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Neumología
Las enfermedades respiratorias son un grupo de patologías muy frecuentes y de gravedad. Por sí sola, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa global de muerte. El consumo de tabaco y la contaminación ambiental impactan directamente en nuestros pulmones, por lo que tener un neumólogo de confianza es cada vez más importante.
Bernardino Alcázar Navarrete
Jefe de Sección de Neumología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Licenciado y Doctor en Medicina por la Universidad de Granada (UGR), es un destacado experto en tabaquismo, asma y EPOC. Desarrolla su labor asistencial en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y es profesor en la UGR. Ha desempeñado cargos de gran relevancia científica, destacando como director del Comité de Congresos y coordinador del Áfrea de EPOC de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Cuenta con numerosos reconocimientos por su prolífica labor investigadora internacional.
Joan Albert Barberà Mir
Jefe del Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria del Hospital Clínic
Joan Albert Barberà es jefe del Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria del Hospital Clínic de Barcelona, así como jefe de grupo del Centro de Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias (Ciberes). En su hospital coordina la Línea de Investigación en Hipertensión Pulmonar del Ciberes. Además de en el Clínic, Barberà ha desarrollado su actividad profesional en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y el Pulmonary Research Laboratory de la University of British Columbia, en Vancouver, Canadá. Ha sido miembro del panel de expertos del World Symposium on Pulmonary Hypertension y de las task force que han preparado las Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Pulmonar Hypertension de la European Society of Cardiology-European Respiratory Society. En España, ha impulsado la preparación del documento de consenso sobre estándares asistenciales en hipertensión pulmonar entre la SEPAR y la Sociedad Española de Cardiología y ha coordinado la preparación de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Pulmonar de la SEPAR. Es asesor experto de la European Medicines Agency (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Marina Blanco Aparicio
Responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
La doctora Blanco ocupa el puesto de adjunta de Neumología en el Hospital Universitario de A Coruña, donde ejerce como responsable de la Unidad de Asma. Además, es presidenta de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria (Sogapar) y ha formado parte de la junta directiva de la Sociedad Española de Neumología y Patología Torácica (SEPAR), donde ha coordinado el área de asma.
Enrique Cases Viedma
Jefe de Sección de la Unidad de Endoscopias Respiratorias y Neumología Intervencionista en el Hospital La Fe
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, es un referente en neumología intervencionista y EPOC. Se formó y desarrolla su labor en el Hospital La Fe de Valencia. De perfil marcadamente institucional, preside la Sociedad Valenciana de Neumología, es secretario de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria (AEER) y ha liderado proyectos estratégicos nacionales como director de SEPAR Solidaria y coordinador del Año SEPAR en Neumología Intervencionista, destacando además por su faceta docente e investigadora.
Dolores Corbacho Abelaira
Jefa del Servicio de Neumología en el Hospital Ribera Povisa
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, es una experta de referencia en el diagnóstico y tratamiento de patologías respiratorias complejas. Cuenta con los títulos de experta en Tabaquismo y en Bronquiectasias. A lo largo de su trayectoria, ha liderado el Servicio de Neumología de Povisa, destacando por su labor asistencial y docente. Es miembro de sociedades científicas clave y ha participado activamente en la formación de especialistas, así como en talleres sobre salud pulmonar.
Rosa Cordovilla Pérez
Jefa del Servicio de Neumología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Doctora en Medicina por la Universidad de Salamanca y especialista en Neumología, Cordovilla lidera la Unidad de Neumología Intervencionista, acreditada con nivel de excelencia por la SEPAR. Es profesora asociada en la Universidad de Salamanca y, desde 2025, académica de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca. Reconocida experta internacional en endoscopia respiratoria y diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, ha coordinado importantes proyectos nacionales como el proyecto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón.
Luis Manuel Entrenas Costa
Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba
El doctor Luis Manuel Entrenas Costa es especialista en Neumología y jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba. Con una trayectoria consolidada en el ámbito de las enfermedades respiratorias, está especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías como la EPOC, el asma, las infecciones respiratorias y otras enfermedades pulmonares complejas. Licenciado y doctor en Medicina, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional vinculada a la asistencia clínica, la docencia y la investigación. Además de su actividad asistencial, compagina su labor con la formación de profesionales sanitarios y la participación en congresos y encuentros científicos relacionados con la especialidad. A lo largo de su carrera ha colaborado en diversos trabajos de investigación y publicaciones científicas centradas en el ámbito respiratorio. Su experiencia clínica y su implicación en el desarrollo de nuevas estrategias de atención neumológica le han consolidado como una figura de referencia en el tratamiento integral de las patologías respiratorias en Andalucía.
