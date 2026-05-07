Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.
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Oftalmología
Más de tres millones de españoles padecen condiciones que, de no ser tratadas, pueden comprometer seriamente su visión. Cataratas, glaucoma y degeneración macular son las más comunes, para las que los especialistas en Oftalmología cuentan con tratamientos cada vez más avanzados, más seguros y menos invasivos.
Alfredo Adán Civera
Director del Instituto de Oftalmología del Hospital Clínic de Barcelona
Alfredo Adán es un referente internacional en Oftalmología, especializado en el tratamiento de la uveítis y patologías de la retina. Se doctoró en Medicina por la Universidad de Barcelona, donde actualmente ejerce como Catedrático de Oftalmología. A lo largo de su carrera, ha liderado grupos de investigación de élite en el IDIBAPS y ha presidido la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Ha recibido numerosos galardones por su labor clínica y docente, destacando por su enfoque en la cirugía vitreorretiniana compleja.
Jorge Alió
Fundador de la Corporación Vissum
Alió es una figura mundial en cirugía refractiva y de cataratas. Es Catedrático de Oftalmología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y fundador de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera. Ha sido reconocido como uno de los oftalmólogos más influyentes del mundo según The Ophthalmologist. Con más de 800 artículos científicos publicados, su carrera destaca por la innovación en lentes intraoculares y cirugía de segmento anterior, recibiendo el prestigioso Life Achievement Award de la AAO.
Julián Argaya Amigo
Jefe del Servicio de Oftalmología en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas y el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja
El doctor Argaya es un reputado especialista en Oftalmología, experto en cirugía de retina, vítreo y cataratas. Licenciado por la Universidad de Navarra y formado vía MIR en el Hospital Puerta de Hierro, ha desarrollado una extensa trayectoria en el grupo Sanitas, donde actualmente lidera el servicio en dos centros de referencia. Ha compaginado su labor clínica con la docencia como colaborador en la Universidad Autónoma de Madrid y es autor de numerosas publicaciones científicas en el ámbito de la patología macular.
Carlos Barnes Ruz
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus
Barnes Ruz es un reconocido especialista en Oftalmología que desempeña un papel destacado en el ámbito asistencial y de gestión sanitaria. Actualmente es jefe de Servicio de Oftalmología en el Consorci Sanitari Integral y dirige el Instituto de Oftalmología de Hospital Universitario Dexeus, en Barcelona, donde desarrolla una intensa labor clínica y organizativa. Desde 2023, centra su actividad principalmente en la atención en consultas externas como facultativo en Oftalmología en el Hospital Universitario Dexeus, consolidando su trayectoria y prestigio dentro del sector. Su enfoque profesional se caracteriza por un firme compromiso con la calidad asistencial y la mejora continua en el cuidado de la salud visual, lo que le ha permitido posicionarse como un referente en su especialidad. Se licenció en Medicina por la Universitat de Barcelona, donde cursó sus estudios entre 1997 y 2003. Posteriormente, amplió su perfil con un Executive Máster en Dirección de Organizaciones Sanitarias por ESADE, reforzando así sus competencias en liderazgo y gestión en el entorno hospitalario. Su combinación de experiencia clínica y formación en gestión aporta un valor diferencial a su práctica profesional.
Elena Barraquer Compte
Directora médica del Centro de Oftalmología Barraquer
Barraquer es una eminencia en cirugía de catarata y trasplante de córnea. Formada en la Universidad de Barcelona y con especialización en Estados Unidos (Harvard y Miami), ha sido pionera en la introducción de técnicas de facoemulsificación en España. Destaca su inmensa labor filantrópica a través de su fundación, realizando expediciones quirúrgicas en países en vías de desarrollo. Ha recibido el Premio Queen Sofía Spanish Institute y la Medalla de Oro de la Cruz Roja por su compromiso social.
Gonzalo Bernabéu Arias
Director de HM Eye Center y Jefe de Servicio de Oftalmología de los Hospitales Universitarios HM Montepríncipe y HM Vallés
Bernabéu es un destacado especialista en cirugía de cataratas y refractiva. Licenciado por la Universidad de Alcalá y formado en el Hospital Gregorio Marañón, es pionero mundial en el uso de tecnologías como el facoemulsificador Quatera 700 de Zeiss. Ha realizado más de 30.000 cirugías y destaca por su labor docente en la Universidad CEU San Pablo. Bernabéu, además, es pionero en cirugía de cataratas en Europa ya que efectuó la primera intervención de este tipo a través de casco virtual 3D. También colabora activamente con la Fundación Barraquer en expediciones humanitarias contra la ceguera en África.
