Joan Albert Barberà es jefe del Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria del Hospital Clínic de Barcelona, así como jefe de grupo del Centro de Investigación en Red de Enfermedades Respiratorias (Ciberes). En su hospital coordina la Línea de Investigación en Hipertensión Pulmonar del Ciberes. Además de en el Clínic, Barberà ha desarrollado su actividad profesional en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y el Pulmonary Research Laboratory de la University of British Columbia, en Vancouver, Canadá. Ha sido miembro del panel de expertos del World Symposium on Pulmonary Hypertension y de las task force que han preparado las Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Pulmonar Hypertension de la European Society of Cardiology-European Respiratory Society. En España, ha impulsado la preparación del documento de consenso sobre estándares asistenciales en hipertensión pulmonar entre la SEPAR y la Sociedad Española de Cardiología y ha coordinado la preparación de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Pulmonar de la SEPAR. Es asesor experto de la European Medicines Agency (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).