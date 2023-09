Claro, es un lugar donde están todos los ojos puestos en ti, entonces es un buen sitio si quieres reivindicar algo. No es mi caso en este momento, pero sí creo que hay que aprovechar estas oportunidades. Cada uno debe hacer lo que le salga y también es respetable que alguien no se sienta cómodo pronunciando ese tipo de discursos, porque es algo muy personal.

No lo sé (risas). La verdad es que ha ido surgiendo así y este año va a ser muy entretenido. No he preparado nada, acataré órdenes.

Además de cine, San Sebastián es una pasarela de moda. ¿Sueles preparar ese estilismo de alfombra roja con mucha antelación?

La verdad es que este año no he tenido mucho tiempo para prepararlo, porque he estado rodando fuera y no he podido enfocarme en eso. De todos modos, es un momento que a mí siempre me crea un poco de incertidumbre, como que me apetece, pero a la vez me suele dar un poco de pereza. Pero bueno, este año la verdad es que tenía muchas ganas.

¿Qué buscas en un look para una noche así?

Sobre todo, sentirme cómoda dentro de ese artificio, que no deja de ser como un lugar al que no estamos acostumbradas. Yo, al menos, no estoy habituada a estar cada día así, por mucho que esté delante de la pantalla. Si tengo la oportunidad de ver marcas que tengan que ver conmigo, pues intento hacerlo.