Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
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Pediatría
La Pediatría es un área inmensa donde los profesionales tienen que subespecializarse. Por fortuna, en España hay grandes figuras dedicadas a la Cardiología, la Oncología o la Endocrinología pediátricas, además de una formación generalista en el niño altamente cualificada. Estos son algunos de los pediatras de mayor renombre, tanto nacional como internacional.
Raúl Felipe Abella
Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron
Abella es director del Centre Internacional Cor de Barcelona del Hospital Universitario Dexeus y jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Es especialista en cardiopatías congénitas y ha realizado más de 5.000 cirugías de enfermedades del corazón, tanto en neonatales como en adultos. Antes de llegar a Barcelona, desarrolló una importante carrera en tres hospitales italianos. Además de por sus logros estrictamente profesionales, Abella es conocido por sus misiones humanitarias, a través de las cuales ha operado a más de 500 niños de nueve países diferentes.
Marcelo Andrade Vigo
Consultor y responsable de Consultas Externas de Pediatría en el Hospital Sant Joan de Déu
Andrade Vigo es un referente en pediatría con más de 35 años de experiencia. Se formó en el prestigioso Hospital Garrahan de Buenos Aires y completó su especialización en Neurodesarrollo Infantil en el Children's Hospital of Pittsburgh (EEUU). Experto en enfermedades raras y trastornos del crecimiento, destaca por su labor académica y su rol en la coordinación asistencial entre el Hospital Sant Joan de Déu y los centros de primaria de Barcelona (Área Integral de Salud Barcelona Esquerra), siendo ampliamente reconocido por su excelencia diagnóstica.
Jesús Argente Oliver
Jefe de Servicio de Pediatría y Endocrinología del Hospital Universitario Niño Jesús
El doctor Argente es un referente mundial en endocrinología pediátrica. Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), completó su formación en la Universidad de Virginia y el Hospital Necker de París. Ha presidido la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica y dirige un grupo de investigación en el CIBEROBN. Además, es catedrático de Pediatría en la UAM y académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Con más de 300 publicaciones científicas y numerosos premios internacionales, destaca por sus investigaciones sobre el crecimiento, la obesidad infantil y los mecanismos genéticos de la pubertad.
Héctor Boix Alonso
Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitari Dexeus
Pediatra con formación especializada en Neonatología, centra su práctica en la neurología del recién nacido y en el manejo del prematuro extremo. En la actualidad, el doctor Boix desempeña el cargo de director territorial de Pediatría de Quirónsalud en Barcelona y lidera el Servicio de Pediatría del Hospital Universitari Dexeus, donde también es un referente en el ámbito de la neonatología. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y obtuvo el doctorado en Medicina en la Université Libre de Bruxelles. Completó su especialización en Pediatría en el Reino Unido, donde alcanzó el título MRCPCH en el año 2000, formándose en instituciones de prestigio internacional como el King's College Hospital de Londres y el Monash Medical Centre de Melbourne. A lo largo de su carrera ha desarrollado una destacada actividad investigadora y docente, con numerosas publicaciones científicas, participación en congresos y colaboración en programas formativos centrados en áreas como la neuroprotección, la hipotermia terapéutica o el abordaje de las convulsiones neonatales, entre otros.
Fernando Cabañas González
Jefe de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid
El doctor Cabañas González es un referente en Pediatría en España, con una sólida trayectoria y especial dedicación al diagnóstico prenatal de malformaciones cerebrales. En la actualidad, dirige la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y desarrolla también su labor asistencial en el Hospital Quirónsalud San José y en el Hospital La Paz. Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, completó su formación en Neonatología en reconocidos centros de referencia a nivel nacional. A lo largo de su carrera ha compaginado la práctica clínica con una intensa actividad docente e investigadora. Ha ejercido como investigador principal y coordinador de diversas redes de investigación en el ámbito neonatal y pediátrico, entre ellas la Red de Salud Materno Infantil financiada por el Instituto de Salud Carlos III, así como la Red Española de Investigación Pediátrica (RECLIP). Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo y su posicionamiento como uno de los especialistas más destacados del país, ocupando el tercer puesto en su especialidad según el Monitor de Reputación Sanitaria de Merco.
Paula Casano Sancho
Consultora del Servicio de Endocrinología Pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu
Doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona, la doctora Casano Sancho es una especialista de primer nivel en diabetes infantil y trastornos del crecimiento. Realizó su formación de postgrado en el Mount Sinai Hospital de Nueva York. Lleva 21 años en el Sant Joan de Déu, donde es responsable del Programa de Patología Tiroidea Pediátrica y coordinadora de la Unidad de Hipófisis. Desde 2024 coordina la Red de Enfermedades Minoritarias Endocrinas del Servicio Catalán de Salud. Además de su labor clínica, es profesora asociada en la UB y lidera proyectos de investigación centrados en la medicina de precisión y las nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes.
