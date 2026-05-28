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Psiquiatría
La Psiquiatría es una especialidad clave para el diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales, emocionales y del comportamiento. En España destacan profesionales de referencia en áreas como la salud mental infanto-juvenil, los trastornos afectivos, la psicofarmacología, las adicciones, la patología dual y la investigación clínica.
Celso Arango López
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Universitario La Paz
Celso Arango se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo y se especializó en Psiquiatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde dirigió el servicio psiquiátrico del niño y del adolescente hasta hace un año, cuando se incorporó al Hospital Universitario La Paz. El doctor es también profesor titular de esta especialidad en la Universidad Complutense de Madrid y catedrático honorario del Kings College de Reino Unido, así como presidente electo de la European Psychiatric Association y ha sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Con más de tres décadas dedicadas a la psiquiatría, el también catedrático de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland y de la Universidad de California (ambas en EEUU) ha participado en más de 70 proyectos de investigación públicos y privados, muchos de ellos internacionales, es autor de más de 500 publicaciones y forma parte del consejo editorial de más de una decena revistas de alto impacto.
Carlos Atef Harkous
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Blua Sanitas Valdebebas
El doctor Atef Harkous, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, compagina su actividad con la docencia de Psiquiatría en el Grado de Medicina en la Universidad CEU San Pablo. Licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares, está especializado en el área de patología dual, psicoterapia relacional y psicoanálisis lacaniano. También ha participado como investigador en diversos ensayos clínicos en variadas áreas de investigación: fármacos antidepresivos, depresión resistente y enfermedad de Alzheimer.
Enrique Baca-García
Jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Enrique Baca es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Considerado una de las figuras más destacadas de la psiquiatría española, cuenta con una extensa trayectoria clínica, académica e investigadora. Especialista en trastornos afectivos, suicidología y salud mental comunitaria, ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la relación entre psiquiatría, sociedad y calidad de vida. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosos proyectos científicos y publicaciones especializadas, convirtiéndose en una voz de referencia dentro del ámbito de la salud mental. Su visión humanista de la medicina y su compromiso con una atención integral del paciente le han llevado a impulsar modelos asistenciales centrados en la persona. Además de su labor hospitalaria, ha desempeñado un importante papel en la formación de nuevas generaciones de profesionales de la psiquiatría.
Luis Caballero Martínez
Jefe de Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica de HM Hospitales
El doctor Caballero es jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica de HM Hospitales y profesor de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en Psiquiatría Legal y responsable del Área de Psiquiatría de PROMEDE (profesionales de la psiquiatría y el derecho). Caballero desempeña una amplia participación en congresos nacionales e internacionales, y es autor de 45 capítulos de libros o libros y 170 artículos de la especialidad (psiquiatría general, ansiedad-depresión, adicciones, psiquiatría cultural) en revistas españolas y extranjeras. Es profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras y sus áreas de especialidad clínica son la psiquiatría general, psicosis, trastornos afectivos y de ansiedad, trastornos disociativos, síndromes somáticos funcionales, adicciones y patología dual.
José Luis Carrasco Perera
Jefe de Servicio de Psiquiatría y director de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Universitario Clínico San Carlos
Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), José Luis Carrasco está especializado en el tratamiento del trastorno depresivo y de la ansiedad. Actualmente, el doctor dirige la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos y es jefe del Servicio de Psiquiatría de este mismo hospital. El doctor Carrasco es además catedrático de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid desde 2008. A lo largo de su dilatada carrera en el campo de la investigación, Carrasco ha publicado más de un centenar de artículos científicos en revistas de impacto y más de 40 capítulos de libros.
Marina Díaz Marsá
Jefa Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Hospital Clínico San Carlos
Díaz Marsá es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid e hizo la especialidad de Psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es la psiquiatra responsable de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria y del Programa de Intervención Precoz en Psicosis de Inicio Reciente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Sus principales objetos de estudio han sido los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos de personalidad, los trastornos impulsivos y la psicosis. Además, ha desarrollado una nueva línea de psiquiatría de género centrada, principalmente, en las alteraciones biológicas, las implicaciones hormonales y factores relacionados con el estrés en la depresión de la mujer. En este sentido, es miembro del Comité Internacional de la Sociedad Internacional de Salud Mental y Mujer y vicepresidenta del Foro Iberoamericano de Salud Mental y Género.
Francisco Ferre Navarrete
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Francisco Ferre es médico especialista en Psiquiatría, doctor en Psiquiatría y diplomado en Gestión Sanitaria de Instituciones Hospitalarias teniendo una larga trayectoria en este campo. Actualmente, es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y director de su Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, así como profesor de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera, además, ha ocupado cargos como el de director médico en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Madrid, con unos 1.500 pacientes hospitalizados.
