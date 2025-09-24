"Una ciudad para el mañana: el legado de Madrid Nuevo Norte"

Madrid está a punto de vivir una de las transformaciones más ambiciosas de su historia. Aunque Madrid Nuevo Norte se circunscribe a una zona concreta —muy amplia, eso sí—, lo que podría parecer ajeno al resto de la ciudad, supone, en realidad, un proyecto estratégico que va mucho más allá de lo meramente urbanístico. Se trata de construir un nuevo modelo de ciudad: más moderno, sostenible y bien conectado en el que pasear, vivir o trabajar sea una invitación a un futuro mejor.

Gestionar la magnitud de un proyecto de estas características —el mayor de su tipo en Europa— exige una planificación compleja, en la que la colaboración público-privada es absolutamente clave. Todos los niveles de la Administración del Estado participan junto a la iniciativa privada en esta iniciativa, que permitirá a la capital dar un salto cualitativo a nivel internacional, situándola definitivamente entre las ciudades más pujantes del continente y permitiéndola desarrollar las actividades económicas más avanzadas.

Madrid Nuevo Norte es, por tanto, un proyecto transformador de ciudad, como lo demuestran las importantes infraestructuras que legará esta actuación y que serán referencia internacional en innovación y sostenibilidad. Hablamos de actuaciones como la nueva estación de Chamartín, la red de transporte que dará cobertura a la zona, los parques o los nuevos puentes que conectarán los barrios… En definitiva, un folio en blanco sobre el que construir una mejora real en la calidad de vida y la movilidad de todos los madrileños.