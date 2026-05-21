Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.
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Dermatología
Desde la alopecia hasta el melanoma, la Dermatología cubre una amplia gama de afecciones y enfermedades de la piel. Los dermatólogos también prestan especial atención a los tratamientos estéticos, asegurando la alta calidad de los mismos. En España hay un nutrido grupo de expertos de renombre en este campo.
Vicent Alonso Usero
Jefe del Servicio de Dermatología en el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre y director de la clínica Tekderma
El doctor Alonso Usuero lidera el Servicio de Dermatología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, así como su Unidad de Trasplante Capilar, además de ser el director de Tekderma, Instituto Dermatológico Valencia. Este reputado especialista es un dermatólogo con larga experiencia en el sector público y privado, especialista en Dermatología en el Hospital Clínico de Valencia, Máster en Dermatología Estética y con una amplia formación y especialización en áreas de la dermatología (laser, cáncer de piel, cirugía de Mohs, estética) y la gestión sanitaria. Además, coordina el Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la Academia Española de Dermatología.
Carmen Arsuaga Acaso
Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la Universidad de Alcalá, la doctora Arsuaga es una referente en Dermatología Médico-quirúrgica. Tras años de experiencia en el Hospital Ramón y Cajal y el Grupo Pedro Jaén, asumió la jefatura de servicio en La Zarzuela en 2019. Es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y el Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica, compaginando su labor clínica con la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria. Experta en tricología y trasplante capilar, tiene conocimientos avanzados en dermatología pediátrica, acné y fototerapia.
Julián Conejo-Mir Sánchez
Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío
El doctor Conejo-Mir se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, el mismo centro donde unos años después se doctoró cum laude. A lo largo de su carrera médica ha trabajado en el extranjero, en el Hospital Alfred Fournier de París y también en Nueva York, en el departamento de Dermatología de la NY University School of Medicine. Actualmente, es jefe del servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y director de unidad de Gestión Clínica en este mismo departamento. También ha desarrollado su carrera en el ámbito docente y es catedrático de Dermatología en la Facultad de Medicina de Sevilla desde el año 2002.
María José García Fernández de Villalta
Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
García Fernández de Villalta cuenta con una sólida trayectoria de más de 25 años en el ámbito de la Dermatología Médico-quirúrgica y venereológica. Actualmente dirige el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y compagina su actividad asistencial con la docencia como profesora asociada de Dermatología en la Universidad Europea de Madrid. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, completó su formación especializada en el Hospital Universitario La Paz. Posteriormente, amplió su experiencia internacional en el Hospital General de Viena, donde también colaboró en labores de investigación. Es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis centrada en el tratamiento del melanoma maligno mediante interferón alfa. A lo largo de su carrera se ha especializado en el abordaje integral de patologías dermatológicas como el acné, la alopecia, el cáncer de piel, las infecciones cutáneas, las enfermedades autoinmunes o las ETS, entre otras. Además, realiza procedimientos médicos y quirúrgicos avanzados, incluyendo técnicas láser, crioterapia, peelings, infiltraciones estéticas y microinjertos capilares.
Josep González Castro
Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dexeus
El doctor González Castro es un reconocido especialista en Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología, con una sólida trayectoria en el diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades de la piel. Actualmente es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, donde lidera un equipo multidisciplinar orientado tanto a la dermatología clínica como a los tratamientos dermatológicos más avanzados. A lo largo de su carrera se ha especializado en áreas como la dermatología clínica, el cáncer de piel, la dermatoscopia y las técnicas de cirugía dermatológica, combinando la práctica asistencial con una constante actualización en procedimientos innovadores y tecnologías aplicadas a la especialidad. Licenciado en Medicina y especialista en Dermatología, ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en centros hospitalarios de referencia, consolidándose como uno de los dermatólogos destacados del ámbito hospitalario privado en Barcelona. Además, participa de forma habitual en congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales vinculadas a la Dermatología. Compagina su actividad clínica con la divulgación y la formación médica continuada, colaborando en publicaciones científicas y actividades docentes relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de patologías dermatológicas. Su experiencia y liderazgo lo han convertido en una figura de referencia dentro de la dermatología hospitalaria en España.
Pedro Herranz Pinto
Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Herranz se especializó en dermatología Médico-quirúrgica y Venereología en el Hospital Universitario de la Paz (Madrid). Ejerce la docencia como profesor asociado de Dermatología en la UAM y en el Máster Universiatrio de Medicina Estética de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido vicepresidente de la Sección Centro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, secretario de su Grupo de Enfermedades de Transmisión Sexual / SIDA, y miembro del Grupo de Expertos en Psoriasis.
Pedro Jaén Olasolo
Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal
El doctor Jaén es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología por el Hospital 12 de Octubre. Actualmente es Jefe del servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal, profesor titular de la Universidad de Alcalá (UAH) y ha sido presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Como autor de más de 500 publicaciones científicas y de más de 600 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, es una de las principales autoridades en la investigación dermatológica, que lidera en el Grupo de Investigación Aplicada en Dermatología (GIAD) del IRYCIS (Instituto Ramón y Cajal Investigación Sanitaria). Es director médico del Grupo Médico Pedro Jaén y, en el ámbito de la cooperación, impulsa un proyecto para tratar el albinismo en África. Es autor del libro Una piel para toda la vida.
