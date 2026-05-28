Celso Arango se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo y se especializó en Psiquiatría en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde dirigió el servicio psiquiátrico del niño y del adolescente hasta hace un año, cuando se incorporó al Hospital Universitario La Paz. El doctor es también profesor titular de esta especialidad en la Universidad Complutense de Madrid y catedrático honorario del Kings College de Reino Unido, así como presidente electo de la European Psychiatric Association y ha sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Con más de tres décadas dedicadas a la psiquiatría, el también catedrático de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland y de la Universidad de California (ambas en EEUU) ha participado en más de 70 proyectos de investigación públicos y privados, muchos de ellos internacionales, es autor de más de 500 publicaciones y forma parte del consejo editorial de más de una decena revistas de alto impacto.