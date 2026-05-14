Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial por el Hospital Universitario La Paz de Madrid, y doctor en Medicina y Cirugía con la calificación cum laude. Cuenta con la acreditación como Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery. Ha sido jefe de sección del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Paz hasta 2012. Ese mismo año fue nombrado jefe de servicio de los hospitales La Zarzuela y La Moraleja de Madrid, responsabilidad que ejerció hasta 2016. Actualmente, desarrolla su actividad profesional en su consulta privada y como jefe de servicio en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo. El doctor Chamorro ha combinado la práctica clínica con la docencia, ejerciendo como profesor asociado de Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid hasta 2012. Asimismo, ha participado activamente en el ámbito científico mediante publicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales, y forma parte de la junta directiva de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial.