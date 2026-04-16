Ángel Aledo Serrano es uno de los neurólogos españoles con mayor proyección en el campo de la epilepsia y la neurogenética. Especializado en epilepsia compleja y medicina de precisión en niños y adultos, actualmente es codirector del Instituto de Neurociencias Clínicas del Campus Hospital Blua Sanitas Valdebebas, en Madrid, tras haber sido director y fundador del Instituto de Neurociencias de los Hospitales Universitarios Vithas Madrid. Formado en Neurología en el Hospital Clínico San Carlos, profundizó después en el ámbito de la epilepsia en el Hospital Ruber Internacional y completó su perfil con estancias de investigación en el Columbia Presbyterian Hospital de Nueva York y el Danish Epilepsy Center. A lo largo de su carrera ha ayudado a numerosas familias a poner fin a la llamada 'odisea diagnóstica', identificando la causa de enfermedades raras neurogenéticas. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado además una sólida carrera académica y docente, con actividad en instituciones como la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Autónoma de Madrid o la UNED. Es autor de más de 90 publicaciones científicas e investigador principal en más de 35 ensayos clínicos con nuevas terapias.