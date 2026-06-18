Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.
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Cirugía General y del aparato digestivo
A pesar de llamarse cirujanos generales, estos especialistas se centran principalmente en los órganos del abdomen y el sistema digestivo, así como la pared abdominal, las mamas, la piel y el sistema endocrino. La cirugía laparoscópica, que logra grandes resultados con incisiones mínimas, ha supuesto una revolución en esta área, así como las intervenciones robotizadas.
Cándido Fernando Alcázar López
Facultativo especialista de la Unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital HLA Vistahermosa y del Hospital General Universitario Doctor Balmis
El doctor Alcázar López es un destacado especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, con especial enfoque en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante hepático. Licenciado en Medicina y Cirugía, ejerce como profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández. Ha sido pionero en la implementación de la plataforma robótica Da Vinci tanto en la sanidad pública como en la privada de Alicante, mejorando la precisión quirúrgica mínimamente invasiva. Además, cuenta con múltiples publicaciones de investigación en revistas internacionales indexadas.
Pablo Anchústegui Melgarejo
Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con más de 30 años de trayectoria. Obtuvo su plaza por oposición en el Hospital Universitario La Paz y es experto en laparoscopia avanzada, cirugía bariátrica y técnicas mínimamente invasivas, habiendo obtenido el título de experto por la Universidad Complutense de Madrid. Es jefe del Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital Sanitas La Zarzuela desde 2005 (anteriormente, lo fue del Hospital Sur de Alcorcón), y dirige la Unidad de Cirugía Bariátrica. Se encuentra habilitado oficialmente para la realización de cirugía robótica mediante el sistema Da Vinci.
Miguel Bongera García
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Ribera Covadonga, Hospital Begoña y Clínica Asturias
Licenciado por la Universidad de Oviedo, se especializó en Cirugía General en el Mercy Catholic Medical Center de Filadelfia y en Cuidados Intensivos Quirúrgicos en la Universidad de Missouri. Con más de 30 años de experiencia, destaca en cirugía laparoscópica y mínimamente invasiva. Antes de incorporarse a los hospitales Covadonga y Begoña trabajó en centros como el asturiano Hospital Álvarez Buylla. Entre sus reconocimientos sobresalen el premio al Residente de la Society of Laparoendoscopic Surgeons de Estados Unidos y el premio de investigación de la Fundación Hospital de Jove.
César Canales Bedoya
Jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ruber Internacional
Con más de cuarenta años de experiencia profesional, el doctor César Canales Bedoya es un referente nacional en cirugía endocrina, hepatobiliopancreática y laparoscópica avanzada. En la actualidad dirige el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ruber Internacional, donde desarrolla una intensa actividad asistencial centrada en procedimientos de alta complejidad. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó su especialización en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Además de su trayectoria clínica, ha mantenido un firme compromiso con la formación de nuevos profesionales, colaborando como docente en distintas universidades, entre ellas la Complutense, la de Alcalá y la Universidad Europea. Autor de numerosas publicaciones científicas, comunicaciones en congresos y capítulos de libros especializados, participa activamente en las principales sociedades científicas de la especialidad. Su contribución al desarrollo de la cirugía digestiva y endocrina ha sido reconocida con diversos galardones.
Esteban Cugat Andorrà
Jefe de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo con grado de Doctor. Es un referente nacional y pionero en cirugía mínimamente invasiva, habiendo realizado la primera cirugía laparoscópica de hígado en España en el año 2000 y acumulando una enorme trayectoria en el uso del robot quirúrgico Da Vinci. A nivel académico, ejerce como profesor asociado clínico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con más de 200 artículos científicos publicados y ha sido reconocido en varias ocasiones por sus propios colegas entre los mejores cirujanos del país.
Emilio De Vicente López
Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario HM Sanchinarro
El doctor De Vicente López es jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario HM Sanchinarro y ejerce en otros hospitales del grupo HM. Con más de 200 publicaciones académicas, es actualmente uno de los más reputados especialistas en cirugía hepatobiliopancreática y en cirugía oncológica digestiva. Además, ha ejercido como responsable del programa de trasplantes de órganos digestivos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Se licenció en la Universidad de Zaragoza, se doctoró en la del País Vasco y se ha formado en la Universidad de Pittsburgh, Clínica Mayo, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Universidad de Chicago, Universidad de Nebraska, Universidad de Kyoto y Universidad de Seúl.