Amadeu Carceller Guillamet
Facultativo especialista del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Barcelona
Especialista en Oftalmología, actualmente desarrolla su labor como facultativo en el Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Barcelona. A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado puestos de responsabilidad como la dirección del Departamento de Oftalmología en el Hospital Vall d'Hebron, y en el Hospital Universitari Sagrat Cor, lo que refleja su amplia experiencia en el ámbito clínico y organizativo. Se formó en Medicina y Cirugía en la Universitat de Barcelona y completó su especialización vía MIR en Oftalmología en el Hospital de Sant Pau. Su práctica clínica se centra especialmente en el tratamiento del glaucoma, donde cuenta con una sólida experiencia en técnicas quirúrgicas orientadas a mejorar el drenaje ocular, la implantación de dispositivos para el control de la presión intraocular y la aplicación de terapias láser. En el ámbito científico, ha participado en estudios clínicos relacionados con glaucoma y cataratas, incluyendo ensayos sobre nuevos implantes y tratamientos farmacológicos. Asimismo, ha contribuido activamente en congresos mediante presentaciones orales, pósteres y material audiovisual de carácter científico.
Humberto Carreras Díaz
Director Médico del Instituto Oftalmológico Vithas Eurocanarias
Carreras es un referente en cirugía refractiva y de cataratas con más de 30 años de experiencia. Licenciado por la Universidad de La Laguna, es experto en el uso de tecnología láser de vanguardia y lentes intraoculares multifocales. Ha sido pionero en Canarias en múltiples técnicas quirúrgicas del segmento anterior. Además de su labor clínica, destaca por su actividad docente en foros internacionales y su compromiso social a través de proyectos de prevención de la ceguera.
Emilio Dorronzoro Ramírez
Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja
El doctor Dorronzoro es un experto en oftalmología pediátrica, estrabismo y cirugía refractiva de catarata. Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con el prestigioso Fellowship del European Board of Ophthalmology. Ha desarrollado su carrera en centros de primer nivel como el Hospital de La Princesa y el Hospital del Henares. Su trayectoria internacional ha sido reconocida con el International Scholar Award y el International Ophthalmologist Education Award de la American Academy of Ophthalmology.
Amina El Rubaidi García
Jefe de Servicio de los hospitales Sanitas Virgen Mar y Sanitas La Zarzuela
Destacada especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo del adulto. Licenciada en Medicina y Cirugía, completó su formación especializada en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es reconocida por su pericia en el tratamiento quirúrgico de la motilidad ocular y su enfoque en el cuidado visual infantil. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos congresos internacionales y es miembro activo de las principales sociedades científicas de su especialidad en España.
Luis Fernández-Vega Sanz
Director Médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega
Luis Fernández-Vega Sanz es una figura fundamental de la Oftalmología en España. Catedrático por la Universidad de Oviedo, ha sido Jefe del Servicio de Oftalmología del HUCA y presidente de la Sociedad Española de Oftalmología. Durante años presidió la Fundación Princesa de Asturias. Su trayectoria está jalonada de hitos en cirugía del segmento anterior y ha recibido premios como el Arruga y el Castroviejo. Bajo su dirección, su instituto se ha consolidado como centro de referencia europeo.
Isabel Garabito Cociña
Jefa del Equipo de Oftalmología en el Hospital Ruber Internacional
La doctora Garabito Cociña es especialista en Oftalmología y actualmente lidera el equipo de esta especialidad en el Hospital Ruber Internacional. Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, completó su formación como especialista vía MIR en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. Además, ha realizado cursos de doctorado en el área de Ciencias Morfológicas y Cirugía y cuenta con la certificación de la Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). A lo largo de su trayectoria, ha ocupado puestos de responsabilidad como jefa de Servicio de Oftalmología en el Hospital Ruber Internacional y en el Hospital Sur, así como médico adjunto en este mismo centro. En cuanto a su formación, tiene estancias en centros internacionales como el Baylor Scott & White Health Hospital de Texas. Su práctica clínica abarca la cirugía ocular, la cirugía refractiva y la oculoplastia, con especial atención a patologías como cataratas y glaucoma, además de su experiencia en áreas como retina y vías lagrimales. Es miembro de la Sociedad Española de Oftalmología.
Julián García-Feijóo
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos
García Feijóo es un referente mundial en el diagnóstico y tratamiento del glaucoma. Catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, dirige uno de los servicios más avanzados de España en el Hospital Clínico San Carlos. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Glaucoma y lidera importantes grupos de investigación en patología ocular y vías visuales. Su trayectoria destaca por la innovación en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y por una prolífica producción académica con cientos de publicaciones científicas de alto impacto.
Rosario Gómez de Liaño
Jefa de la Unidad de Motilidad Ocular del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Rosario Gómez de Liaño es la responsable de la Unidad de Motilidad Ocular del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como profesora titular de Oftalmología. Es especialista también por la UCM en neurooftalmología y estrabismo. Se dedica especialmente al tratamiento del estrabismo, ambliopía, diplopías, nistagmos y la oftalmología infantil. Ha sido presidenta de la Sociedad Internacional de Estrabología.
