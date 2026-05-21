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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.

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Dermatología

Desde la alopecia hasta el melanoma, la Dermatología cubre una amplia gama de afecciones y enfermedades de la piel. Los dermatólogos también prestan especial atención a los tratamientos estéticos, asegurando la alta calidad de los mismos. En España hay un nutrido grupo de expertos de renombre en este campo.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
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