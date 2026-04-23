Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica por el Instituto Universitario Dexeus de Barcelona y máster en Microcirugía por la Clínica Universitaria de Navarra, Ángel Villamor dirige el centro iQtra Medicina Avanzada, del que es uno de los fundadores. Como referencia internacional de la Cirugía Artroscópica de Cadera, coordina anualmente el curso práctico que organiza Conmed-Linvatec en Frankfurt (Alemania) desde hace casi una década. Desde 2007 también aplica la cirugía artroscópica para tratar el choque femoro-acetabular en jóvenes con artrosis prematura. Su especialidad en la cirugía de cadera mínimamente invasiva fue determinante para intervenir al rey Juan Carlos I en el Hospital USP San José de Madrid tras la fractura sufrida en Botswana, una operación que le permitió abandonar la clínica solo cuatro días después y apoyado en muletas. La rodilla y la espalda del rey emérito también han requerido del toque de Villamor, y entre sus pacientes se cuentan también deportistas profesionales como los pilotos Fonsi Nieto y Àlex Crivillé, y toreros como José María Manzanares, Cayetano Rivera, Enrique Ponce y César Rincón. El hombro del presentador Pablo Motos también está a su cuidado.