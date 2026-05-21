Requena Caballero es una de las figuras más reconocidas de la Dermatología española, con una amplia trayectoria en dermatología médico-quirúrgica, venereología y dermatopatología. Actualmente, es jefe del Servicio de Dermatología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y catedrático de Dermatología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde desarrolla una intensa actividad asistencial, docente e investigadora. Especialista de referencia en dermatopatología y cáncer cutáneo, ha dedicado gran parte de su carrera al estudio y diagnóstico de enfermedades complejas de la piel, participando activamente en el desarrollo científico de esta especialidad tanto en España como a nivel internacional. Además, ha formado parte de distintas sociedades científicas y comités editoriales vinculados a la Dermatología y la investigación médica. Su producción científica es especialmente destacada: cuenta con cientos de publicaciones en revistas nacionales e internacionales de alto impacto, numerosos capítulos de libros especializados y más de una decena de obras monográficas sobre diferentes áreas de la Dermatología. A lo largo de su carrera también ha impartido conferencias y ponencias en congresos médicos de todo el mundo, consolidándose como uno de los dermatólogos españoles con mayor reconocimiento académico. Asimismo, ha recibido múltiples premios y distinciones por su labor investigadora y docente, y es considerado una referencia internacional en el ámbito de la dermatopatología y la formación de especialistas en Dermatología.