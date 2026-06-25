César Casado Sánchez ejerce como especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en Hospital Ruber Internacional y también desarrolla su actividad profesional en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, donde ejerce como facultativo especialista desde 2010. Ambos puestos los compagina con su actividad en el Instituto de Cirugía Plástica y Estética Dr. Casado. Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, se doctoró con la calificación de sobresaliente cum laude y completó su formación especializada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Su trayectoria combina la práctica clínica con una intensa actividad docente e investigadora, siendo profesor asociado de Cirugía Plástica en la Universidad Autónoma de Madrid desde 2014. Ha sido reconocido con diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Primer Premio Nacional de Residentes de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) y el Segundo Premio Internacional de la Filacp. Además, ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en la Secpre y en la Asociación Española de Microcirugía.