URL copiada

Reportaje El hechizo de Granada: el gran retrato del liderazgo que consagra a las mujeres que marcarán el rumbo de España en 2026 Las profesionales que encabezan el crecimiento empresarial, institucional, creativo y deportivo nacional se reúnen en una cita inédita que delinea el mosaico del talento femenino que redefine la sociedad. Your browser does not support the video tag.

En uno de los salones del Carmen de los Mártires, el fotógrafo Félix Valiente inmortaliza un instante que ya forma parte del relato contemporáneo del talento marca España. Frente a su objetivo posan directivas, políticas, creadoras, periodistas y divulgadoras que están transformando la realidad del país. Algunas se han convertido en referentes multipremiadas; otras marcan el rumbo de grandes organizaciones desde sus despachos. Hay creadoras de contenido que emplean las redes para acercar el conocimiento a miles de personas, junto a escritoras capaces de movilizar causas con sus obras. Incluso aceleradoras de profesionales cuya labor podría parecerse a la de una cazatalentos. Diferentes en origen, ideas y recorridos, pero unidas por la capacidad de abrir nuevas vías.

Your browser does not support the video tag.

Todas coincidieron del 14 al 16 de julio, fechas en las que Magas organizó una intensa agenda en Granada en el contexto de su candidatura para convertirse en la Capital Europea de la Cultura el próximo 2031. El evento central y sello inconfundible de la iniciativa, la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino, fue posible gracias a la alianza con El Cultural, el Ayuntamiento y el grupo LVMH. “Esta ciudad no tiene fronteras”, afirma Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de esta revista y de ENCLAVE ODS. Es el hechizo de Granada. Existe una coincidencia entre ese espíritu abierto y el impulso de colaborar con el conglomerado francés para organizar un evento de esencia nacional que lleva nombre de mujer. Hay otra poderosa razón que convierte al titán en el perfecto aliado junto al que asumir la hazaña de congregar en un mismo espacio a las profesionales que han marcado 2025 y seguirán copando los titulares de 2026. Noche de Magas en Granada: así fue la gran Alfombra del Liderazgo y la Cultura en La Alhambra con las mujeres LVMH Una gran sinergia Desde la consolidación de LVMH en los 80, la familia Arnault ha transformado el Grupo en un imperio capaz de conjugar la autenticidad de sus Maisons con la innovación global. Pionero en la integración de arte, propósito y lujo en una misma propuesta, también es responsable de guiar el viraje hacia la paridad en el sector. Desde 2007, año en que nació la iniciativa EllesVMH, la presencia de mujeres en puestos clave del gigante ha aumentado del 23% al 50%. En España asciende a un significativo 70%: 50% son CEOs y más del 60% ocupan posiciones de dirección general.

Your browser does not support the video tag. Sandra Vogeler y Carmen Salamero

Representan el porcentaje nombres como el de Sheila Loewe, presidenta de la Fundación que lleva su apellido; Blanca Panzano, General Manager LVMH Watches and Jewelry Iberia and North Africa; Sandra Vogeler, Brand General Manager de Guerlain Iberia; Monica Cigognini, General Manager de Sephora Iberia; o Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty y Moët Hennessy Iberia, HR Coordinator LVMH Iberia.

“Reunir a líderes de tantos sectores envía un mensaje poderoso de solidaridad” - Monica Cigognini, General Manager de Sephora Iberia

Encarnan una generación de ejecutivas que coordinan equipos desde la inclusión para transformar la potente industria del lujo. “Reunir a líderes de tantos sectores envía un mensaje poderoso de solidaridad. Es un símbolo de cómo referentes con bagajes diversos pueden aliarse para impulsar el progreso”, reflexiona Cigognini. Y todas las profesionales hacen suyo ese mensaje al ponerse ante el foco para defender, desde su compañía, el empoderamiento a todas las escalas.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Blanca Panzano, General Manager LVMH Watches and Jewelry Iberia and North Africa; Carmen Salamero, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty y Moët Hennessy Iberia, HR Coordinator LVMH Iberia; Sheila Loewe, presidenta de la Fundación Loewe; Sandra Vogeler, Brand General Manager de Guerlain; Monica Cigognini, General Manager de Sephora Iberia; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS.

Your browser does not support the video tag.

