Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.
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Odontología y Cirugía Maxilofacial
El cuidado de la boca ha vivido cambios en las últimas décadas. De los antiguos médicos especialistas en Estomatología se pasó a los odontólogos, desligados de la Medicina. Ellos, junto a los cirujanos maxilofaciales, son reunidos en este listado de profesionales sanitarios donde la salud y la estética van, quizá, más unidos que nunca.
Julio Acero Sanz
Director del Instituto Maxilofacial Acero y jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
El doctor Acero es director del Instituto Maxilofacial Acero y jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Un reconocido especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial que cuenta con más de 30 años de experiencia y una amplia trayectoria en procedimientos de alta complejidad. Está especializado en cirugía oral, cáncer oral, cirugía de la glándula parótida, implantes dentales y trastornos de la articulación temporomandibular. Ha compaginado su actividad asistencial con una intensa labor docente. Ha sido profesor en distintos centros y director de programas internacionales de formación en cirugía oral y maxilofacial, entre ellos el programa mundial de Fellowships. Además, es autor de numerosas publicaciones científicas y ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales. En la actualidad, ocupa el cargo de vicepresidente de la IAOMS (International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons), una de las organizaciones de referencia mundial en esta especialidad, y es Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery y Fellow Ad eundem del Royal College of Surgeons of England.
Luis Antonio Aguirre Zorzano
Director de la Clínica Dental MAEX
Licenciado y doctor en Odontología por la Universidad de Granada con Premio Extraordinario y Premio Nacional de Fin de Carrera. Con más de 30 años de experiencia, es un referente en periodoncia e implantología. Compagina su labor asistencial en MAEX Bilbao con la docencia como profesor titular en la UPV/EHU. Ha publicado más de 200 artículos científicos y es miembro de prestigiosas instituciones como el International College of Dentists y la Academia Pierre Fauchard.
Eduardo Anitua Aldecoa
Director de la Clínica Eduardo Anitua
Doctor en Medicina y Cirugía, es pionero mundial en medicina regenerativa tras desarrollar la tecnología de plasma rico en factores de crecimiento (PRGF). Dirige el Instituto Universitario de Medicina Regenerativa e Implantología Oral (UPV/EHU) y preside su propia fundación. Ha recibido el Premio Nacional de Innovación (2021) y es Académico de Número de la Real Academia de Medicina del País Vasco (2024). Posee más de 60 patentes internacionales y es el odontólogo español más citado en la literatura científica.
José Luis Cebrián Carretero
Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Paz y jefe de equipo en el Hospital Universitario Vithas La Milagrosa
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Actualmente lidera el servicio en el Hospital La Paz y es jefe del equipo de Cirugía Oral, Maxilofacial y Odontología en el Hospital Universitario Vithas La Milagrosa. Destaca por su labor docente como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y su rol como expresidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello (Secomcyc). Está reconocido internacionalmente por su pericia en oncología de cabeza y cuello, reconstrucción microquirúrgica y cirugía ortognática, acumulando numerosos premios científicos. Desde el pasado mes de marzo es presidente de la Sección de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS).
Manuel Chamorro Pons
Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial por el Hospital Universitario La Paz de Madrid, y doctor en Medicina y Cirugía con la calificación cum laude. Cuenta con la acreditación como Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery. Ha sido jefe de sección del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Paz hasta 2012. Ese mismo año fue nombrado jefe de servicio de los hospitales La Zarzuela y La Moraleja de Madrid, responsabilidad que ejerció hasta 2016. Actualmente, desarrolla su actividad profesional en su consulta privada y como jefe de servicio en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo. El doctor Chamorro ha combinado la práctica clínica con la docencia, ejerciendo como profesor asociado de Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid hasta 2012. Asimismo, ha participado activamente en el ámbito científico mediante publicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales, y forma parte de la junta directiva de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Alicia Dean Ferrer
Jefa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Reina Sofía
Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, es una autoridad en oncología de cabeza y cuello y cirugía reconstructiva. Compagina su labor asistencial con la docencia como profesora asociada en la UCO. Ha sido vicepresidenta de la Secomcyc y es autora de numerosas publicaciones internacionales sobre reconstrucción microquirúrgica y patología de la articulación temporomandibular. Su trayectoria destaca por la excelencia clínica y su compromiso con la innovación tecnológica aplicada a la cirugía.