José Luis Elósegui Aguirrezabala
Facultativo especialista en Cirugía General, Digestiva y Endocrina de la Policlínica Gipuzkoa
El doctor José Luis Elósegui es especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y desarrolla su actividad asistencial en Policlínica Gipuzkoa, donde cuenta con una amplia experiencia en el abordaje quirúrgico de patologías digestivas, hepatobiliares y de la pared abdominal. A lo largo de su trayectoria profesional ha centrado buena parte de su actividad en la cirugía mínimamente invasiva, incorporando técnicas laparoscópicas avanzadas que permiten una recuperación más rápida y una menor agresión quirúrgica para el paciente. Su práctica clínica se caracteriza por un enfoque integral, combinando el rigor técnico con una atención personalizada orientada a mejorar la experiencia y los resultados de los pacientes. Además de su actividad asistencial, participa de forma habitual en reuniones científicas, programas de formación continuada y foros especializados relacionados con los avances en cirugía digestiva. Su compromiso con la actualización permanente y la excelencia clínica le ha permitido consolidarse como uno de los profesionales de referencia en su ámbito de actuación dentro de la sanidad privada vasca, especialmente en el tratamiento de patologías digestivas complejas y cirugía abdominal de alta especialización.
Eloy Espín Basany
Jefe de la Unidad de Colon y Recto del Hospital Universitario Vall d'Hebron
Reconocido cirujano, doctor con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Barcelona y poseedor del Board Europeo de Cirugía Colorrectal. Compagina su labor clínica en el Hospital Vall d'Hebron y en el Centro Médico Teknon con la dirección del Departamento de Cirugía de la UAB. Ha sido presidente de la Sociedad Europea de Coloproctología (ESCP) y de la Asociación Española de Coloproctología (AECP), destacando por su trayectoria académica e investigadora con más de 200 publicaciones internacionales.
Javier Foncillas Corvinos
Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitari Sagrat Cor
Licenciado por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Autónoma de Barcelona, cuenta con más de cuatro décadas de experiencia. Es un referente en cirugía oncológica, laparoscópica y de la obesidad. Ha compaginado su labor asistencial con la docencia como profesor asociado de cirugía. Es miembro de prestigiosas sociedades como la Asociación Española de Cirujanos y la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES).
José Manuel Fort López-Barajas
Jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina, Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitari Vall d'Hebron
Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, es un referente internacional en el tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida y la diabetes tipo 2. Pionero en el uso de la cirugía robótica y la laparoscopia avanzada, dirige uno de los centros de excelencia europeos en cirugía bariátrica. Compagina su labor clínica con la docencia universitaria y una intensa actividad investigadora, sumando numerosas publicaciones de alto impacto científico.
Damián García Olmo
Director del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
El doctor Damián García Olmo es una de las figuras más destacadas de la cirugía española, con una trayectoria que combina asistencia clínica, investigación biomédica y docencia universitaria. Actualmente dirige el Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y está al frente de la Unidad de Terapia Celular del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD). Doctor en Medicina con la máxima calificación académica, completó parte de su formación en instituciones de prestigio internacional como la Universidad de Oxford, el Hospital St. Mark’s de Londres y el Massachusetts General Hospital de Boston. Su actividad investigadora ha estado especialmente ligada al cáncer colorrectal y a la proctología, áreas en las que ha impulsado avances pioneros en el uso de células madre mesenquimales para el tratamiento de fístulas perianales complejas. Ha liderado proyectos que han dado lugar a patentes y desarrollos terapéuticos con proyección internacional. Catedrático de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido distinguido con más de medio centenar de premios por sus contribuciones científicas.
Salvador Morales Conde
Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón
El doctor Salvador Morales Conde está considerado uno de los mayores referentes europeos en cirugía general y, particularmente, en cirugía de la pared abdominal y cirugía mínimamente invasiva. Desarrolla su actividad como jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, ambos en Sevilla. Asimismo, dirige la Unidad de Excelencia en Cirugía Bariátrica del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IMIS). Su liderazgo científico se extiende al ámbito institucional, al haber presidido tanto la Asociación Española de Cirujanos como la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica. Compagina su labor asistencial con la docencia como profesor asociado de la Universidad de Sevilla y una intensa actividad investigadora. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos por su aportación a la cirugía moderna, entre ellos el Premio Merco-OdS al especialista más reputado de España en Cirugía General y Aparato Digestivo. En 2025 fue distinguido con la Medalla de la Ciudad de Sevilla y figura como el profesional mejor valorado de su especialidad en el Monitor de Reputación Sanitaria.
