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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.

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Pediatría

La Pediatría es un área inmensa donde los profesionales tienen que subespecializarse. Por fortuna, en España hay grandes figuras dedicadas a la Cardiología, la Oncología o la Endocrinología pediátricas, además de una formación generalista en el niño altamente cualificada. Estos son algunos de los pediatras de mayor renombre, tanto nacional como internacional.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
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