Pedro Diz Dios
Director de la Unidad de Odontología para Pacientes con Necesidades Especiales de la USC
Licenciado en Medicina y Cirugía, es doctor por la Universidad de Friburgo. Lidera el grupo de investigación OMEQUI en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y es editor jefe de la prestigiosa revista Special Care in Dentistry. Primer español nombrado miembro de honor del Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo, destaca por su labor en pacientes con discapacidad. Es profesor invitado en el Eastman Dental Institute de Londres y un referente mundial en el manejo odontológico de pacientes médicamente comprometidos.
Francisco Javier Elizondo Orella
Director médico de MAEX San Sebastián
Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Estomatología por la Universidad del País Vasco, es un referente en rehabilitación oral avanzada. Socio fundador de la clínica que hoy integra el sello de excelencia MAEX, destaca por su maestría en prótesis sobre implantes y estética dental. Su trayectoria profesional está marcada por la implementación de flujos digitales en Odontología y una constante formación en centros de prestigio internacional, garantizando tratamientos de mínima invasión.
Manuel Fernández Domínguez
Jefe del Departamento de Odontología de HM Hospitales y Director de la Clínica Universitaria Odontológica HM
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Estomatología. Es catedrático y Director del Departamento de Odontología de la Universidad San Pablo-CEU. Con una sólida trayectoria clínica y académica, lidera la red odontológica de HM Hospitales. Destaca por su labor investigadora en implantología y regeneración ósea, habiendo recibido múltiples galardones, como el Premio Nacional de Odontología, y publicado extensamente en revistas de alto impacto internacional.
Jacinto Fernández Sanromán
Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Ribera Povisa
Doctor en Medicina y Cirugía por la UAM, es un referente internacional en patología de la articulación temporomandibular y cirugía artroscópica. Ha presidido la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial del Noroeste y es miembro fundador de la European Association of Temporomandibular Joint Surgeons. Su trayectoria destaca por la innovación en implantología 3D y una prolífica labor académica como docente en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido distinguido con diversos premios científicos por sus investigaciones en cirugía reconstructiva facial y trastornos mandibulares.
Ignacio Ismael García Recuero
Jefe del Servicio de Cirugía Oral, Maxilofacial y de la Cara en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
Doctor en Medicina y Cirugía, es un referente en cirugía reconstructiva infantil, malformaciones craneofaciales y cirugía orbitaria. Compagina su labor en Sanitas con su puesto de facultativo especialista en el Hospital Universitario La Paz. Es miembro destacado de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (Secomcyc) y autor de numerosas publicaciones internacionales. Su carrera destaca por la excelencia en el tratamiento de patologías complejas mediante planificación virtual y por su activa participación en proyectos de cooperación internacional.
Jaime Gil Lozano
Director de la Clínica Dental Albia
Doctor en Medicina y Cirugía, se especializó en Estomatología y posteriormente en prótesis dental en la Universidad de Southern California. Catedrático de Estomatología en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), es un referente internacional en odontología estética, habiendo presidido organizaciones de élite como la International Federation of Esthetic Dentistry (IFED). Autor de numerosos tratados científicos, compagina su labor clínica con la docencia de postgrado, donde ha formado a generaciones de especialistas. Ha recibido la Medalla de Oro del Consejo General de Dentistas de España.
Miguel Ángel González Moles
Director de la clínica Miguel Ángel González Moles
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y responsable del grupo de investigación en biopatología del carcinoma oral en la misma, ha sido uno de los científicos más influyentes del mundo según el ranking de Stanford. Primer español en recibir el premio al Científico Distinguido en Medicina Oral de la IADR (2023), colabora estrechamente con la OMS en el diseño de servicios de salud bucodental globales. Su carrera se centra en el diagnóstico precoz del cáncer oral y el estudio de lesiones precancerosas, acumulando más de 220 publicaciones de alto impacto.