Álvaro León Mateos
Jefe del Servicio de Dermatología en el Hospital Ribera Povisa y responsable de la Clínica Ribera Colón
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, el doctor León Mateos tiene una amplia experiencia en el tratamiento del cáncer de piel, el acné y las enfermedades inflamatorias cutáneas. Tras completar su formación MIR, se incorporó al Hospital Ribera Povisa, donde actualmente lidera el servicio de Dermatología. Destaca por su labor en cirugía menor dermatológica y dermatología estética avanzada. Es un miembro activo de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y participa regularmente en programas de concienciación sobre la salud de la piel.
Eduardo López Bran
Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Santiago de Compostela, López Bran es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con Premio Extraordinario. Es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde se formó como especialista, y director de su Instituto de Enfermedades y Cirugía de la Piel. Es miembro del Grupo de Tricología de la Academia Española de Dermatología. Cuenta con más de 300 artículos publicados y participó desde España en los ensayos que permitieron la aprobación de la finasterida, uno de los fármacos contra la alopecia más extendidos. Su excelencia le ha llevado a ser incluido en la lista Forbes de los mejores médicos durante varios años. Los tratamientos capilares pioneros con la técnica FUE (Folicular Unit Extraction, con cabello del propio paciente) que practica el especialista en su centro privado, IMEMA, son célebres entre personalidades públicas y deportistas.
Raquel Novo Lens
Jefa del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario HM Montepríncipe y el Hospital Universitario HM Puerta del Sur
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, la doctora Novo cuenta con una alta especialización en atención a la patología dermatológica, ginecológica y cuidado estético de la piel de la mujer. Compagina su actividad clínica con la docencia, ya que ejerce también como docente del área de Dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU-San Pablo. Es miembro de la Asociación Española de Dermatología y ha participado en decenas de congresos nacionales e internacionales. Además, es miembro del Grupo Español de Dermatología Cosmética y Terapéutica.
Susana Puig Sardá
Jefa del Servicio de Dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona
Doctora en Medicina y cirugía cum laude por la Universidad Barcelona (UB), Puig es jefa de servicio del Hospital Clínic de Barcelona y codirectora del Centro de Diagnosis Dermatológica. Con más de 400 publicaciones internacionales e involucrada como investigadora principal en más de 30 proyectos, lidera el grupo de investigación Melanoma: Imagen, Genética e Inmunología del IDIBAPS y la Unidad de Melanoma U726 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (Ciberer). Especializada en el diagnóstico y tratamiento del melanoma y cáncer cutáneo, Puig es profesora asociada en el Departamento de Medicina de la UB. Colabora tanto con la Academia Europea de Dermatología y Venereología como con la Academia Americana de Dermatología en la organización de cursos nacionales e internacionales.
Luis Requena Caballero
Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Requena Caballero es una de las figuras más reconocidas de la Dermatología española, con una amplia trayectoria en dermatología médico-quirúrgica, venereología y dermatopatología. Actualmente, es jefe del Servicio de Dermatología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y catedrático de Dermatología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde desarrolla una intensa actividad asistencial, docente e investigadora. Especialista de referencia en dermatopatología y cáncer cutáneo, ha dedicado gran parte de su carrera al estudio y diagnóstico de enfermedades complejas de la piel, participando activamente en el desarrollo científico de esta especialidad tanto en España como a nivel internacional. Además, ha formado parte de distintas sociedades científicas y comités editoriales vinculados a la Dermatología y la investigación médica. Su producción científica es especialmente destacada: cuenta con cientos de publicaciones en revistas nacionales e internacionales de alto impacto, numerosos capítulos de libros especializados y más de una decena de obras monográficas sobre diferentes áreas de la Dermatología. A lo largo de su carrera también ha impartido conferencias y ponencias en congresos médicos de todo el mundo, consolidándose como uno de los dermatólogos españoles con mayor reconocimiento académico. Asimismo, ha recibido múltiples premios y distinciones por su labor investigadora y docente, y es considerado una referencia internacional en el ámbito de la dermatopatología y la formación de especialistas en Dermatología.
Ricardo Ruiz Rodríguez
Director de la Clínica Dermatológica Internacional y jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ruber Internacional
El doctor Ruiz Rodríguez es una figura destacada en el ámbito de la Dermatología, con una trayectoria centrada en dermatología estética, cáncer de piel y tratamientos láser de última generación. Fue uno de los primeros especialistas en introducir en España la cirugía de Mohs, una técnica de alta precisión para el tratamiento del cáncer cutáneo con control microscópico. Está al frente de la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid, institución que fundó y que hoy ocupa una posición de referencia en dermatología integral, atendiendo a pacientes nacionales e internacionales, entre ellos numerosas personalidades públicas. Además, ejerce como jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ruber Internacional. Licenciado en Medicina con Premio Extraordinario y doctor cum laude, completó su formación en centros de prestigio como el Hospital 12 de Octubre, la Clínica Mayo de Rochester y la Universidad de California en San Francisco. Compagina su actividad clínica con una intensa labor investigadora y divulgativa: ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de primer nivel, es autor de seis obras especializadas y participa regularmente como conferenciante en encuentros de la Academia Americana de Dermatología.
