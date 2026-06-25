Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.
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Cirugía plástica y medicina estética
La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora recoge una amplia gama de intervenciones, que van desde reconstrucciones y remodelaciones corporales tras lesiones hasta intervenciones estéticas. Todas ellas dependen del nivel formativo y la experiencia de los cirujanos. Aquí figuran los 20 más reconocidos de nuestro país.
Juan José Aparicio Alcázar
Responsable de la Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital HLA Vistahermosa
Licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en Anatomía Quirúrgica por la Universidad Miguel Hernández. Se especializó en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital General Universitario de Alicante. Cuenta con formación internacional avanzada en cirugía reconstructiva compleja, abordando casos postoncológicos, traumáticos y malformativos de alta complejidad. Es miembro activo de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) y compagina su labor directiva y asistencial con la publicación de artículos científicos y ponencias en congresos de la especialidad.
Margarita Arnáiz Grande
Jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Povisa
Licenciada en Medicina y Cirugía, cuenta con más de 30 años de destacada trayectoria profesional. Es experta en técnicas avanzadas de reconstrucción mamaria y cirugía de la mano y del nervio periférico, así como el manejo de heridas de alta complejidad. A lo largo de su carrera, ha compaginado su labor asistencial con una intensa actividad divulgativa, participando de forma asidua como ponente en relevantes cursos y congresos nacionales e internacionales. Además, es miembro activo de la prestigiosa Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre).
María José Barba Martínez
Directora de las Clínicas Dra. Barba y facultativo especialista del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Dermatología Médico-Quirúrgica. Cuenta con másteres en Cirugía Estética, Medicina Antienvejecimiento y Nutrición. Con más de tres décadas de experiencia, es pionera en España en técnicas de ginecoestética y cirugía íntima femenina. A lo largo de su destacada trayectoria, ha recibido galardones de gran relevancia como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional.
Pablo Benito Duque
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco y doctor por la Universidad de Salamanca, donde también ejerció como jefe de servicio. Cuenta con una sólida trayectoria en cirugía estética y reconstructiva, destacando por implantar técnicas pioneras como la descompresión en la neuropatía diabética. Es profesor asociado en la Universidad de Alcalá y miembro de la Secpre. Ha sido reconocido en el ranking Forbes de los mejores médicos de España y galardonado por su compromiso docente con los residentes.
Javier Buendía Pérez
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Clínico San Carlos y del Hospital Blua Sanitas Valdebebas
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, se especializó en la Clínica Universidad de Navarra y es doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como profesor asociado. Fundador de la clínica D3 Medical, destaca por su pericia en microcirugía, reconstrucción facial avanzada y tratamiento de la parálisis facial, así como la cirugía compleja de la mama y de los linfedemas. Ha obtenido múltiples galardones científicos, incluyendo el primer premio de la Secpre y la prestigiosa Beca Internacional de la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (Filacp).
Ramón Calderón Nájera
Director médico de la Clínica Femm
El doctor Calderón Nájera ejerce en la clínica privada Femm Cirugía y Medicina Estética. Expresidente de la Secpre (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética), es uno de los cirujanos plásticos más prestigiosos de España. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, destaca en las cirugías de rinoplastia y de aumento de pecho y glúteo, campos en los que es una eminencia y en los que difunde su conocimiento por países como Polonia, Italia, Brasil, Colombia o Argentina.
César Casado Pérez
Director de HM Esthetic Center
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular en la Universidad Autónoma, ha sido Jefe de Servicio del Hospital La Paz (2005-2020) y presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre). Actualmente dirige el HM Esthetic Center, situado en el Hospital HM Nuevo Norte, en Madrid. Referente internacional en microcirugía, reconstrucción compleja y tratamiento de quemados, ha sido reconocido en múltiples ocasiones como uno de los mejores cirujanos plásticos de España.
