Destacado especialista en Pediatría con una sólida trayectoria clínica, investigadora y docente, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1996, obteniendo posteriormente el título de doctor con calificación de sobresaliente cum laude en 2003 por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Su formación como Médico Interno Residente en Pediatría tuvo lugar en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid entre 1998 y 2002, centro en el que también desarrolló actividad investigadora en el área de Endocrinología. En 2004 realizó una estancia posdoctoral en el Hôpital Saint-Vincent de Paul/Université Paris V en París, ampliando su experiencia internacional. Entre 2005 y 2006 trabajó en distintos centros asistenciales, incluyendo el servicio de urgencias del Hospital Niño Jesús y centros de salud de la Comunidad de Madrid. Desde 2006 ejerce como médico adjunto de Pediatría en la Fundación Jiménez Díaz, donde actualmente es jefe del Servicio de Pediatría. Compagina su labor asistencial con una intensa actividad académica como profesor asociado del Departamento de Pediatría de la UAM, estando acreditado como profesor titular. Además, es investigador principal del grupo de investigación pediátrica del IIS-FJD y autor de más de 40 publicaciones científicas indexadas.