Federico Gutiérrez Larraya
Jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica en el Hospital Universitario La Paz de Madrid
El doctor Gutiérrez Larraya es jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y en el Hospital Ruber Internacional. Es máster en Gestión Sanitaria por ESADE y por el Instituto Europeo de Salud, y ha dado clases en las universidades Complutense y Autónoma, de Madrid, así como en la Francisco de Vitoria. Es autor de numerosas publicaciones científicas, capítulos de libro, conferencias profesionales, fellow de la American Society for Cardiac Angiography y de las principales sociedades científicas españolas y europeas. Es también director del Máster de Cardiología Pediátrica del CEU y del de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de la UAM.
José Jiménez Martínez
Jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja
Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad de Alcalá, Jiménez Martínez es un referente en Pediatría y Neonatología. Desde 2005 lidera estas áreas en el Hospital La Moraleja. Compagina su labor clínica con la docencia como profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y, anteriormente, la de Alcalá. Es autor de numerosos artículos científicos, revisor de la revista Anales Españoles de Pediatría y ha dirigido múltiples tesis doctorales, destacando por su excelencia en cuidados neonatales.
María José Lirola Cruz
Directora del Servicio de Pediatría del Grupo IHP
A lo largo de su carrera, la doctora María José Lirola ha orientado su práctica clínica al abordaje de enfermedades inflamatorias y autoinmunes en población pediátrica y adolescente. En 2022 asumió la dirección del Servicio de Pediatría del Grupo IHP (Instituto Hispalense de Pediatría), desarrollando su labor en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y en el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla. Se formó en Medicina y Cirugía en la Universidad de Cádiz, donde también obtuvo el grado de doctora. Completó su especialización como médica interna residente en el Hospital Universitario de Puerto Real y en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Forma parte de distintas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura y la Sociedad Española de Pediatría. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, destacando el Premio Dr. José Román Chico otorgado por la Real Academia de Medicina de Sevilla en 1998.
María Luisa López Gómez
Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, se especializó en Pediatría y Neonatología en el Hospital Gregorio Marañón. Desde el año 2000 forma parte del Hospital La Zarzuela, donde lidera el servicio de Pediatría tras casi dos décadas en la UCI Pediátrica y Neonatal. Destaca por su labor investigadora en vacunas para embarazadas y su faceta como divulgadora de salud. Actualmente es tutora clínica en la Universidad Francisco de Vitoria.
Marta Carolina López Capapé
Jefa de Servicio de Pediatría en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas
Especialista en Pediatría con una sólida trayectoria en la atención integral de la infancia y la adolescencia. Tras años de experiencia clínica en el Hospital Universitario La Moraleja, ha pasado a liderar el Servicio de Pediatría en el Blua Sanitas Valdebebas. Su enfoque se centra en la prevención y el seguimiento del desarrollo infantil, destacando por su gestión de equipos multidisciplinares y su compromiso con la excelencia asistencial en el ámbito de la sanidad privada.
Blanca López Ibor
Jefa de Hematología y Oncología Pediátricas del Hospital HM Montepríncipe
Blanca López Ibor es jefa de la unidad de Hematología y Oncología Pediátricas del Hospital Montepríncipe de Madrid. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en el mismo centro y convalidó su especialidad en EEUU. Es también doctora en Medicina, máster en Filosofía y ha hecho distintos cursos en España y fuera de nuestro país. Empezó su carrera en el Hospital Niño Jesús de Madrid y ha trabajado también en el Hospital La Zarzuela y en el Hospital San Rafael, hasta que entró a formar parte del grupo HM Hospitales. Además, da clases de Pediatría en la Universidad San Pablo CEU y es miembro del Consejo de Ciencias Biosanitarias de la Universidad Francisco de Vitoria.
Federico Martinón-Torres
Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago
Licenciado y doctorado con premios extraordinarios, es un referente mundial en pediatría clínica, enfermedades infecciosas y vacunas. Dirige el Centro Colaborador de la OMS en Seguridad Vacunal de Santiago y lidera el grupo de investigación GENVIP. Con más de 800 publicaciones científicas, coordina múltiples ensayos clínicos internacionales y es asesor experto para instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos. Ha recibido galardones como el Premio Novoa Santos por su trayectoria científica de excelencia.
Antonio Moreno Galdó
Jefe del Servicio de Pediatría y áreas específicas en el Hospital Universitari Vall d'Hebron
Es especialista en Neumología Pediátrica y doctor en Medicina por la UAB, donde ejerce como profesor agregado. Lidera el grupo de investigación en Crecimiento y Desarrollo del VHIR. Destaca por su labor en el tratamiento de la fibrosis quística y el trasplante pulmonar: es el responsable médico del programa de trasplante pulmonar infantil del Vall d'Hebron desde que se inició, en 1998. Su trayectoria ha sido reconocida con el premio a la excelencia profesional del Colegio de Médicos de Barcelona por su impacto clínico y académico.
