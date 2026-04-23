Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importantes.
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Traumatología
En la Traumatología, cada parte del cuerpo es un mundo en sí mismo. Cadera, muñeca, hombro, columna… La superespecialización es constante en un entorno en el que, además, las nuevas opciones terapéuticas, como la medicina regenerativa, la cirugía robótica o la impresión de prótesis en 3D, están a la orden del día. Estos son los 20 profesionales más prestigiosos de la Traumatología en nuestro país.
Luis Álvarez Galovich
Jefe Asociado y responsable de la Unidad de Columna de la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario General de Villalba y Hospital Quirónsalud Ciudad Real
Luis Álvarez Galovich es cirujano ortopédico especializado en cirugía de columna, con amplia experiencia en el abordaje de patologías degenerativas, deformidades y técnicas avanzadas de reconstrucción vertebral. Desempeña el cargo de jefe asociado de Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde además lidera la Unidad de Columna, cuya creación impulsó y que hoy destaca por su enfoque tecnológico avanzado. Formado en la Universidad Autónoma de Madrid, completó su especialización en la Fundación Jiménez Díaz y realizó una estancia en el Hospital for Special Surgery de Nueva York. Su actividad incluye investigación, docencia y numerosas publicaciones científicas. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Columna.
Mikel Aramberri
Director de Alai Sports Medicine Clinic, traumatólogo en el Real Madrid Club de Fútbol y jefe de los servicios médicos de la Federación Española de Rugby
Aramberri se licenció en Medicina en la Universidad de Navarra en el año 2000, realizando la residencia de la especialidad de Traumatología del Deporte en el Instituto Universitario Dexeus de Barcelona. Se especializó en cirugía artroscópica y protésica del hombro en Francia con los doctores Lafosse y Toussaint. Actualmente es traumatólogo en el Real Madrid Club de Fútbol y jefe de los servicios médicos de la Federación Española de Rugby. Por sus manos han pasado numerosos futbolistas y jugadores de rugby y balonmano, para los que ha desarrollado la técnica quirúrgica de triple fascículo, que provoca una mayor sujeción de la rodilla y permite reducir notablemente el número de rodillas operadas que vuelven a romperse. Autor de más de 20 publicaciones científicas, en 2012 logró el Premio a la Excelencia en la Investigación Clínica de la American Shoulder and Elbow Surgeons.
Teresa Bas Hermida
Jefa de la Unidad de Raquis del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario La Fe de Valencia
Licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia, en la que actualmente es profesora, es jefa de la Unidad de Raquis del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario La Fe de Valencia e investigadora del IIS La Fe. Bas fue una de las dos primeras mujeres cirujanas de columna en España. Su padre, también cirujano de columna, le animó a ello cuando no estaba bien visto que las mujeres entraran en una especialidad tradicionalmente tan masculina. Fue la primera mujer residente en la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital La Fe. Además de romper techos de cristal allá por donde va, está abriendo camino con el uso de biomarcadores (a través de un análisis de sangre) para diagnosticar enfermedades como la escoliosis sin necesidad de recurrir a pruebas radiológicas.
Emilio Calvo Crespo
Jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Especialista de reconocido prestigio internacional en cirugía de hombro y codo, el doctor Emilio Calvo lidera actualmente el Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz, así como de los hospitales del Grupo Quirónsalud en Madrid, donde coordina equipos altamente especializados. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó su residencia en la propia Fundación Jiménez Díaz y amplió su formación con estancias en Europa y Estados Unidos, especializándose en ortopedia del adulto y medicina deportiva. Es presidente electo de la European Society of Surgery of Shoulder and Elbow (ESSSE-SECEC), siendo el primer español en ocupar este puesto, y ha presidido la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo (SECHC). Su actividad combina asistencia clínica, docencia e investigación, y ha sido reconocido como mejor especialista nacional por el Monitor de Reputación Sanitaria.
Ramón Cugat Bertomeu
Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Barcelona
El doctor Cugat es una figura de referencia internacional en cirugía ortopédica y medicina deportiva, especialmente reconocido por su experiencia en artroscopia y en el tratamiento de lesiones de rodilla. Codirige el Instituto Cugat y lidera la Unidad de Cirugía Artroscópica del Hospital Quirónsalud Barcelona. Además, es presidente de la Junta Médica de la Mutualitat de Futbolistes Catalans y forma parte del equipo médico de la Real Federación Española de Fútbol. Doctor por la Universidad de Barcelona, se formó en el Hospital Clínic y ha desarrollado una destacada actividad científica, con numerosas publicaciones y proyectos en medicina regenerativa. También ejerce como profesor asociado en la Universitat de Barcelona y en la Universidad Internacional de Catalunya. Entre sus reconocimientos destaca la Medalla de la Orden del Mérito Civil, y figura entre los mejores especialistas nacionales según el ranking Merco.