Virginia Sánchez García
Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital HM Sanchinarro
Licenciada en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, la doctora Sánchez ha trabajado en el Hospital La Moraleja o para el Grupo de Dermatología Pedro Jaén. Actualmente es jefa de servicio de Dermatología del Hospital Universitario HM Sanchinarro, miembro del Grupo Español de Dermatología Cosmética y Terapéutica y revisora de la revista científica Dermatology Research and Practice. Es fundadora de la marca de cosméticos Tuderma. Como investigadora, ha participado en distintos estudios científicos y congresos nacionales e internacionales, y ha realizado estancias médicas en centros de reconocido prestigio como el Hospital UT Southwestern de Dallas.
Elena Sánchez-Largo Uceda
Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas y jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Torrejón
Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá, la doctora Sánchez-Largo lidera proyectos pioneros de teledermatología e Inteligencia Artificial, siendo finalista en los Premios SaluDigital 2025. Es experta en el manejo de la psoriasis, participando en unidades multidisciplinares, y posee una sólida trayectoria en dermatología estética y láser. Compagina su labor asistencial con la docencia en másteres universitarios de trasplante capilar y técnicas avanzadas, destacando por su enfoque en la innovación tecnológica sanitaria.
Carmen Terencio Alemany
Responsable de la Unidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Estética Clínica del HLA Vistahermosa Alicante
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología formada en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, destaca por su alta especialización en dermatología pediátrica, cirugía dermatológica y técnicas avanzadas de estética y láser. Es miembro activo de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y participa asiduamente en congresos internacionales. Su labor profesional se caracteriza por la combinación de una sólida práctica clínica en el sector público con la excelencia en tratamientos dermatológicos de vanguardia en el sector privado.
Tomás Toledo Pastrana
Dermatólogo en el Hospital Sagrado Corazón y responsable Corporativo Médico de Teledermatología de Quirónsalud
Toledo es especialista en Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología, con una destacada trayectoria centrada en la dermatología oncológica, la cirugía micrográfica de Mohs y la innovación en teledermatología. Actualmente, desarrolla su actividad asistencial en los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa de Sevilla y ejerce como responsable corporativo médico de Teledermatología de Quirónsalud, liderando proyectos de digitalización y diagnóstico dermatológico a distancia. Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz y doctor por la Universidad de Sevilla, realizó su especialización en Dermatología en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Posteriormente, amplió su formación en cirugía de Mohs en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), uno de los centros de referencia nacionales en esta técnica de alta precisión para el tratamiento del cáncer de piel. A lo largo de su carrera ha impulsado unidades pioneras de cirugía dermatológica y cirugía de Mohs, consolidando a los hospitales Quirónsalud de Sevilla como referentes en Andalucía en el abordaje avanzado del cáncer cutáneo. En 2022 obtuvo la acreditación de la European Society of Mohs Surgery, convirtiéndose en el primer cirujano acreditado por esta entidad en el sur de España. Compagina su labor clínica con una intensa actividad docente e investigadora, participando en congresos nacionales e internacionales y colaborando en proyectos relacionados con inteligencia artificial aplicada al diagnóstico dermatológico y la telemedicina. Además, es ponente habitual en encuentros científicos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).
Ana Tresguerres Martín-Lunas
Dermatóloga sénior en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y en la Clínica Tresguerres
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, se especializó vía MIR en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Doctorada cum laude, cuenta con una sólida trayectoria en el tratamiento de enfermedades cutáneas, tricología y técnicas láser. Es miembro activo de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Reconocida por su trato humano y precisión técnica, combina su labor hospitalaria con la práctica privada, donde es un referente en rejuvenecimiento dermatológico.
Sergio Vañó Galván
Director de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar Reconstructivo del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar de la Clínica Pedro Jaén
El doctor Vañó es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (Madrid), con Premio Extraordinario de Licenciatura, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología por el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, con Premio al Mejor Residente. También es secretario de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), así como de la Academia Europea de Dermatología, y secretario general de la Sociedad Europea de Investigación Capilar.
Cristina Villegas Fernández
Jefa del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja
Licenciada en Medicina y Cirugía y especialista vía MIR, la doctora Villegas lidera el equipo dermatológico del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Es experta en cáncer de piel, cirugía dermatológica y aplicaciones de la tecnología láser. A lo largo de su carrera, ha destacado por su labor asistencial y su participación en congresos internacionales de la AEDV. Bajo su dirección, su servicio ha obtenido prestigiosos reconocimientos de calidad hospitalaria, consolidándola como una de las especialistas más valoradas en la gestión y clínica dermatológica.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García