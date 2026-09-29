Batalla entre grandes operadores por hacerse con la explotación del puerto deportivo de Estepona

El pliego exige planes de movilidad sostenible, acciones para mejorar la relación del puerto con el entorno y medidas de resiliencia frente al cambio climático.

El espacio gestionado incluye 447 amarres, edificios comerciales, zonas de uso público, torre de control y un aparcamiento de 272 plazas.

La concesión se otorga inicialmente por 30 años, ampliable hasta 35 según la inversión, y exige una inversión mínima de 10 millones de euros.

Once candidaturas compiten por la concesión del puerto deportivo de Estepona, entre ellas grandes operadores como Puerto Banús, D-Marin, Ocibar y Marinas del Mediterráneo.

El puerto deportivo de Estepona ha despertado el interés de algunos de los operadores más reconocidos del negocio náutico de toda España.

Puerto Banús, D-Marin, Ocibar, Marinas del Mediterráneo, Ocean Platform Marinas y Nauplia Capital figuran, solos o integrados en distintas UTE, entre las 11 candidaturas que han concurrido al concurso abierto por la Junta de Andalucía para hacerse con la ocupación, explotación y gestión de la zona náutico-recreativa del recinto.

La competición entra ahora en una nueva fase después de que la Mesa de Autorizaciones y Concesiones de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) haya procedido a la calificación de la documentación administrativa presentada por los aspirantes.

El acta confirma la nómina de empresas que optan a una concesión que inicialmente se plantea por 30 años y que puede alcanzar los 35 en función de la inversión comprometida.

El futuro concesionario recibirá la gestión de la totalidad de la zona náutico-recreativa en su configuración actual: 21.358 metros cuadrados de superficie terrestre y 35.978 metros cuadrados de lámina de agua, con 447 puestos de atraque para embarcaciones de entre 6 y 35 metros de eslora, edificios comerciales, espacios de uso público, torre de control y un aparcamiento de unas 272 plazas.

La Junta exige una inversión mínima de 10 millones de euros para una concesión de 30 años. Si el aspirante quiere alcanzar los 35 años, tendrá que elevar esa inversión en un millón de euros por cada anualidad adicional. El adjudicatario deberá ejecutar la inversión inicial durante los cuatro primeros años.

El actual gestor quiere continuar

Entre los candidatos hay uno con una ventaja evidente en cuanto al conocimiento del recinto: Marinas del Mediterráneo.

La empresa que actualmente gestiona el puerto deportivo de Estepona concurre al concurso integrada en una UTE junto a Marina del Mediterráneo Málaga, Marina del Mediterráneo Estepona, Grupo Marinas del Mediterráneo y Ocibar. La propia Junta autorizó en junio a Marina del Mediterráneo Estepona SL a continuar con la actividad hasta que se resuelva el nuevo concurso.

Otro de los nombres que sobresalen en la lista es Puerto José Banús SA, la sociedad vinculada a uno de los enclaves náuticos más reconocibles de la Costa del Sol. Su presencia introduce un componente llamativo en la competición: el operador de Puerto Banús opta ahora a hacerse con la gestión de otro de los grandes espacios náutico-recreativos del litoral malagueño.

Otro de los nombres de mayor dimensión internacional es D-Marin, que concurre mediante una UTE formada por D-Marin Spain SA y D Marinas Hellas Single Member SA.

El grupo cuenta con una amplia red internacional de marinas y ha reforzado recientemente su presencia en España. Su marina de Palma Cuarentena, en Mallorca, dispone de 70 amarres para embarcaciones de hasta 70 metros de eslora y ofrece servicios orientados a yates de grandes dimensiones.

Su candidatura sitúa por tanto el concurso de Estepona dentro de una estrategia empresarial de expansión en el mercado español, en un momento en el que el negocio de las marinas de mayor capacidad y los servicios asociados a las embarcaciones de alta gama tiene un peso creciente.

Ocean Platform, otro operador especializado

También ha presentado oferta Ocean Platform Marinas, una compañía especializada en la gestión y desarrollo de activos portuarios y marinas. Su candidatura llega además después de otro movimiento de relevancia en Andalucía. Ocean Platform Marinas forma parte, junto a Global Ports Holding, de la alianza a la que el Puerto de Sevilla adjudicó a finales de 2025 la gestión de la terminal de cruceros y megayates. La propia compañía identifica este proyecto como uno de sus principales movimientos recientes.

Otra de las ofertas combina el músculo de Construcciones Sánchez Domínguez-Sando con la experiencia específica de Nauplia Capital y Marina Hércules. Nauplia es uno de los operadores españoles con una red más extensa. La compañía asegura disponer actualmente de nueve marinas y un varadero, con más de 4.550 amarres, y presencia en distintos puntos de las costas españolas, desde Cataluña hasta Galicia, Canarias, el Estrecho y el Cantábrico.

Junto a estos grupos aparecen otras candidaturas de perfiles más diversos. La relación completa incluye a Desarrollos Concesionales Insulares SL, Sociedad de Gestión de Bienes de Equipos Eléctricos SL, Marina de Cabopino SA, La Azulona 2023 SL y Puertos y Litorales Sostenibles SL.

Completa el listado otra UTE formada por Martín Casillas SLU, Omega 93 Gestión y Servicios SL, Inversol Andalucía SL y Puerto Deportivo Aguadulce SAU. Entre los candidatos figura también Marina de Cabopino, otro operador con experiencia en el litoral malagueño.

Una concesión con 447 amarres y un canon millonario

Más allá de los nombres, el atractivo del concurso se explica por las dimensiones del espacio que recibirá el ganador. La dársena cuenta actualmente con 447 amarres, distribuidos entre embarcaciones de 6 a 35 metros de eslora. Hay 15 puestos para barcos de hasta 6 metros, 211 para los de hasta 8 metros, 42 hasta 10 metros, 86 hasta 12 metros, 78 hasta 15 metros, siete hasta 20 metros, seis hasta 25 metros y dos para embarcaciones de hasta 35 metros.

El futuro operador tendrá bajo su responsabilidad unos 425 metros de muelle de ribera, cinco pantalanes en la zona de levante y otros tres en poniente.

En tierra, la concesión incluye edificios comerciales en los frentes de levante y poniente, una torre de control, aseos, terrazas, espacios de uso múltiple y un aparcamiento de unas 272 plazas.

El pliego establece para 2026 una tasa anual de 561.533 euros por ocupación privativa del dominio público portuario, a la que se suma una tasa por aprovechamiento especial vinculada a la facturación de 163.843,63 euros anuales.

El pliego incorpora entre sus objetivos la mejora de la relación entre el puerto, el paseo marítimo y el casco urbano, con actuaciones dirigidas a reducir barreras, dar continuidad a los espacios de ribera y mejorar los itinerarios peatonales y accesibles.

El futuro concesionario deberá plantear además un Plan de Movilidad Sostenible intraportuario, destinado a reducir el tráfico rodado interno, favorecer los aparcamientos disuasorios y fomentar desplazamientos mediante modos más sostenibles.

A ello se suman obligaciones en materia de conservación, mantenimiento y limpieza de infraestructuras, redes, edificios, jardinería y explanadas, con auditorías técnicas externas cada cinco años.

También se valorarán las propuestas destinadas a aumentar la resiliencia del recinto frente al cambio climático y los temporales, con actuaciones sobre diques, pantalanes, calados, agitación interior y protección de las instalaciones.