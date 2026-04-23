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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.

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Traumatología

En la Traumatología, cada parte del cuerpo es un mundo en sí mismo. Cadera, muñeca, hombro, columna… La superespecialización es constante en un entorno en el que, además, las nuevas opciones terapéuticas, como la medicina regenerativa, la cirugía robótica o la impresión de prótesis en 3D, están a la orden del día. Estos son los 20 profesionales más prestigiosos de la Traumatología en nuestro país.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
© El León de El Español publicaciones S.A.