Shiseido celebra el poder de la Generación Silver: así vivimos su congreso La firma cosmética sigue afianzando su compromiso con las mujeres maduras a través de un evento organizado bajo el lema “La fascinante vida del Talento Senior”.

El evento tuvo lugar en el emblemático hotel Four Seasons de Madrid y contó con la participación de personalidades relevantes entre las que se encontraban empresarias, científicas, políticas, periodistas y artistas. Tras pasar por el photocall, las asistentes tomaron asiento en la Sala Sol del hotel.

Tal y como también recordó Gloria Lomana, no podemos olvidar que 1 de cada 6 personas en 2030 serán baby boomers. La edad sociológica de las mujeres Silver ha cambiado, convirtiéndolas en protagonistas de la evolución social y el crecimiento económico.

“Somos una generación muy preparada. El 65% sabe que, gracias a la experiencia, puede aportar valor a la sociedad. Se nos tiene que percibir como referentes. Si tú te sientes bien por dentro, te ayuda y lo proyectas. Pero hay que hacer un ejercicio de ‘me voy a ver bien porque esto al final me va a alimentar’. Es un círculo virtuoso importante. La belleza para mí es bienestar, es luz y la fuerza que tienes dentro ”, destacó la periodista.

Una visión corroborada por Gloria Lomana: “Es una gran verdad. Cuando ya tenemos una cierta experiencia, casi tenemos la obligación moral de facilitar las cosas a las chicas más jóvenes y de orientar para que no pasen muchas veces por situaciones que para nosotras no han sido fáciles. Creo que facilitamos también los caminos ”.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL añadió: “ Tengo claro que quiero hacer muchas cosas que no sé hacer y, de hecho, muchas de mis maestras son las más jóvenes. No tenemos que querer ser como ellas, tener la piel tersa como ellas, pero sí aprender de ellas”.

Cruz Sánchez de Lara recordó la importancia de aprender de otras generaciones: “Hablamos de nosotras como referentes y maestras. Si alguien me considera una maestra, le enseño lo poco que haya aprendido de la vida, pero yo quiero ser alumna permanente ”.

Regina Revilla, Sonsoles Ónega, Ainhara Viñarás, Gloria Lomana, Cruz Sánchez de Lara y Sandra García-Sanjuán - Foto: David Morales y Sara Fernández

Sonsoles Ónega señaló a su vez: “Estamos cogiendo una ventaja maravillosa en el envejecimiento. Tenemos que desmitificar todo lo que nuestras madres no especificaron, empezar a decir las cosas como son, sin paños calientes, aunque eso desaliente a las que quieren formar una familia y tener una carrera profesional”.

Por su parte, Sandra García-Sanjuán explicó: “Tiene mucho que ver el cuidado interno con el cuidado externo. Cuanto más espacio tienes para tu vida, más satisfecha estás con tus elecciones. El estar rodeada de gente interesante, que te gusta por dentro, que te rete, que admires, que te inspire… tiene mucho que ver con estas elecciones. Creo que estamos en un momento estupendo, es una oportunidad maravillosa que quizás nuestros padres no tuvieron”.

Regina Revilla destacó el paralelo entre su propia experiencia y la de la firma: “La historia de Shiseido es un poco la mía. Soy doctora de Farmacia, desarrollo productos cosméticos. A nivel personal, me siento estupendamente bien gracias a los productos, me cuido y quiero que me vean bien”.