Divulgar con propósito El segundo bloque de la foto da paso a quienes convierten la influencia en herramienta cívica, demostrando que el futuro se construye desde la capacidad de inspirar, educar y movilizar conciencias. Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’, es una de las figuras centrales de este ecosistema. Llegó a España hace casi cuatro décadas y, desde entonces, ha trabajado incansablemente por la visibilización del talento femenino. La iniciativa que creó en 2011 —“en un momento en el que nadie hablaba de ellas”, asegura su impulsora— se ha transformado en la lista más seguida de su ámbito y hoy, de la mano de Magas, en el epítome del liderazgo femenino. Innovadora no por hacer competir, sino por unir: destaca historias, crea redes y pone el foco en quienes están cambiando las reglas.

pause 0:00 / 0:00

Junto a ella, un grupo de conocidos rostros que han protagonizado la conversación pública desde las redes sociales y los medios digitales. Marián García—conocida como Boticaria García— se dedica a la divulgación en salud en clave de humor, conquistando a públicos diversos y desmontando mitos desde la empatía. Con una metáfora propia de su profesión, compara el liderazgo femenino con la microbiota: “Cuanto más diverso es, mejor funciona el sistema. Igual que esta necesita bacterias distintas que aporten funciones diferentes, una sociedad sana y potente requiere que haya referentes levantando empresas, batiendo récords, actuando o enseñando a proteger el bienestar de los demás”.

Your browser does not support the video tag. Mercedes Wullich, Marián García, Charo Izquierdo y Laura Baena

Laura Baena, creadora del Club de Malasmadres y presidenta de la asociación Yo No Renuncio, ha convertido la conciliación en el eje fundamental de su actividad. Más de un millón de seguidoras y la implantación de una red de empresas e instituciones corresponsables avalan la repercusión de su trabajo: “Nuestro movimiento ha trascendido lo digital para impactar y mejorar la vida de muchas madres. El sentimiento de fuerza colectiva es lo que nos da alas para continuar”. Bordados, flamenco y raíces: las activaciones culturales que convirtieron La Alhambra en una pasarela artística viva La irrupción de Begoña Pérez, ‘La Ordenatriz’, ha roto prejuicios y reivindicado el valor del trabajo doméstico como pieza imprescindible en la estructura social. “Que hoy se reconozca un perfil como el mío, en un momento en el que el cuidado del hogar parece denostado, prueba que todas las realidades cuentan y que la sociedad madura”, afirma la organizadora profesional y creadora de contenido.

“Hace años, el fútbol femenino era una reivindicación. Hoy es talento, espectáculo y un lugar legítimo para niñas y mujeres” - Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Mercedes Wullich, directora de Mujeres & Cía y fundadora de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’; Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino; Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres; Begoña Pérez, ‘La Ordenatriz’; Irene Cano, directora general de Meta España y Portugal; y Marián García, 'Boticaria García', farmacéutica y divulgadora.

Hablar de transformación social y liderazgo femenino en la España de 2025 implica necesariamente hablar de deporte, porque se ha convertido en baremo y símbolo de ese cambio. En la última temporada, el número de futbolistas federadas ha superado las 100.000 licencias. El fútbol mueve cifras de audiencia y asistencia nunca vistas en nuestro país, de la mano de una generación que reclama y conquista el espacio que le corresponde dentro y fuera del estadio. Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, confirma esta tendencia: “Hace unos años, hablar de nuestra disciplina era precisamente una reivindicación en sí misma; hoy significa talento, espectáculo y un lugar legítimo para decenas de miles de niñas y mujeres”.

pause 0:00 / 0:00

Catalizadoras del cambio En la foto institucional, la figura de Enriqueta Chicano impone por biografía y por la relevancia específica de su rol: la presidenta del Tribunal de Cuentas fue reelegida en 2024 para otros tres años al frente de la institución en la que trabaja desde 1997, acumulando así décadas de servicio público y de defensa de la transparencia y la legalidad en la gestión del dinero público.

Your browser does not support the video tag. Enriqueta Chicano y Cruz Sánchez de Lara

Al otro lado, en la misma foto, Marifrán Carazo resume el potencial transformador del liderazgo femenino urbano: se convirtió en 2023 en la primera alcaldesa de Granada. “Este es un escenario para eventos de trascendencia nacional e internacional”. Reivindica el papel de este rincón de Andalucía como anfitrión y la importancia de la cultura como motor a la vez que punto de encuentro: “Hemos conseguido lo más importante en el camino, que es encontrar un proyecto capaz de unir al conjunto de la ciudad y hacernos pensar en el futuro que queremos”. Un sueño materializado gracias a la implicación de colectivos sociales, estudiantes y vecinos que han convertido la propuesta municipal en una colaboración plural: “Aspiramos a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 porque tenemos alma, raíces y un talento que se respira en cada rincón”.

“Hemos conseguido encontrar un proyecto capaz de unir al conjunto de la ciudad y hacernos pensar en el futuro que queremos” - Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada

Your browser does not support the video tag. Your browser does not support the video tag.

