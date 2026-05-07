Barnes Ruz es un reconocido especialista en Oftalmología que desempeña un papel destacado en el ámbito asistencial y de gestión sanitaria. Actualmente es jefe de Servicio de Oftalmología en el Consorci Sanitari Integral y dirige el Instituto de Oftalmología de Hospital Universitario Dexeus, en Barcelona, donde desarrolla una intensa labor clínica y organizativa. Desde 2023, centra su actividad principalmente en la atención en consultas externas como facultativo en Oftalmología en el Hospital Universitario Dexeus, consolidando su trayectoria y prestigio dentro del sector. Su enfoque profesional se caracteriza por un firme compromiso con la calidad asistencial y la mejora continua en el cuidado de la salud visual, lo que le ha permitido posicionarse como un referente en su especialidad. Se licenció en Medicina por la Universitat de Barcelona, donde cursó sus estudios entre 1997 y 2003. Posteriormente, amplió su perfil con un Executive Máster en Dirección de Organizaciones Sanitarias por ESADE, reforzando así sus competencias en liderazgo y gestión en el entorno hospitalario. Su combinación de experiencia clínica y formación en gestión aporta un valor diferencial a su práctica profesional.