Miguel Pera Román
Director médico y jefe de la sección de Cirugía Colorrectal en el Hospital del Mar
Licenciado por la Universidad de Barcelona y doctor por la Universidad de Zaragoza, completó su formación en centros de prestigio como la Clínica Mayo. Es un cirujano colorrectal de reputación internacional, experto en cirugía oncológica, laparoscópica y robótica. Compagina su labor directiva y clínica con la investigación y la docencia como profesor asociado de Cirugía. Además, es miembro destacado de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y de la Sociedad Europea de Coloproctología (ESCP).
Yolanda Quijano Collazo
Codirectora del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario HM Sanchinarro
Licenciada por la Universidad Autónoma de Madrid, es una referente internacional en cirugía robótica, digestiva y oncológica. Ha sido pionera en trasplantes complejos (fue coordinadora del Programa de Trasplante Intestinal del Hospital Ramón y Cajal) y en el uso de impresión 3D para la planificación de tumores hepáticos y pancreáticos. Ha participado en casi 300 congresos médicos y desarrollado más de una decena de proyectos de investigación. En su trayectoria profesional destaca la obtención del prestigioso Accésit del Premio Nacional de Cirugía otorgado por la Asociación Española de Cirujanos. Compagina su labor clínica con la docencia en la Universidad San Pablo CEU.
José Vicente Roig Vila
Codirector de la Unidad de Coloproctología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre
Licenciado y doctor con Premio Extraordinario por la Universitat de València, es especialista europeo en coloproctología. Ha sido jefe de servicio en el Hospital General Universitario de Valencia y el Hospital de Sagunto, además de profesor asociado en la Universitat de València. Expresidente de la Asociación Española de Coloproctología y de la Sociedad Valenciana de Cirugía, cuenta con más de cincuenta premios científicos y es Miembro de Honor de la Asociación Española de Cirujanos por su trayectoria pionera en técnicas colorrectales.
Fernando Rotellar Sastre
Director del Departamento de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Clínica Universidad de Navarra
Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra, completó su formación en el Hospital Beaujon de París. Es un referente internacional en cirugía laparoscópica avanzada y robótica, especializado en patología hepatobiliopancreática y cirugía de la obesidad. Ha sido pionero en técnicas mínimamente invasivas como la hepatectomía laparoscópica y el trasplante hepático de donante vivo por laparoscopia. Compagina su labor con la docencia como profesor clínico y una prolífica actividad investigadora.
Adela Sáez Zafra
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Vithas Granada
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, es una destacada experta en coloproctología y pionera en cirugía mínimamente invasiva con láser CO2. Ha compaginado su labor asistencial con la docencia práctica en la misma facultad granadina. Reconocida a nivel nacional, ha sido galardonada en múltiples ocasiones en los Doctoralia Awards como mejor cirujana general de España.
Raquel Sánchez Santos
Jefa del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra
Licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora por la Universidad de A Coruña. Es una reputada especialista y referente nacional en cirugía bariátrica y metabólica, así como en los abordajes mínimamente invasivos y laparoscópicos de la obesidad mórbida. Compagina la clínica con una prolífica actividad científica, sumando múltiples publicaciones y ponencias internacionales. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO).
Benjamín Tallón Iglesias
Jefe de Sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja
Licenciado en Medicina y Cirugía, se formó como especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Cuenta con una sólida trayectoria de más de dos décadas en la sanidad pública y privada madrileña, donde es jefe de Sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Sanitas La Moraleja y responsable del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario San Rafael. Es un reconocido experto en cirugía laparoscópica avanzada y en patologías del sistema endocrino, destacando además por su acreditación e incorporación de técnicas de vanguardia en cirugía robótica.
Enrique Velasco Sánchez
Jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Blua Sanitas Valdebebas y facultativo especialista en la Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Licenciado en Medicina, es un reputado cirujano general especialista en afecciones hepatobiliopancreáticas y trasplante hepático, cirugía laparoscópica avanzada y cirugía oncológica. Ha sido jefe de servicio en el Hospital Virgen del Mar. Fellow del European Board of Transplantation Surgery, compagina su labor con la docencia como tutor de residentes en el Hospital Gregorio Marañón y colaborador práctico en la Universidad Complutense de Madrid, además de figurar recurrentemente en las listas de los mejores especialistas del país.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García