Pedro J. Delgado
Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario HM Montepríncipe
Delgado es jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario HM Montepríncipe. Es profesor asociado de la Universidad San Pablo CEU y está especializado en cirugía artroscópica de la muñeca y de la mano. Entre sus áreas específicas de interés se encuentra el tratamiento de las fracturas del radio distal y sus secuelas, la patología de carpo y la cirugía del codo. El doctor Delgado cursó sus estudios de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el título de especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología por vía MIR en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid. El doctor Delgado ha completado su formación en Cirugía de la Mano y del Miembro Superior en centros nacionales e internacionales de prestigio. Autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, participa con múltiples ponencias en congresos de todo el mundo.
José De Palacios Cabezas
Jefe del servicio de Traumatología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela
El doctor De Palacios Cabezas es actualmente el jefe del servicio de Traumatología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. En su haber hay más de 30 años de especialización, que lo han convertido en una referencia nacional en Traumatología Deportiva y tumores óseos. Hijo del también traumatólogo José Palacios y Carvajal, pionero en la implantación de prótesis de cadera y de rodilla y el primer español en diseñar un modelo protésico que fue comercializado en todo el mundo, De Palacios ha sido presidente de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología. El también miembro distinguido del Bone Research Team y miembro de la dirección científica de la revista Avances compagina sus labores asistenciales y de investigación con la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y en el Máster de Emergencias de la Universidad Complutense. Ha sido distinguido con galardones como el Premio Profesor Jiménez Lebron o el Premio a la Mejor Comunicación de la Sociedad Española de Cirugía de la Cadera.
Enrique Galindo Andújar
Jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología de HLA Universitario Moncloa
Enrique Galindo Andújar es uno de los mayores especialistas en cirugía de sustitución articular en las extremidades y en aplicación de técnicas mínimamente invasivas para la corrección de deformidades. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente es el jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología de HLA Universitario Moncloa. Galindo es autor del libro La necrosis isquémica de la cabeza femoral, una referencia dentro de la especialidad y ha participado en decenas de congresos tanto nacionales como internacionales. Con miles de cirugías realizadas a lo largo de su carrera, este experto en artroscopia y en cirugía de cadera es también director del Instituto Madrileño de Traumatología (IMTRA). Entre los galardones que ha recibido destacan el primer accésit al premio nacional de la SECOT (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología) y el Premio Mauricio Riosalido para trabajos en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Galindo Andújar fundó la Revista Española de Artroscopia, fue presidente de la Sociedad Española de Artroscopia y actualmente es miembro de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos.
Inmaculada Gómez Arrayás
Jefa de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Ruber Internacional
La doctora Inmaculada Gómez Arrayás es una de las especialistas más destacadas en España en artroplastia de cadera y rodilla. A lo largo de su carrera ha realizado más de 3.500 implantes protésicos y ha sido pionera en la incorporación de sistemas de navegación quirúrgica en cirugía de reemplazo articular. Dirige la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Ruber Internacional. Licenciada y doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, combina su práctica clínica con una intensa labor docente, habiendo sido profesora asociada en la UAM y en el Hospital Puerta de Hierro, además de formadora en cursos de cirugía de rodilla asistida por navegación. Participa activamente en ensayos clínicos y pertenece a la Asociación Española de Artroscopia y a la American Academy of Orthopaedic Surgeons.
Enrique Gómez Barrena
Coordinador de la Unidad de Rodilla Hospital La Paz
Gómez Barrena se licenció en Medicina en la Universidad de Zaragoza (1987), trasladándose a Madrid, al Hospital La Paz, para realizar el MIR en su especialidad y en la actualidad es jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y coordinador de la Unidad de Rodilla del megacentro sanitario. Además, es catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología por la Universidad Autónoma de Madrid, y ha sido presidente de la Federación Europea de Sociedades de Ortopedia y Traumatología (EFORT). Es pionero en la impresión 3D aplicada a la reconstrucción de rodilla y la aplicación de aloinjertos con células del mismo paciente para aumentar la velocidad de recuperación. Es un experto en medicina deportiva y en el impacto del estrés y el comportamiento en las lesiones haciendo deporte.