Alejandro Gutiérrez Jiménez
Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense, se formó como especialista en el Hospital 12 de Octubre. Destaca por su pericia en implantología estética, regeneración ósea y patología de la articulación temporomandibular. Es Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery (Feboms) y miembro activo de la Secomcyc. Ha desarrollado una intensa labor investigadora con numerosas publicaciones internacionales y capítulos de libros, siendo reconocido con el Premio Accésit Sanitas Dental Star en 2023 por su excelencia clínica.
Pía López-Jornet
Directora del Grupo de Investigación de Medicina Oral en el IMIB
Doctora en Odontología por la Universidad de Granada con Premio Nacional de Terminación de Estudios. Catedrática de Medicina Oral en la Universidad de Murcia y directora del Grupo de Investigación de Medicina Oral en el IMIB, es una referencia internacional en el estudio del síndrome de boca ardiente y patología oral. Ha publicado más de 200 artículos en revistas indexadas y liderado numerosos proyectos de investigación competitivos. Reconocida como una de las odontólogas más influyentes del mundo según el ranking de Stanford, destaca por su labor en el diagnóstico precoz del cáncer oral y su actividad en comités editoriales científicos.
Florencio Monje Gil
Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario de Badajoz y director de la Clínica Dr. Monje
Doctor en Medicina y Cirugía, es un referente mundial en patología de la articulación temporomandibular y cirugía ortognática. Ha presidido la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) y es miembro de la prestigiosa Academia Americana de Cirugía Maxilofacial. Destaca por su labor investigadora y docente, habiendo publicado numerosos libros técnicos sobre reconstrucción mandibular y estética facial. Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla de Extremadura y diversos premios internacionales por su innovación en técnicas quirúrgicas avanzadas.
Ignacio Navarro Cuéllar
Jefe de Sección del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y especialista del HLA Hospital Universitario Moncloa
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid con mención cum laude, es especialista en cirugía reconstructiva microquirúrgica, oncología de cabeza y cuello y cirugía ortognática. Es Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery y profesor asociado en la UCM. Ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales de alto impacto y es ponente habitual en congresos mundiales. Su labor destaca por la aplicación de tecnología 3D en la planificación de reconstrucciones faciales complejas.
Lorena Pingarrón Martín
Jefa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos
Especialista con una sólida trayectoria en cirugía reconstructiva, ortognática y el abordaje integral de patologías de cabeza y cuello. Actualmente lidera el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, donde también ejerce como profesora asociada, además de dirigir esta área en los hospitales universitarios Infanta Elena y General de Villalba. Asimismo, desarrolla actividad asistencial en la Fundación Jiménez Díaz. A lo largo de su carrera, ha completado estancias de formación avanzada en el ámbito internacional, entre ellas una experiencia clínica e investigadora en Shanghái. Su práctica combina la excelencia quirúrgica con la incorporación de herramientas innovadoras, como la planificación en 3D y sistemas de neuronavegación, que permiten optimizar los resultados clínicos. En 2025, el servicio bajo su dirección alcanzó más de 700 intervenciones de cirugía ortognática, posicionándose entre los centros públicos de referencia en España por volumen y especialización en esta técnica.
Francisco Riba García
Director médico de Face Clinic
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. Cuenta con una extensa trayectoria en cirugía ortognática, implantología compleja y estética facial. Es miembro de la Secomcyc y de la European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery. Reconocido por su enfoque vanguardista, ha sido pionero en el uso de técnicas mínimamente invasivas y tecnología 3D, consolidándose como un referente nacional en la armonización facial y rehabilitación oral avanzada.
Mariano Sanz Alonso
Director médico de la Clínica Sanzmar
Doctor en Medicina y Cirugía, es una de las autoridades globales más influyentes en periodoncia. Catedrático de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid y director del programa de postgrado de Periodoncia de la UCM, ejerce en su propia clínica, Sanzmar. Ha presidido la Federación Europea de Periodoncia (EFP) y la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA). Es doctor honoris causa por varias universidades internacionales y ha liderado investigaciones clave en regeneración ósea y microbiología oral. Con más de 400 publicaciones científicas, su labor ha sido fundamental en el desarrollo de los protocolos actuales de salud gingival a nivel europeo.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García