, sus libros, sus fotografías, su memoria. Un lugar que funciona como santuario íntimo y profesional desde el que reflexiona sobre lo que siente hoy al ver en qué se ha convertido el periódico, líder de audiencia, influencia y credibilidad, y sobre el papel que Magas desempeña en el ecosistema editorial como impulsor del talento y el liderazgo femenino. “Mi trabajo es estar en todos sitios y, al final, aquí, al despacho, vengo menos de lo que debería. Si pasara mucho tiempo aquí, me preocuparía. Esta es la nave nodriza. Cuando llegas, aterrizas. Sabes que es tu sitio, pero hay que salir de ella para hacer cosas”, expresa la editora de Magas y Lifestyle. Por historia y por futuro: diez años para dar significado a El Español ¿Qué destaca del presente del periódico y de la revista de la que es editora y que ahora engloba verticales como ENCLAVE ODS, Cocinillas, Mascotario y Destinos? “Destacaría la comunidad de lectoras y lectores que han hecho que esto sea posible. Yo siempre decía de broma que teníamos que hacer la discoteca donde todos quisieran bailar y ahora es que… ¡no sabes la de gente que quiere bailar con nosotros! Y a ellos y a ellas es a quienes hay que darles las gracias. Gracias por hacer que la música suene bien y gracias por bailarla tan estupendamente”.

Magas, la revista de EL ESPAÑOL dedicada a la mujer, ha vivido el mejor año desde su creación. Entre sus highlights de este 2025 se encuentran la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ de España, un evento en La Alhambra de Granada de la mano del grupo francés LVMH y del Ayuntamiento de la citada capital andaluza, un encuentro social en Jerez de la Frontera junto a Bodegas Fundador y dos Bookazines con tres mujeres pioneras en sus portadas. En el primero, Sara García Alonso, primera mujer española seleccionada como miembro de la reserva de la Agencia Espacial Europea, y Carolina Marín, tres veces campeona del mundo de bádminton y premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024; en el segundo, la leyenda del cine Helen Mirren.

“‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ son la niña de mis ojos. El liderazgo femenino es el centro de Magas porque creo que hay una líder dentro de cada mujer. Siempre le digo a las personas que nos escuchan que piensen en sus abuelas. Seguro que sus abuelas eran las grandes líderes de su familia. Lo de Granada fue de otra dimensión: La Alhambra para nosotros… había un sentimiento de energía positiva, de sentir que éramos parte de algo bueno. Y luego Jerez fue una lección. Una lección para todos los que albergamos todavía ciertos prejuicios”, apunta la editora. “Un periódico es el reflejo de la sociedad y en Jerez demostramos que no hay que ser elitistas o excluyentes a la hora de escoger los perfiles, sino que la mezcla y las alianzas por valor son lo que hacen que un periódico crezca. Yo no me siento bien si no se ve reflejado todo el mundo en el periódico. Es decir, a mí me encanta que tú y yo mañana podamos irnos a comer a un restaurante extraordinario o que disfrutemos en la Plaza Mayor con un bocata de calamares. Ese es el sentido de Magas, porque nuestra identidad es lo que nos hace grandes”, concluye Sánchez de Lara.

El futuro se camina El futuro, finalmente, se camina. La última parte de la conversación transcurre durante un paseo por la redacción de EL ESPAÑOL, en la planta 7 del edificio Euromor, ubicado en la emblemática Avenida de Burgos, en Madrid. Cruz sale del despacho de Pedro J. y asciende hasta el suyo, en la planta 8. Un trayecto breve y simbólico que sirve para hablar de lo que está por venir: los planes del medio, los nuevos horizontes de Magas y sus eventos, y un mensaje final dirigido a los millones de lectores y lectoras que han hecho posible estos diez años. Ahí, entre mesas, pantallas y periodismo en marcha, concluye la entrevista. Y también empieza lo siguiente. “No tengo una bola de cristal, pero tenemos un reto. Hemos pensado que lo mejor que nos podría pasar de aquí a diez años es que fuéramos el periódico en español más leído del mundo. Y para eso hay que trabajar mucho. Hay un proyecto y hay un objetivo”, expresa.

Mientras la vicepresidenta ejecutiva camina por la redacción, las noticias no cesan, las llamadas no dan tregua, la información no descansa. ¿Qué siente ella entre estas paredes y bajo estos techos? ¿Preocupación? ¿Ilusión? “Si no tuviera preocupaciones, sería una irresponsable”, dice, tajante. “Tenemos todo esto a nuestro cargo. Tenemos que pagar las nóminas de personas que dependen de sus sueldos. ¿Y la ilusión? Ver crecer a todos estos periodistas. EL ESPAÑOL no ha parado de crecer desde que nació. Tenemos un proyecto muy sólido, muy bien construido. Eso me ilusiona”, concluye. El look de Cruz Sánchez de Lara en el X Aniversario de EL ESPAÑOL: su diseñadora, Pilar Dalbat, revela los detalles Con la mirada puesta en 2026 y en otra flamante década —como mínimo— para EL ESPAÑOL y Magas, ¿qué proyectos se cuecen en la mente de Cruz, uno de los motores vitales de la compañía? “Hemos llenado la agenda de una forma tan, tan, tan importante que yo creo que es hasta un poco alarmante. Tenemos previstos 16 eventos por toda la geografía española. El 13 de marzo celebraremos la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ en el Teatro Real. Luego viajaremos al sur. Yo soy del sur y me tira el sur. Pero también vamos a hacer algo en el oeste, en el este y en el norte”, adelanta.