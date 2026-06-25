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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.

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Cirugía plástica y medicina estética

La Cirugía Plástica, Estética y Reparadora recoge una amplia gama de intervenciones, que van desde reconstrucciones y remodelaciones corporales tras lesiones hasta intervenciones estéticas. Todas ellas dependen del nivel formativo y la experiencia de los cirujanos. Aquí figuran los 20 más reconocidos de nuestro país.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
© El León de El Español publicaciones S.A.