Paz García Portilla
Facultativa Especialista de Área en el Hospital Universitario Central de Asturias
García-Portilla es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y especialista en Psiquiatría. Después de realizar un máster en Psiquiatría Legal en la Universidad Complutense de Madrid, fue profesora titular vinculada al Área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, donde es catedrática en la actualidad. Es además investigadora del CIBERSAM y del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA). La doctora García-Portilla acumula más de 100 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales de impacto y es autora de diferentes libros y capítulos de diferentes publicaciones.
Ana González-Pinto Arrillaga
Jefa de Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Álava
Ana González-Pinto lidera actualmente el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Álava, así como la dirección científica del Centro de Investigación en Red de Salud Mental (Cibersam), desde el que ha coordinado el área de trastorno bipolar. La también catedrática es además vicedecana de la unidad docente de Álava de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco (UPV). Dentro de su amplia actividad profesional, formó parte del grupo de trabajo que elaboró la estrategia de prevención de la conducta suicida del País Vasco. Asimismo, ha publicado más de 600 artículos y libros destacados centrados en ese trastorno, primeros primeros episodios psicóticos y cannabis.
Iria Grande Fullana
Especialista Sénior en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínic
La doctora Iria Grande es psiquiatra en el Hospital Clínic de Barcelona e investigadora del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps). Además, forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam) en la Unidad de Trastornos Bipolares y Depresivos del Hospital Clínic de Barcelona, liderando proyectos de investigación. Su objeto de estudio ha sido, principalmente, el trastorno bipolar, aunque también cuenta con experiencia clínica en trastornos depresivos y psicóticos. Además, es profesora asociada en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona y miembro del comité ejecutivo del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología.
Luisa Lázaro García
Jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil en el Hospital Clínic de Barcelona
La doctora Lázaro García es catedrática de Psiquiatría en la Universidad de Barcelona y experta de prestigio internacional en el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes. Ha presidido la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA) y es investigadora principal en el Idibaps y el Cibersam. Destaca por su amplia producción científica, con más de 200 artículos, y por su labor pionera en la implementación de programas de hospitalización parcial y de día en salud mental juvenil.
Luis Fabián Mahecha García
jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario del Vinalopó
Especialista en Psiquiatría con formación en la Universidad El Bosque (Bogotá, Colombia) y Máster en Salud Mental por la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde se tituló como Especialista Universitario en Patología Dual. Ha destacado por su gestión clínica en el grupo Ribera Salud, liderando el Servicio de Psiquiatría en el Hospital del Vinalopó. En 2011 se incorporó al Departamento de Salud del Vinalopó. Tras finalizar la residencia, en 2016, se incorporó como médico especialista en Psiquiatría en el Hospital Universitario del Vinalopó, donde fue nombrado jefe de servicio en 2021.
Albert Majó Ricart
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Teknon
Albert Majó es jefe del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Teknon y uno de los especialistas más reconocidos en el ámbito de la salud mental en Cataluña. Con una amplia experiencia clínica, destaca por su enfoque innovador y personalizado en el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión, el estrés y otras alteraciones emocionales complejas. Su trabajo se caracteriza por la cercanía con el paciente y la búsqueda de soluciones adaptadas a cada caso. A lo largo de su trayectoria ha combinado la práctica asistencial con una constante actualización científica, incorporando nuevas herramientas terapéuticas y modelos de atención centrados en la calidad de vida del paciente. Como responsable del área de Psiquiatría de Teknon, ha impulsado una visión multidisciplinar de la salud mental, integrando distintas especialidades médicas para ofrecer una atención más completa. Su compromiso con la innovación y el bienestar emocional le ha consolidado como una figura destacada en su especialidad.
Sara Mayero Mariscal de Gante
Jefa de la Unidad de Psiquiatría y Psicología en el Hospital HLA Universitario Moncloa
Licenciada en Medicina y especializada en Psiquiatría, la doctora Mayero cuenta con una trayectoria consolidada en el tratamiento de trastornos mentales. Actualmente lidera el servicio de salud mental en el Hospital HLA Universitario Moncloa, donde destaca por su enfoque humanista y su labor en la gestión clínica. También ejerce de profesora en la Universidad Europea y es una reconocida divulgadora en foros sobre el impacto de la crisis sanitaria en la salud mental y la evolución de la psiquiatría moderna en España.