Ignacio Jiménez-Alfaro Morote
Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
El doctor Ignacio Jiménez-Alfaro Morote es un reconocido oftalmólogo especializado en cirugía del segmento anterior y cirugía refractiva. Actualmente, dirige el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde ha impulsado la creación de una unidad específica dedicada al ojo seco. Además, lidera este mismo servicio en el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro y en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Compagina su actividad asistencial con la docencia como profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo tanto la licenciatura como el doctorado en Medicina y Cirugía, y completó su especialización en Oftalmología en 1994. En el ámbito investigador, es codirector de la Unidad Asociada FJD-CSIC y colabora como experto con la Agencia Europea y la Agencia Española del Medicamento. Asimismo, participa como asesor en distintas comisiones del Ministerio de Sanidad y forma parte del equipo editorial de la revista Archivos de la SEO. Su trayectoria incluye más de un centenar de ponencias, así como la participación en ensayos clínicos y la autoría de numerosas publicaciones científicas.
Alfonso Martínez de Carnero
Director Médico de la Clínica Martínez de Carnero
Alfonso Martínez de Carnero es, además de médico oftalmólogo, un prestigioso cirujano, especializado en cirugía de cataratas, con implantación de lentes multifocales y pionero en todo tipo de cirugías refractivas para la corrección de la miopía, hipermetropía, y astigmatismo, con técnicas tales como LASIK, PRK, o implantación de lentes ICL. Hoy en día dirige a un prestigioso grupo de oftalmólogos, altamente especializados y que brindan a la Clínica Oftalmológica Martínez de Carnero la posibilidad de tratar de la manera más eficaz, especializada y segura posible todas las patologías oculares, tanto los casos clínicos como quirúrgicos. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y especialista en Oftalmología por la Facultad de Medicina del mismo centro, donde también cursó el Curso de Electrocardiografía.
Ferrán Mascaró Zamora
Director de la Unidad de Órbita y Oculoplástica del Centro Médico Teknon
Ferrán Mascaró Zamora es un especialista en Oftalmología con más de 20 años de experiencia y una sólida trayectoria clínica y académica. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una amplia especialización en diferentes áreas, destacando especialmente en retina, degeneración macular asociada a la edad, cataratas, tumores oculares y patología orbitaria. Asimismo, cuenta con experiencia en cirugía del cristalino, cirugía refractiva, cirugía de órbita y procedimientos de vías lagrimales, lo que le permite abordar de forma integral patologías oculares complejas. Actualmente ejerce en el Centro Médico Teknon, donde es responsable de la Unidad de Órbita y Oculoplástica, liderando el manejo de patologías palpebrales y orbitarias tanto desde el punto de vista funcional como estético. Además, desde 2001 es médico adjunto del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Bellvitge, donde continúa desarrollando actividad asistencial. Compagina su labor clínica con la docencia como tutor de residentes y participa activamente en congresos, cursos y jornadas científicas. Es también autor de diversas publicaciones en revistas especializadas, contribuyendo al avance del conocimiento en oftalmología.
Carlos Mateo García
Socio fundador del Instituto de Microcirugía Ocular
Especialista de referencia en retina médica y quirúrgica, cuenta con una amplia trayectoria en el manejo de patologías como la degeneración macular asociada a la edad, las enfermedades vasculares de la retina y la cirugía vítreo-retiniana. Desarrolla su actividad en el Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) Grupo Miranza, del que es socio fundador, y previamente ha ejercido en centros de prestigio como el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital General de Cataluña. A lo largo de su carrera, ha impulsado la introducción en España de técnicas innovadoras como la translocación y la indentación macular, contribuyendo al avance de la especialidad. Asimismo, participa activamente en programas de investigación clínica centrados en nuevas terapias intravítreas y en el desarrollo de procedimientos quirúrgicos de última generación. Compagina su labor asistencial con la docencia, formando a especialistas en el Máster en Retina y Vítreo de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO). Su trayectoria ha sido reconocida en varias ocasiones con el Premio al Liderazgo Reputacional en el ámbito clínico en oftalmología, otorgado por el Observatorio de Salud (OdS) y Merco.
José María Ruiz Moreno
Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Puerta de Hierro y director médico de Vissum
José María Ruiz Moreno es un referente internacional en el tratamiento de enfermedades de la retina y mácula. Catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV). Su labor destaca en la cirugía vítreo-retiniana y en la investigación de la alta miopía. Ha publicado más de 200 artículos científicos y ha sido galardonado con prestigiosos premios nacionales e internacionales por su contribución al avance tecnológico en el diagnóstico retiniano.
Marco Sales Sanz
Jefe de la Unidad de Oculoplástica del Hospital Universitario Ramón y Cajal
El doctor Marco Sales es un referente en cirugía plástica ocular, órbita y vías lagrimales. Doctor cum laude por la Universidad de Alcalá, actualmente preside la Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica (SECOP). Es responsable de la unidad CSUR de tumores orbitarios en el Hospital Ramón y Cajal, donde lidera casos de alta complejidad. Con una amplia trayectoria investigadora y docente, ha publicado numerosos artículos internacionales y es reconocido por su excelencia en cirugía reconstructiva y estética periocular (blefaroplastia).
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García