Primitivo Gómez Cardero
Jefe del servicio de Traumatología del Hospital Virgen del Mar de Madrid
El doctor Primitivo Gómez Cardero es jefe del servicio de Traumatología del Hospital Virgen del Mar de Madrid. Fue el cirujano que operó con éxito en 2018 al Rey Emérito Juan Carlos I para restaurar la alineación anatómica y mejorar la estabilidad de la rodilla y la función articular, una de sus especialidades. La operación, que se prolongó durante 90 minutos y en la que se sustituyó la prótesis que llevaba el monarca en la rodilla derecha, fue realizada en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. Gómez Cardero, sin embargo, no es sólo especialista en rodilla, sino que se trata de una referencia para todas las cirugías complejas del ámbito traumatológico. A lo largo de su carrera ha participado en multitud de congresos nacionales e internacionales, y es autor de un buen número de publicaciones científicas relacionadas con la artroplastia de rodilla, la osteoartritis, o la infección de prótesis de rodilla, entre otros.
Alejandro Gómez Rice
Médico especialista del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Blua Sanitas Valdebebas
Alejandro Gómez Rice es cirujano ortopédico especialista en cirugía de columna, con especial dedicación a la cirugía de deformidad compleja del adulto y del adolescente, la cirugía de revisión y la cirugía mínimamente invasiva del raquis. Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid en 2005 y especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario de Getafe, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en unidades de referencia en cirugía de columna. Tras liderar la unidad del Hospital Universitario de Torrejón, regresó al Hospital Universitario de Getafe y, desde 2020, forma parte de la Unidad de Cirugía de Columna del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Es considerado un referente en cirugía de columna compleja, y compagina su labor asistencial con la coordinación del European Spine Study Group (ESSG), siendo autor prolífico de publicaciones científicas en revistas internacionales, numerosos capítulos de libro y cientos de ponencias nacionales e internacionales.
Pedro Guillén
Jefe del Servicio de Traumatología de la Clínica Cemtro
Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid (1964) y doctorado por la misma (1986), Guillén es una leyenda de la medicina deportiva en nuestro país. Ha sido Premio Nacional de las Artes y las Ciencias aplicadas al Deporte, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Cruz de Oro de la Comunidad de Madrid y Medalla de Oro de la Región de Murcia, entre otros muchos reconocimientos. Ha estado nominado en varias ocasiones al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, apoyado por el Comité Olímpico Español. El fundador de la Clínica Cemtro fue el introductor de la artroscopia en España, en el año 1977. En 1996 realizó su primer implante de condrocitos autólogos en rodilla, y en 2007 logró otro hito al inventar la artroscopia sin cables, que permite reducir los tiempos de intervención y recuperación del paciente. Ha tratado a grandes deportistas como Emilio Butragueño, Míchel, Fernando Torres o Jesús Carballo, así como a personalidades de la talla de José María Aznar y Camilo José Cela.
Manuel Leyes
Jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario La Luz y en Centro Médico-Quirúrgico Olympia Quirónsalud
Manuel Leyes dirige el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario La Luz y del Centro Médico-Quirúrgico Olympia Quirónsalud, y está considerado como uno de los cirujanos más destacados a nivel internacional en medicina deportiva. Su trayectoria profesional se ha centrado especialmente en el tratamiento de lesiones complejas de rodilla y tobillo, integrando innovación quirúrgica, investigación y un enfoque individualizado para cada paciente. A lo largo de su carrera ha tratado a numerosos deportistas de élite, incluyendo figuras del fútbol como Dani Carvajal, Rodrigo Hernández, Luka Modric o Zinedine Zidane, así como a referentes de otras disciplinas como la campeona olímpica Carolina Marín. Su experiencia lo posiciona como un referente en la recuperación de lesiones de alto rendimiento.
Isidor Marchán García
Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en los hospitales HM Nou Delfos y HM Sant Jordi
El doctor Marchán García es especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología con más de 30 años de experiencia. Actualmente es jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en los hospitales HM Nou Delfos y HM Sant Jordi, así como responsable territorial de esta especialidad en HM Hospitales en Cataluña. Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y formado como especialista en el Hospital Universitario Mútua Terrassa, ha completado su formación con estancias internacionales en centros de referencia como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York) y el National University Hospital de Singapur. Es experto en cirugía reconstructiva, artroscopia y cirugía protésica de cadera y rodilla, y lidera equipos orientados a la incorporación de técnicas innovadoras como la medicina regenerativa y la cirugía avanzada, posicionándose como referente en su especialidad a nivel nacional.
