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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.

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Oftalmología

Más de tres millones de españoles padecen condiciones que, de no ser tratadas, pueden comprometer seriamente su visión. Cataratas, glaucoma y degeneración macular son las más comunes, para las que los especialistas en Oftalmología cuentan con tratamientos cada vez más avanzados, más seguros y menos invasivos.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
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