César Casado Sánchez
Especialista en Cirugía Plástica en el Hospital Universitario La Paz y Hospital Ruber Internacional
César Casado Sánchez ejerce como especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en Hospital Ruber Internacional y también desarrolla su actividad profesional en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde ejerce como facultativo especialista desde 2010. Ambos puestos los compagina con su actividad en el Instituto de Cirugía Plástica y Estética Dr. Casado. Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, se doctoró con la calificación de sobresaliente cum laude y completó su formación especializada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Su trayectoria combina la práctica clínica con una intensa actividad docente e investigadora, siendo profesor asociado de Cirugía Plástica en la Universidad Autónoma de Madrid desde 2014. Ha sido reconocido con diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Primer Premio Nacional de Residentes de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) y el Segundo Premio Internacional de la Filacp. Además, ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en la Secpre y en la Asociación Española de Microcirugía.
Pedro Cavadas Rodríguez
Director de la Unidad de Cirugía Reconstructiva y Microcirugía de la Clínica Cavadas
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia con honores y doctor cum laude. Es un referente mundial en cirugía reconstructiva, conocido por hitos históricos como los primeros trasplantes bilaterales de mano y de cara en España. Dirige la Fundación Pedro Cavadas, con la que realiza campañas quirúrgicas humanitarias en África. Ha recibido galardones de máximo prestigio, como el Premio Internacional de Ciencias Médicas, por su carácter pionero y su impacto social.
Javier Collado Alcázar
Facultativo especialista de la Unidad de Cirugía Estética, Plástica y Reparadora del Hospital Vithas Málaga
Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga, completó su especialización vía MIR en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Cuenta con formación internacional de excelencia en centros de referencia de Estados Unidos y Europa. Es un reputado experto en microcirugía, reconstrucción mamaria avanzada, rinoplastia, ginecomastia y reasignación de género. Compagina su labor como director clínico en el ámbito hospitalario privado con su práctica privada y una constante actividad científica como miembro destacado de la Secpre.
Israel Iglesias Pena
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica de los hospitales universitarios HM Montepríncipe y HM Puerta del Sur
Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, se especializó en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Cuenta con un Máster en Medicina Estética y Antienvejecimiento por la Universidad Complutense de Madrid. Con más de quince años de trayectoria, es un destacado experto en cirugía mamaria, contorno corporal y rejuvenecimiento facial. Compagina su actividad en el grupo HM Hospitales con su práctica privada en IC Estética y es miembro de la Secpre y la American Society of Plastic Surgeons (ASPS).
Ángel Juárez Cordero
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, se especializó en el Hospital Universitario de Asturias. Cuenta con más de 25 años de prestigio en cirugía estética mamaria, contorno corporal y rejuvenecimiento facial. Es director de su propia unidad quirúrgica y miembro de la Secpre. Reconocido frecuentemente en las listas de mejores médicos de España, destaca por compaginar su excelencia asistencial con ponencias en foros científicos internacionales.
Manuel Sancho Jiménez
Director de la Unidad de Cirugía Plástica del Hospital Vithas Vitoria
Licenciado en Medicina por la Universidad de Cantabria, se formó como MIR en el Hospital de Cruces y obtuvo la suficiencia investigadora en la Universidad de Salamanca. Fundador y director de UCP Estética, destaca por su pericia en cirugía mamaria endoscópica y rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo. Ha sido vicepresidente de cirugía estética de la Secpre y delegado español en el Comité Europeo de Normalización de unidades estéticas. Es miembro de organizaciones internacionales clave como Federación Ibero-latinoamericana de Cirugía Plástica (Filacp) y la Confederación Internacional de Cirugía Plástica y Estética (IPRAS).