Borja García-Cosío Piqueras
Jefe de Servicio de Neumología en el Hospital Universitari Son Espases
Licenciado en Medicina, es un referente internacional en el estudio del asma grave y la EPOC. Dirige el Servicio de Neumología de Son Espases y el grupo de investigación iRespire del IdISBa, además de ejercer como profesor asociado en la Universitat de les Illes Balears. Miembro destacado de los comités científicos de la SEPAR y de la European Respiratory Society, ha sido reconocido por el Monitor de Reputación Sanitaria como uno de los diez mejores neumólogos de España, cosechando premios de prestigio mundial por sus publicaciones.
Francisco García Río
Jefe de Sección de Neumología en el Hospital Universitario La Paz
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde además es Catedrático de Medicina. es jefe de Sección de Neumología en el Hospital Universitario La Paz, donde ejerce también de director médico desde 2024, y lidera el grupo de investigación en Enfermedades Respiratorias de IdiPAZ. Ha desempeñado cargos de alta relevancia institucional, destacando como presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y director de IdiPAZ. Cuenta con más de 250 publicaciones científicas e importantes reconocimientos en el ámbito de la salud respiratoria.
Máximo Gómez Fernández
Jefe del Servicio de Neumología de los Hospitales Universitarios HM Puerta del Sur, HM Montepríncipe y HM Torrelodones
Especialista en Neumología con una dilatada experiencia en el ámbito de la medicina privada de alta complejidad. Es experto en el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma bronquial e infecciones respiratorias. A lo largo de su carrera en el Grupo HM Hospitales, ha destacado por su capacidad diagnóstica y por liderar equipos multidisciplinares. Compagina su labor clínica con la docencia como profesor colaborador en la Universidad CEU San Pablo, participando activamente en la formación de nuevas generaciones de médicos.
Sarah Béatrice Heili Frades
Responsable de la UCIR del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Especialista en Neumología, es responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCIR) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde coordina la atención a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y crónica, además del manejo avanzado de ventilación no invasiva y monitorización respiratoria. Previamente desarrolló su actividad en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios del Hôpital Européen Georges Pompidou de París. Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó la especialidad de Neumología en la Fundación Jiménez Díaz. Compagina su labor asistencial con actividades docentes dirigidas a residentes y participa en distintos proyectos centrados en mejorar el abordaje de la insuficiencia respiratoria. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos como el XIII Premio Neumomadrid a la mejor gestión hospitalaria por la labor desarrollada en la UCIR de la Fundación Jiménez Díaz. Además, es autora de numerosos artículos científicos, publicaciones especializadas y capítulos de libros relacionados con el ámbito de la Neumología y los cuidados respiratorios.
Fernando Hernández Utrera
Jefe de Servicio de Neumología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío
Fernando Hernández Utrera es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Neumología y es un reputado especialista en Neumología y en cirugía torácica. Se ha especializado en el manejo del asma grave y la EPOC, participando activamente en programas de investigación clínica y formación especializada. Miembro del comité editorial de la Revista Española de Patología Torácica, pertenece a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y a la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur.
José Luis López-Campos Bodineau
Especialista de la consulta monográfica de EPOC del Hospital Universitario Virgen del Rocío
Facultativo especialista del área de Enfermedades Respiratorias en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), es también profesor asociado en la Universidad de Sevilla y ejerce como facultativo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de la capital andaluza. Destaca por su liderazgo en el estudio de la EPOC y el déficit de alfa-1 antitripsina. Ha ocupado cargos directivos en la SEPAR, donde es director de su revista, Archivos de Bronconeumología, y la ERS, y ha publicado más de 300 artículos científicos. Es reconocido mundialmente por su labor en la medicina de precisión aplicada a patologías respiratorias crónicas. Además, es coordinador de grupo en el CIBER de Enfermedades Respiratorias.
Marc Miravitlles Fernández
Neumólogo e Investigador Senior en el Hospital Universitari Vall d'Hebron
Especialista en Neumología formado en el Hospital Vall d'Hebron. Es un referente internacional en la investigación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el déficit de alfa-1 antitripsina (DAAT). Ha desempeñado cargos de gran relevancia como coordinador de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC) y asesor del Ministerio de Sanidad. Además de su extensa labor científica con más de 650 publicaciones, ejerce la presidencia de la European Respiratory Society (ERS) y ha sido nombrado Socio de Honor de la SEPAR.
Javier Pérez Pallarés
Jefe de Neumología del Hospital HLA La Vega
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia y especializado en el Hospital La Fe de Valencia, también ejerce como neumólogo en el Instituto Clínico Andreo y en el Policlínico Perpetuo Socorro de Cartagena. Es un referente internacional en neumología intervencionista y pionero en la técnica Cryo-EBUS para el diagnóstico del cáncer de pulmón. Es autor del Manual de Ecografía Torácica de la Sociedad Española de Neumología (SEPAR) y preside la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista. En 2023 recibió el Premio Nacional de Medicina y recientemente ha sido nombrado académico de la Real Academia de Medicina de Murcia.
