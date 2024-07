“Me quiero en todas mis versiones”: así es el manifiesto más empoderador de SHISEIDO y PANDORA

¿Su objetivo? Realzar la importancia de la confianza y del cuidado personal. Invita a cada mujer a priorizarse y cuidarse todos los días.

Esta declaración subraya la necesidad de realzar el poder, la sofisticación y la complejidad de cada una, así como la de cuidarse, tanto por dentro como por fuera. Con esta acción, ambas firmas reflexionan sobre la búsqueda del encuentro personal a través de un ritual de reconexión en el que darse prioridad de forma incondicional. Así lo plasman:

“Prometo serme fiel y quererme eternamente. Mi belleza es el resultado de toda la magia que habita en mí, de la honestidad y la ternura que rezuma mi esencia, unidas al cuidado y el amor que confiero a mi piel.

Mi naturaleza es un todo indivisible donde habitan la imaginación y el talento, mi yo auténtico e inimitable. En el espejo la reconozco tierna y vulnerable. Por eso prometo respetarme y dedicar tiempo a este ritual que me nutre por fuera y alimenta mis ideas y mis sueños.

¿Acaso debo elegir? Adoro todos mis pequeños fragmentos. Con esta alianza me comprometo a quererme incondicionalmente a cada paso.

"Me quiero en todas mis versiones. Me quiero siempre. Sí, me quiero.”

Para simbolizar este compromiso de cada una consigo misma y poder hacer el concepto universal, se obsequiará a las consumidoras con una sofisticada alianza de la firma Pandora por la compra de dos productos de tratamiento de la firma nipona.