María José Parelladan Redondo
Jefa del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, la doctora María José Parellada es dspecialista en Psiquiatría por el Hospital 12 de Octubre de Madrid y especialista universitario en Psiquiatría del Niño y el Adolescente por el King’s College de Londres. Parellada dirige el Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Gregorio Marañón tras la marcha de Celso Arango a La Paz, y labor que compagina con la coordinación del programa Atención Médica Integral para Trastornos del Espectro Autista (Amitea) del mismo hospital. La doctora obtuvo el doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá con mención de doctorado europeo, por el que obtuvo el primer premio a la mejor Tesis Doctoral de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica en 2006. También es profesora ayudante de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Olivia Pastor Talboom
Especialista en Psiquiatría Infanto-juvenil de la Unidad del Adolescente de Clínica Rotger
La doctora Olivia Pastor Talboom es especialista en Psiquiatría Infanto-Juvenil y desarrolla su labor en la Unidad del Adolescente de Clínica Rotger, donde se ha consolidado como una profesional de referencia en el abordaje de la salud mental en niños y adolescentes. Su trayectoria destaca por un enfoque cercano y multidisciplinar, centrado tanto en el paciente como en su entorno familiar. A lo largo de su carrera ha trabajado especialmente en trastornos de ansiedad, depresión, conducta y dificultades emocionales propias de la adolescencia. Además de su labor asistencial, Pastor Talboom ha contribuido a visibilizar la importancia de la detección precoz y del acompañamiento emocional en etapas clave del desarrollo. Su capacidad para generar vínculos terapéuticos sólidos y ofrecer una atención personalizada le ha permitido ganarse el reconocimiento de pacientes y profesionales. Su trabajo combina rigor clínico, sensibilidad y compromiso con el bienestar emocional de los más jóvenes.
Víctor Pérez Solá
Director del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar
El doctor Pérez Sola es médico especialista en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Con una gran experiencia en el campo de la salud mental, el doctor dirige el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones en el Hospital del Mar (INAD) de la capital catalana. También es investigador del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) y del CIBER de Salud Mental (Cibersam), y profesor titular de Psiquiatría en la Universitat Pompeu Fabra. Desde 2023 es director médico del Hospital del Mar. Durante los últimos años, ha desarrollado una amplia labor de investigación en el campo de la psicofarmacología y la base biológica de la psicosis y de los trastornos afectivos. Desde el año 2004 es Coordinador Nacional de la European Alliance Against Depression (EAAD), de la que es tesorero. A lo largo de su carrera, ha publicado más de 170 artículos científicos y ha dirigido más de 25 tesis doctorales.
Elena Sanz Rivas
Jefa del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
La doctora Sanz Rivas es jefa del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la salud mental. Su experiencia clínica y de gestión sanitaria la ha convertido en una profesional de referencia, especialmente en el tratamiento de trastornos del estado de ánimo, ansiedad y patologías emocionales complejas. Su enfoque se basa en una atención integral y personalizada, adaptada a las necesidades de cada paciente. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos orientados a mejorar la calidad asistencial y fomentar una visión multidisciplinar de la psiquiatría. Además de su actividad clínica, participa activamente en iniciativas de divulgación y sensibilización sobre la importancia del bienestar emocional en la sociedad actual. Reconocida por su cercanía, capacidad de liderazgo y excelencia profesional, ha contribuido al desarrollo de modelos de atención más humanos y eficaces dentro del ámbito hospitalario.
Gisela Sugranyes Ernest
Especialista Sénior en el Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Clínic
Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona, la doctora Gisela Sugranyes tiene una plaza 50/50 con la que desarrolla su tarea asistencial en el Hospital Clínic de Barcelona, en la Unidad de Referencia de Psiquiatría y Psicología Infantil, y su actividad como Junior Group Leader del equipo Bases biológicas del trastorno psíquico y psiquiatría nuclear del Idibaps. Ha desarrollado actividad científica y clínica en el New York State Psychiatric Institute de la Universidad de Columbia y en el Institute of Psychiatry del Kings College de Londres. Entre sus intereses está el de comprender las bases neurobiológicas de los trastornos psicóticos de debut durante la infancia y la adolescencia, además de determinar los factores predictores de evolución clínica de estos trastornos. Cuenta con un premio de la Sociedad Europea de Psiquiatría (EPA).
Eduard Vieta Pascual
Jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic
Eduard Vieta estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializó en Psiquiatría en el Hospital Clínic de la Ciudad Condal, donde es actualmente jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología. Catedrático de esta misma especialidad en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, está a cargo del grupo de investigación en trastornos bipolares y depresivos del Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (Ibibaps). Sus áreas de interés están centradas en nuevos tratamientos farmacológicos y psicológicos, efectos de la psicoeducación y la remediación cognitiva y otros métodos psicoterapéuticos para el tratamiento del trastorno bipolar. En sus años de experiencia, ha ganado varios premios por su labor científica en el campo de la Psiquiatría y ha publicado más de 600 artículos, 370 capítulos de libro y 32 libros, además de que ha formado parte del consejo editorial de 18 revistas científicas.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García