Fernando Marco
Jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Clínico San Carlos
Licenciado (1983) y doctor (1990) en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la misma Universidad. Realizó el MIR en el Hospital Clínico Universitario San Carlos (Madrid), donde continúa como jefe del equipo de traumatólogos y llegó a ser director médico. Compagina esto con la asistencia en el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid. Es, además, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y llegó a ser presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Marco tiene una gran trayectoria académica, con más de 170 trabajos científicos y 30 proyectos de investigación centrados principalmente en el cartílago auricular, la terapia celular y la cirugía de hombro. Además, su equipo ha sido el primero en España en implantar dos prótesis totales de rodilla mediante cirugía robótica.
Pablo Palacios Cabezas
Jefe del equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario HM Sanchinarro
Pablo Palacios Cabezas es jefe del Equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario HM Sanchinarro. Es doctor en Medicina y Cirugía y profesor de la especialidad en la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. La mayor parte de la actividad asistencial la dedica a la cirugía de la columna y las prótesis articulares tanto de cadera como rodillas primarias y de rescate, así como al tratamiento de los tumores óseos tantos primarios como metastásicos, es autor de múltiples trabajos científicos y dicta conferencias tanto en congresos nacionales como extranjeros.
Ferrán Pellisé Urquiza
Jefe de Cirugía de Columna en el Hospital Vall d'Hebron y director del Servicio de Columna del Hospital Quirónsalud Barcelona
Ferrán Pellisé es un referente internacional en cirugía de la columna, especializado en el tratamiento de deformidades espinales complejas. Es jefe de Cirugía de Columna en el Hospital Vall d'Hebron, dirige el Servicio de Columna del Hospital Quirónsalud Barcelona y es profesor de ortopedia en la Universitat Autònoma de Barcelona. Asimismo, lidera su propio centro especializado, Columna Dr. Pellisé. Formado en la Universitat de Barcelona, completó su formación en centros de referencia en Europa y Estados Unidos. En 2010 cofundó el European Spine Study Group junto a otros especialistas europeos. Su labor investigadora incluye publicaciones científicas y participación como revisor en revistas de alto impacto, además de formar parte de órganos directivos de distintas sociedades médicas. Ha recibido numerosos premios, entre ellos tres Premios Hibbs, el Premio Louis A. Goldstein y el Premio Whitecloud de la Scoliosis Research Society.
José Silberberg
Director del equipo Vithas Invictum que trabaja en Vithas Madrid Arturo Soria y Vithas Madrid Aravaca
Silberberg es un referente en el abordaje integral de la patología musculoesquelética y jefe del equipo Vithas Invictum, grupo multidisciplinar de alta especialización que desarrolla su actividad en los hospitales universitarios Vithas Madrid Arturo Soria y Vithas Madrid Aravaca. Son los responsables de la asistencia sanitaria y de los reconocimientos médicos oficiales del Atlético de Madrid, club del que Vithas es servicio médico oficial. Como responsable del equipo Vithas Invictum, lidera un modelo asistencial innovador que integra traumatólogos, cirujanos ortopédicos, especialistas en medicina deportiva, fisioterapeutas y readaptadores, con el objetivo de ofrecer una atención completa al paciente desde el diagnóstico hasta la recuperación funcional.
Ángel Villamor
Director del centro iQtra Medicina Avanzada
Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica por el Instituto Universitario Dexeus de Barcelona y máster en Microcirugía por la Clínica Universitaria de Navarra, Ángel Villamor dirige el centro iQtra Medicina Avanzada, del que es uno de los fundadores. Como referencia internacional de la Cirugía Artroscópica de Cadera, coordina anualmente el curso práctico que organiza Conmed-Linvatec en Frankfurt (Alemania) desde hace casi una década. Desde 2007 también aplica la cirugía artroscópica para tratar el choque femoro-acetabular en jóvenes con artrosis prematura. Su especialidad en la cirugía de cadera mínimamente invasiva fue determinante para intervenir al rey Juan Carlos I en el Hospital USP San José de Madrid tras la fractura sufrida en Botswana, una operación que le permitió abandonar la clínica solo cuatro días después y apoyado en muletas. La rodilla y la espalda del rey emérito también han requerido del toque de Villamor, y entre sus pacientes se cuentan también deportistas profesionales como los pilotos Fonsi Nieto y Àlex Crivillé, y toreros como José María Manzanares, Cayetano Rivera, Enrique Ponce y César Rincón. El hombro del presentador Pablo Motos también está a su cuidado.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García