José Luis Martín del Yerro Coca
Jefe de Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo
Con más de treinta años de trayectoria profesional, el doctor José Luis Martín del Yerro Coca está considerado uno de los referentes de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en España. Actualmente lidera el Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y dirige la unidad de cirugía plástica de DEMYA, especializada en cirugía mamaria, facial y corporal. Se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y completó su formación en Medicina Interna en el Hospital Ramón y Cajal, así como en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario 12 de Octubre. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos de responsabilidad en centros de referencia y ha contribuido activamente a la investigación científica mediante numerosas publicaciones. Asimismo, ha participado como cirujano invitado en congresos internacionales, realizando intervenciones retransmitidas en directo para profesionales de más de veinte países.
Enrique Monereo Alonso
Director de la Clínica Monereo
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en Cirugía Plástica en el Hospital Universitario La Paz. Con más de 35 años de prestigiosa trayectoria, es un referente nacional e internacional en cirugía estética facial, rinoplastia y contorno corporal, habiendo tratado a destacadas personalidades públicas. Es miembro numerario de la Secpre y combina su consolidada práctica privada con la participación en simposios y congresos de la especialidad.
Vicente Paloma Mora
Director de Cirugía Plástica y Estética del Equipo Dr. Vicente Paloma en Centro Médico Teknon
El doctor Paloma Mora es una de las figuras más reconocidas de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en España. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, donde obtuvo la calificación cum laude y el Premio Extraordinario de Doctorado, acumula más de tres décadas de experiencia profesional. Tras iniciar su especialización en la Clínica Universidad de Navarra, fue jefe del Departamento de Cirugía Plástica y Estética de este centro y desarrolló también su actividad en el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu. Desde 1997 dirige uno de los equipos de cirugía plástica y estética del Centro Médico Teknon. Autor de numerosas publicaciones científicas y conferenciante habitual en foros nacionales e internacionales, ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre).
Jorge Planas Ribó
Director Médico de la Clínica Planas
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y doctor por la Universidad de Navarra. Es un referente internacional en cirugía plástica y estética, pionero en la introducción en España de técnicas como la rinoplastia ultrasónica y el aumento mamario mediante grasa de la propia paciente. Ha sido profesor de la Universidad Tor Vergata de Roma y de la Universitat Autònoma de Barcelona. Académico de Honor de la Real Academia Europea de Doctores, destaca por su intensa labor de investigación, patentes quirúrgicas y divulgación médica.
Guillermo Rodríguez Márquez
Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Sanitas CIMA
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona, completó su especialización vía MIR con una sólida formación en microcirugía y reconstrucción mamaria. Es un reputado experto en técnicas avanzadas de remodelación del contorno corporal y rejuvenecimiento facial. Compagina su actividad asistencial en los centros hospitalarios de Sanitas con su práctica clínica privada, participando habitualmente en congresos científicos y siendo miembro activo de la Secpre.
Mireia Ruiz Castilla
Jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética del Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus
La doctora Ruiz Castilla dirige desde 2016 el Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética del Hospital Quirónsalud Barcelona y, desde 2021, también el del Hospital Universitari Dexeus. Su actividad se centra en el tratamiento de patologías mamarias complejas, oncología cutánea, secuelas de quemaduras, traumatismos faciales y procedimientos microquirúrgicos de alta especialización. Además, está al frente del Institut Ruiz Castilla, su propia clínica. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat Autònoma de Barcelona, obtuvo el doctorado con la calificación cum laude y completó una sólida formación internacional. Ha participado en importantes avances médicos, entre ellos el primer trasplante total de cararealizado en el mundo, y es autora de numerosas publicaciones científicas. Miembro de destacadas sociedades científicas de la especialidad, ha recibido diversos reconocimientos por su contribución a la investigación.
María del Mar Vaquero Pérez
Especialista en Cirugía Plástica y Estética del Instituto Dr. Casado
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Salamanca, se especializó en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Con más de dos décadas de trayectoria, compagina su práctica privada con la codirección estética en centros de prestigio. Es miembro de la Secpre, destacando por su enfoque personalizado y su constante participación en foros científicos internacionales. Además, es directora de la Revista de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana y profesora permanente de la Escuela de Cirugía Plástica de la República Dominicana.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García