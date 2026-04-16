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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importan

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Neurología

Desde las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson, hasta problemas cerebrovasculares como el ictus, la Neurología atiende buena parte de los problemas serios de salud de los españoles. La elección de un buen neurólogo es clave para recibir la mejor atención en el diagnóstico y el tratamiento.

Créditos

Diseño

  • Paolo Fava
  • Eduardo Ortega
  • Marcos Dominguez

Diseño y maqueta web

  • Lina Smith
  • Roberto García
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