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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.

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Odontología y Cirugía Maxilofacial

El cuidado de la boca ha vivido cambios en las últimas décadas. De los antiguos médicos especialistas en Estomatología se pasó a los odontólogos, desligados de la Medicina. Ellos, junto a los cirujanos maxilofaciales, son reunidos en este listado de profesionales sanitarios donde la salud y la estética van, quizá, más unidos que nunca.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
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