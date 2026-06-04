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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.

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Neumología

Las enfermedades respiratorias son un grupo de patologías muy frecuentes y de gravedad. Por sí sola, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa global de muerte. El consumo de tabaco y la contaminación ambiental impactan directamente en nuestros pulmones, por lo que tener un neumólogo de confianza es cada vez más importante.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
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