Vicente Plaza Moral
Director del Servicio de Neumología y Alergia en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Doctor en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona, donde además es profesor titular de Medicina. Ejerce como director del Servicio de Neumología y Alergia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y lidera la Cátedra INSPIRA-UAB. Además, es codirector del Grupo de Investigación de las Enfermedades Respiratorias Crónicas Obstructivas (GRECO) del Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau (IIB Sant Pau). Con una dilatada trayectoria asistencial e investigadora centrada en el asma, destaca internacionalmente por ser el coordinador ejecutivo de la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA). Ha sido reconocido de forma reiterada entre los mejores especialistas de su disciplina en España.
Pablo Rubinstein Agunín
Jefe del Servicio de Neumología del Hospital El Pilar Grupo Quirónsalud
El doctor Pablo Rubinstein Agunín es especialista en Neumología y actualmente jefe del Servicio de Neumología del Hospital El Pilar-Grupo Quirónsalud. Cuenta con una extensa trayectoria profesional en el ámbito de las enfermedades respiratorias y ha desarrollado parte de su carrera en centros hospitalarios de referencia. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, obtuvo además la especialidad en Medicina Interna con matrícula de honor y posteriormente se formó en Neumología vía MIR en la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Ha completado su formación con estudios de posgrado en Gastroenterología y un fellowship en Hemodinámica Hepática e Hipertensión. Está especializado en el diagnóstico y tratamiento de patologías respiratorias, especialmente asma, EPOC, enfermedades intersticiales y prevención del cáncer de pulmón. A lo largo de su carrera ha publicado artículos científicos, participado en congresos nacionales e internacionales y ha recibido reconocimientos como el Premio Hospital TOP 20 Benchmarks para la Excelencia del Área Respiratoria y el Premio Milenio en Medicina.
Juan Ruiz Manzano
Jefe de Neumología del Centro Médico Teknon
El doctor Juan Ruiz Manzano es neumólogo y jefe del Servicio de Neumología del Centro Médico Teknon de Barcelona, donde desarrolla su actividad desde hace décadas. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo el premio extraordinario de doctorado y ha compaginado su labor asistencial con una intensa actividad académica e investigadora. También ha ejercido como profesor universitario, participando en la formación de futuros profesionales sanitarios en el ámbito de la Medicina y la Neumología. Especializado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, cuenta con amplia experiencia en patologías pulmonares complejas y en técnicas avanzadas de exploración y manejo clínico. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, además de colaborar en estudios científicos y publicaciones relacionadas con la salud respiratoria. Su trayectoria profesional le ha consolidado como una de las figuras de referencia en Neumología en Barcelona, destacando por su enfoque integral y actualizado en el cuidado de los pacientes respiratorios.
Itxaso Sayago Reza
Responsable del Servicio de Rehabilitación Respiratoria de la Policlínica Gipuzkoa
La doctora Itxaso Sayago es especialista en Neumología y responsable del Servicio de Rehabilitación Respiratoria de Policlínica Gipuzkoa. Su actividad clínica se centra principalmente en el tratamiento integral de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, mediante programas de rehabilitación orientados a mejorar la capacidad funcional, la autonomía y la calidad de vida de los pacientes. Cuenta con experiencia en el abordaje de patologías como la EPOC, el asma o las secuelas respiratorias derivadas de diferentes procesos pulmonares. A lo largo de su trayectoria ha participado en iniciativas de divulgación y educación sanitaria relacionadas con la salud respiratoria y la importancia de la rehabilitación pulmonar. Además, ha colaborado en publicaciones y proyectos científicos vinculados a esta área de especialización. Desarrolla su actividad asistencial en Policlínica Gipuzkoa, donde trabaja en el diseño de programas personalizados dirigidos a optimizar la recuperación y el seguimiento de pacientes respiratorios, apostando por un enfoque multidisciplinar y centrado en el paciente.
Isabel Inés Urrutia Landa
Responsable de la Unidad de Asma y Enfermedades Ocupacionales-Medioambientales de Neumología Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo
Isabel Inés Urrutia Landa es responsable de la Unidad de Asma y Enfermedades Ocupacionales-Medioambientales del Servicio de Neumología del Hospital Galdakao-Usansolo en Vizcaya. Desde sus inicios profesionales en el área neumológica, ha centrado su interés en la enfermedad asmática y patología de origen ocupacional y medioambiental. Ha sido coordinadora del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y presidenta de la Sociedad Vasca de Aparato Respiratorio (SVNPAR).
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García