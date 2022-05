China, de la arrogancia a la caída

Xi Jinping pretendía que China fuera lo más autosuficiente posible cuando las sanciones impuestas por el Gobierno de Trump revelaron su gran dependencia de la tecnología occidental.

El país pretende cubrir al menos el 70% de su propia demanda de chips informáticos para 2025 y desafiar a largo plazo la pretensión de liderazgo de Estados Unidos en este ámbito.

Cuando Xi habla de "doble circulación", se refiere a los flujos circulares en las economías internacional y nacional. Esta última debe reforzarse para ser más independiente de los mercados internacionales de compra y venta.

A diferencia de Rusia, China es uno de los mercados de venta más importantes para muchas empresas occidentales. Aunque esto protege a China de sanciones de gran alcance, Xi también debe asegurarse de que sus esfuerzos por lograr la autosuficiencia no pongan en peligro su objetivo declarado de "prosperidad común".

El comercio internacional de mercancías de China sigue representando más del 30% de su producto interior bruto (PIB). Por lo tanto, un final abrupto de sus relaciones comerciales con Occidente sería extremadamente doloroso para ambas partes, y la continua dependencia de muchas empresas de la tecnología occidental, incluso en áreas distintas de los chips informáticos, empeoraría aún más la situación desde la perspectiva china.

Para Xi Jinping, la pandemia del coronavirus parecía inicialmente una buena oportunidad para demostrar que el sistema chino era superior al occidental al combatir con éxito el virus. La pandemia también trajo consigo una oportunidad para aislar a China de otros países e impulsar los esfuerzos para conseguir la autosuficiencia.

Millones de turistas chinos ya no gastan su dinero en países extranjeros y cientos de miles de estudiantes han regresado a su país. Los extranjeros, por su parte se marchan en masa. Según Jörg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea, el número de expatriados es aproximadamente la mitad que en 2019. Esto también hace que sea cada vez más difícil para los chinos formarse una imagen objetiva del mundo en el extranjero, que se presenta muy mal en la propaganda china.

Sin embargo, la apariencia de autoconfianza de Xi Jinping ya no se ajusta a la nueva realidad. China, el antiguo motor de crecimiento de la economía mundial, está perdiendo fuelle. El mercado inmobiliario se está debilitando, los precios de las importaciones de alimentos y energía están subiendo y la política de cero covid está llegando a sus límites. El caótico cierre de la metrópolis económica china de Shanghái es una señal de impotencia. Ni el partido ni los gobiernos provinciales parecen tener un 'plan B' y es probable que esto también disuade cada vez más a los inversores extranjeros.

Además, la mayoría de los chinos de más de 60 años no están vacunados o no lo están del todo porque no ven ninguna razón para hacerlo dado el bajo número de infecciones. Las vacunas chinas también tienen una eficacia muy baja contra la variante ómicron. Aprobar y administrar la vacuna de BioNTech mostraría un evidente dominio de la investigación occidental y, por tanto, también dañaría la reputación de Xi Jinping.

Si China continúa con su forma dogmática y casi autodestructiva de control del coronavirus y se produce una oleada de cierres radicales cada vez en más regiones, el virus podría convertirse en la mayor amenaza para la economía china. Sin embargo, aún puede pasar la pelota a los gobiernos provinciales, que están lidiando con el descontento de la población. Pero, cuanto más se hundan las provincias en el caos, más se criticará al gobierno central.

La economía china se vería muy afectada si el virus se extiende. Las pérdidas de producción, el desempleo masivo, la disminución del consumo y el aumento de las quiebras corporativas serían las consecuencias inmediatas. Debido al tamaño de la economía china y a su fuerte integración en el comercio mundial, esto también tendría consecuencias para la economía global.

Hace unos días, la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China informó de un descenso del 40% en las mercancías manipuladas por el mayor puerto de contenedores del mundo, el de Shanghái, en comparación con la semana anterior. Además de frenar el crecimiento, la interrupción o incluso la destrucción de muchas cadenas de suministro también avivaría la presión al alza de los precios.

La respuesta a la pregunta de si se producirá una estanflación depende, por tanto, en gran medida de la política de coronavirus del gobierno chino.

*** Bert Flossbach es cofundador de la gestora de fondos Flossbach von Storch.

