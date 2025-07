Nuria Fergó, nuevo single y etapa vital: “He preferido siempre tener mi público fiel, aunque sea minoritario”

Yo soy fiel a mi estilo, soy honesta con lo que siento. En la música nunca me he subido al carro de lo que se llevaba, he preferido tener el apoyo de mi público fiel, aunque sea minoritario, con la seguridad de que estoy haciendo lo que me gusta.

Y las sigo cantando todavía. De la Jurado me gustaban las canciones más melódicas, Sevilla, o Se nos rompió el amor, Señora la he cantado muchísimo. De la Dúrcal Fue tan poco tu cariño y Me gustas mucho. ¡Clasicazos!

Tengo muchas amigas, una hija, una hermana y una madre muy cercanas. Las grandes voces femeninas siempre me han obsesionado. Cuando dicen que las mujeres nos hacemos competencia, no lo entiendo, para mí la vida se trata de sumar. Pienso que todas tenemos algo que aportar, no somos rivales. Si ves una mujer guapa hay que decirle ‘¡qué guapa estás!’, no entiendo ese sentimiento de celos ni de envidia.

¿Algún otro shock musical temprano?

[Sonríe] Cuando escuché por primera vez Hijo de la luna de Ana Torroja, con esa voz tan particular, me quedé impresionada. ¿De dónde salía esa voz? [la imita] Me gustan las mujeres que tienen personalidad de voz, que cuando las escuchas sabes seguro quiénes son.

¿Y cómo empezó a cantar?

En mi casa no cantaba, sólo escuchaba música. Mi padre era albañil y mi madre tenía una tienda, no tenían nada que ver con la farándula. Vino un karaoke a Nerja y me apunté, gané un premio y ellos me escucharon ahí. Y entonces mis padres me dijeron que me apoyarían si era lo que quería hacer.

Estoy muy agradecida porque me ayudaron siempre en todo. Yo me veía cantando boleros y baladas, pero no en cualquier sitio, a la una de la mañana. Y gracias a mi madre así pudo ser.