Nelly Padilla
Coordinadora del Servicio de Pediatría en el Hospital CIMA Sanitas
Padilla es especialista en Pediatría y Neonatología con una sólida trayectoria internacional. Actualmente compagina la dirección y coordinación del área pediátrica en el Hospital CIMA Sanitas con la actividad docente como profesora de Pediatría del Karolinska Institutet, en Suecia. Preside la Iniciativa Catalana por la Asistencia Integral del Bebé y la Familia (Nadocat). Es experta en neurodesarrollo neonatal y neuroimagen, habiendo participado en prestigiosos proyectos europeos para la mejora del cuidado del recién nacido prematuro.
María Jesús Pascual Marcos
Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca
La doctora María Jesús Pascual es especialista en Pediatría y cuenta con una sólida trayectoria en el abordaje integral de la salud infantil y adolescente. Como jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, coordina un modelo asistencial que prioriza la continuidad de la atención, desde las urgencias pediátricas hasta el seguimiento especializado. Su práctica clínica abarca tanto el control del niño sano como el diagnóstico y tratamiento de patologías pediátricas complejas, trabajando de forma estrecha y multidisciplinar con otros servicios del hospital cuando la evolución del paciente lo requiere. Destaca por su compromiso con una Pediatría humanizada, basada en la cercanía con el menor y su familia y en una atención rigurosa y personalizada, orientada a ofrecer seguridad clínica y confianza a lo largo de todo el proceso asistencial.
Adelaida Sánchez Bacallao
Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella
La doctora Adelaida Sánchez es especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas y actualmente ejerce como jefa de Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella. Al frente de este servicio, lidera un equipo multidisciplinar orientado a ofrecer una atención integral, personalizada y continuada a la población pediátrica, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Su labor combina la práctica clínica con la coordinación de diferentes especialidades médicas, garantizando un enfoque asistencial completo y de alta calidad. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito hospitalario, participando activamente en el desarrollo y modernización de la Unidad de Pediatría del centro, incluyendo la puesta en marcha de nuevas áreas de urgencias pediátricas y circuitos asistenciales avanzados. Además de su actividad asistencial, la doctora Sánchez destaca por su labor divulgativa y su compromiso con la salud infantil, promoviendo la prevención y el seguimiento adecuado del calendario vacunal y el cuidado integral de los niños.
Manuel Sánchez-Luna
Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Licenciado por la Universidad Complutense y doctor cum laude por la Autónoma de Madrid. Dirige el Servicio de Neonatología del Gregorio Marañón desde 2013. Es un referente internacional en displasia broncopulmonar y ventilación mecánica. Ha presidido la Sociedad Española de Neonatología (SENeo) y la Unión de Sociedades Europeas de Neonatología y Medicina Perinatal (UENPS). Actualmente preside la sección de Cuidados Críticos Neonatales de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Autor de más de 200 publicaciones científicas, su labor ha sido clave en el avance de cuidados críticos del recién nacido prematuro.
Leandro Soriano Guillén
Jefe del Servicio de Pediatría en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Destacado especialista en Pediatría con una sólida trayectoria clínica, investigadora y docente, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1996, obteniendo posteriormente el título de doctor con calificación de sobresaliente cum laude en 2003 por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Su formación como Médico Interno Residente en Pediatría tuvo lugar en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid entre 1998 y 2002, centro en el que también desarrolló actividad investigadora en el área de Endocrinología. En 2004 realizó una estancia posdoctoral en el Hôpital Saint-Vincent de Paul/Université Paris V en París, ampliando su experiencia internacional. Entre 2005 y 2006 trabajó en distintos centros asistenciales, incluyendo el servicio de urgencias del Hospital Niño Jesús y centros de salud de la Comunidad de Madrid. Desde 2006 ejerce como médico adjunto de Pediatría en la Fundación Jiménez Díaz, donde actualmente es jefe del Servicio de Pediatría. Compagina su labor asistencial con una intensa actividad académica como profesor asociado del Departamento de Pediatría de la UAM, estando acreditado como profesor titular. Además, es investigador principal del grupo de investigación pediátrica del IIS-FJD y autor de más de 40 publicaciones científicas indexadas.
Sandra Villagrá Albert
Jefa de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Hospital Universitario HM Montepríncipe
Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense y doctora cum laude por la Autónoma de Madrid. Especialista en Cardiología Pediátrica, se formó en hospitales de prestigio como el 12 de Octubre y La Paz. Actualmente lidera la Unidad de Cardiopatías Congénitas de HM Hospitales, con sede en el Hospital Universitario de Montepríncipe y que cubre los hospitales de Torrelodones y Puerta del Sur, así como las clínicas Nuevo Belén, San Francisco de Asís, Santa Elena, La Milagrosa, Nuestra Señora del Rosario y La Moncloa. Combina su labor asistencial con la docencia en la Universidad CEU San Pablo.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García