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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.

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Cirugía General y del aparato digestivo

A pesar de llamarse cirujanos generales, estos especialistas se centran principalmente en los órganos del abdomen y el sistema digestivo, así como la pared abdominal, las mamas, la piel y el sistema endocrino. La cirugía laparoscópica, que logra grandes resultados con incisiones mínimas, ha supuesto una revolución en esta área, así como las intervenciones robotizadas.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
© El León de El Español publicaciones S.A.