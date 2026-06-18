El doctor Salvador Morales Conde está considerado uno de los mayores referentes europeos en cirugía general y, particularmente, en cirugía de la pared abdominal y cirugía mínimamente invasiva. Desarrolla su actividad como jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, ambos en Sevilla. Asimismo, dirige la Unidad de Excelencia en Cirugía Bariátrica del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IMIS). Su liderazgo científico se extiende al ámbito institucional, al haber presidido tanto la Asociación Española de Cirujanos como la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica. Compagina su labor asistencial con la docencia como profesor asociado de la Universidad de Sevilla y una intensa actividad investigadora. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos por su aportación a la cirugía moderna, entre ellos el Premio Merco-OdS al especialista más reputado de España en Cirugía General y Aparato Digestivo. En 2025 fue distinguido con la Medalla de la Ciudad de Sevilla y figura como el profesional mejor valorado de su especialidad en el Monitor de Reputación Sanitaria.