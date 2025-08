Carol Portabella, directora de la Fundación Alberto de Mónaco en España: "Hay mandatarios que aún dudan del cambio climático"

Nos sentamos a charlar con la directora de la Fundación Alberto de Mónaco en el zaguán del madrileño hotel Urso tras la sesión fotográfica, entre biombos chinos y jarrones de liliums olorosos.

Es concisa, pausada, distinguida. Pide con voz muy baja una limonada de menta y pregunta si queremos una.

Mónaco pertenece, sin duda, al imaginario más lujoso del continente, y la Fundación creada por su príncipe, con sede ahora en once países, no puede evocar menos. Sin embargo, su directora desde 2016 explica que esa imagen quizás no se corresponda exactamente con la realidad.