El equipo de la Junta de Andalucía suma perfiles sólidos. Patricia del Pozo, al frente de la Consejería de Cultura y Deporte, destaca el papel cada vez más decisivo de las mujeres en el desarrollo autonómico. “Es una realidad que, además, viene empujando fuerte, de abajo arriba", señala, "como demuestran algunos datos incontestables, entre ellos el número de universitarias, que en la actualidad supera en más de diez puntos al de hombres —57% frente al 43%—". Carolina España, titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, pone el acento en la gestión eficiente de los recursos y la necesidad de "no perder ningún talento por el camino". Rocío Díaz, en Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, completa el círculo con la cartera de áreas clave en una comunidad donde la visibilidad institucional y la relevancia del liderazgo femenino crecen año a año.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada; Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y consejera editorial de Magas; Cuca Gamarra, diputada; Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Rocío Díaz Jiménez, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas.

En el Congreso, la diputada Cuca Gamarra sintetiza la agenda de futuro, apostando por desbloquear medidas que aborden temas determinados. “La conciliación y la flexibilidad laboral son fundamentales para alcanzar la igualdad real y efectiva entre ellas y ellos”, defiende, así como también hace alusión a la necesidad de promover "políticas públicas que nos permitan alcanzar mayor representación en ámbitos en los que todavía no tenemos tanta". Junto a ella se encuentra la periodista Charo Izquierdo. Directora del vertical ENCLAVE ODS y consejera editorial de Magas, suma la mirada de la sostenibilidad en los medios de comunicación para recordar con su presencia que, si no se garantiza un futuro para el planeta, tampoco lo habrá para ninguna de las causas que una ambicione perseguir.

Your browser does not support the video tag. Cuca Gamarra y Laura García Lorca

La cultura, una brújula A media tarde, el salón del palacete donde se lleva a cabo la sesión hierve de actividad. Laura García Lorca, directora de la Fundación en honor a su tío, intercambia impresiones con las presentes: “Reunir a mujeres de tantos ámbitos transmite unidad y cambio. Estamos aquí, somos muchas y transformamos las cosas”, celebra la sobrina del poeta. Pilar Torrecillas, CEO de la firma Pilar Dalbat, comenta los detalles de su colección Zambra y el valor de situar la moda granadina en un contexto nacional: "Nuestras tradiciones no son estáticas, sino un motor para crear futuro y enriquecer el diálogo cultural”. Nativel Preciado, en el Club de Lectura de Magas: "Al perder el pudor a contar la verdad es cuando mejor escribes" En la escena, la productora María Luisa Gutiérrez responde un correo urgente desde su teléfono mientras la autora Cristina Higueras escucha a María Adánez repasando unos versos: “Recitar a Federico en su tierra, con su familia en el público, es difícil de igualar”. Por su parte, la actriz Hiba Abouk apunta que "el empoderamiento tiene que ver con la autenticidad, la colaboración y la valentía de no renunciar a lo que somos".

Your browser does not support the video tag.

La cantante Nuria Fergó también atiende a la cita. “Es un regalo poder cantar en un lugar tan especial y con tanta historia”, comenta en referencia a la actuación que tendrá, momentos después, sobre el escenario de la gran gala de la Cultura y el Liderazgo Femenino. Tras ella se sitúa la soprano Pilar Jurado, quien asegura que esta fotografía “es un manifiesto visual de lo que significa el talento en femenino”. La cantaora Estrella Morente, otra de las retratadas en la postal, fue la encargada de cerrar la gala, deslumbrando con la profundidad y emoción de su arte flamenco como broche final al encuentro granadino.

Your browser does not support the video tag. Pilar Jurado y Estrella Morente

En el panorama cultural, la presencia femenina vive un momento significativo. Las mujeres constituyen ya el 46,6% de los profesionales que ocupan puestos en empresas dedicadas al sector, desde bibliotecas hasta cinematográficas o espectáculos. Igualmente, como consumidoras, lideran el hábito de la lectura y su participación en el teatro, el cine y los museos continúa al alza, confirmando una tendencia que consolida su papel como motores de la vida cultural.

"El empoderamiento tiene que ver con la autenticidad, la colaboración y la valentía de no renunciar a lo que somos" - Hiba Abouk, actriz

Hiba Abouk

En el plano literario despuntan figuras como Nativel Preciado. Autora de más de 20 libros, ha vivido la dictadura, la democracia y la polarización actual, lo que la convierte en una sabia imprescindible para entender el pulso de nuestro tiempo. A su lado, Espido Freire, que fue la ganadora más joven del premio Planeta —se alzó con el título a los 25 años—, representa la fuerza renovadora de la escena actual.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Estrella Morente, cantaora; Nuria Fergó, cantante; Pilar Jurado, soprano y directora de orquesta; Cristina Higueras, actriz, escritora y productora teatral; Laura García Lorca, presidenta de la Fundación Federico García Lorca y directora de la Casa-Museo Huerta de San Vicente; María Luisa Gutiérrez, productora; Pilar Torrecillas, CEO de la firma Pilar Dalbat; Nativel Preciado, periodista y escritora; María Adánez, actriz; Espido Freire, escritora; e Hiba Abouk, actriz.