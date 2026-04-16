Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importan
para continuar
Neurología
Desde las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer y el párkinson, hasta problemas cerebrovasculares como el ictus, la Neurología atiende buena parte de los problemas serios de salud de los españoles. La elección de un buen neurólogo es clave para recibir la mejor atención en el diagnóstico y el tratamiento.
Ángel Aledo
Codirector del Instituto de Neurociencias Clínicas del Campus Hospital Blua Sanitas Valdebebas
Ángel Aledo Serrano es uno de los neurólogos españoles con mayor proyección en el campo de la epilepsia y la neurogenética. Especializado en epilepsia compleja y medicina de precisión en niños y adultos, actualmente es codirector del Instituto de Neurociencias Clínicas del Campus Hospital Blua Sanitas Valdebebas, en Madrid, tras haber sido director y fundador del Instituto de Neurociencias de los Hospitales Universitarios Vithas Madrid. Formado en Neurología en el Hospital Clínico San Carlos, profundizó después en el ámbito de la epilepsia en el Hospital Ruber Internacional y completó su perfil con estancias de investigación en el Columbia Presbyterian Hospital de Nueva York y el Danish Epilepsy Center. A lo largo de su carrera ha ayudado a numerosas familias a poner fin a la llamada 'odisea diagnóstica', identificando la causa de enfermedades raras neurogenéticas. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado además una sólida carrera académica y docente, con actividad en instituciones como la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Autónoma de Madrid o la UNED. Es autor de más de 90 publicaciones científicas e investigador principal en más de 35 ensayos clínicos con nuevas terapias.
Ventura Anciones
Jefe de servicio en Neurología de Sanitas en el Hospital Universitario La Zarzuela
El doctor Ventura Anciones se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca en 1975. Desde 1979 hasta 1987 se desarrolló profesionalmente en La Paz hasta que decidió renunciar a su plaza y crear y liderar el Servicio de Neurología y Neurofisiología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. En los últimos 35 años, ha desarrollado unidades funcionales súper especializadas en todo el ámbito de la Neurología: demencias, trastornos del movimiento, epilepsia, patología del sueño, dolor, patología vascular, neuromuscular, neuropediatría y psiquiatría. En 2004 crea la primera Unidad de Ictus en la medicina privada de España. Anciones es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Neurología (SEN), miembro de su comité científico asesor y ha realizado más de 300 publicaciones y comunicaciones a congresos y reuniones científicas internacionales. Es autor y colaborador en ocho libros médicos y ha sido ponente de más de 100 mesas de trabajo, reuniones y ponencias científicas. Además, fue profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid entre 1981 y 1987. Y actualmente es profesor titular del Aula Cerebro del Instituto de Humanidades Francesco Petrarca.
Rafael Arroyo
Jefe de servicio de Neurología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo
El doctor Arroyo es conocido por ser una eminencia en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Trabaja como jefe de servicio de Neurología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo; bajo su dirección 35 profesionales desarrollan sus actividades asistenciales y de investigación. Realizó su doctorado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y recibió el Premio Extraordinario por su tesis, además cuenta con el máster universitario en Dirección Médica y Gestión por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Mar Castellanos
Jefa de Servicio de Neurología en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
María del Mar Castellanos Rodrigo ejerce como jefa de Servicio de Neurología en el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) y de directora del Instituto de investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), una entidad que agrupa a casi 500 profesionales de la salud y en la que había trabajado como investigadora principal. Natural de Salamanca, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y máster en Neurociencias por la Universidad autónoma de Barcelona. Como investigadora, ha participado en numerosos proyectos públicos nacionales e internacionales y tiene tras de sí más de 150 artículos publicados. Además, es la coautora de las guías de manejo de ictus agudo y prevención de enfermedades cardiovasculares de la SEN, donde ha sido coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares. Es la coordinadora del Plan Ictus Galicia y miembro del comité institucional de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud.
José Fernández Ferro
Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos
El doctor José Carlos Fernández Ferro es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, donde coordina la Unidad de Ictus, un servicio multidisciplinar orientado a ofrecer una atención integral y avanzada a pacientes con ictus isquémico y hemorrágico. Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, realizó su especialización en el Hospital Universitario de Santiago y completó su formación en Australia. En el ámbito de la Neurología, está especializado en enfermedades neuromusculares, cerebrovasculares y neurodegenerativas. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en el abordaje de tumores cerebrales, ictus y patologías neurodegenerativas como la demencia y el alzhéimer, tanto desde el punto de vista terapéutico como en procedimientos avanzados.
Cristina Fernández García
Jefa de Servicio de Neurología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1989, con una estancia en la Universidad de Boston. En 2005 se incorporó al Hospital Universitario Sanitas La Moraleja como jefa del Servicio de Neurología tras liderar el servicio en el Centro Médico ICE, de Madrid. Compagina su labor asistencial con ser profesora asociada de la Universidad Francisco de Vitoria y vocal de la junta directiva del grupo de estudio de Neurogeriatría de la Sociedad Española de Neurología. Además, lidera el Curso de Neurogeriatría para Residentes, que la SEN organiza cada año, y es autora principal de numerosas publicaciones y ponencias en congresos y cursos. Fernández García ha desarrollado una intensa actividad asistencial en todos los campos de la especialidad durante sus casi 30 años de carrera profesional, con un especial acento en los pacientes con deterioro cognitivo y demencia.
Oriol Franch
Jefe del Servicio de Neurología y director de la Unidad de Neurología Clínica del Hospital Ruber Internacional
Considerado uno de los grandes referentes en Neurología, desarrolla actualmente su labor en el Hospital Ruber Internacional, donde dirige la Unidad de Neurología Clínica y coordina equipos especializados en cefaleas, neuro-oftalmología, deterioro cognitivo, trastornos de la marcha y casos de alta complejidad. además de ser un referente clínico y experto en segundas opiniones de la especialidad. Licenciado y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, se formó como especialista en el Hospital Universitario 12 de Octubre, centro en el que posteriormente ejerció durante más de una década. En 1984 puso en marcha el proyecto que daría origen al actual servicio, consolidándolo con el tiempo como un referente en asistencia, docencia e investigación en neurociencias. Es miembro activo de la Sociedad Española de Neurología, de la American Academy of Neurology y de distintas sociedades europeas. Compagina su actividad clínica con una intensa labor divulgativa, participando como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales.
Víctor Gómez Mayordomo
Codirector del Departamento de Neurociencia Clínica del Hospital Blua Sanitas Valdebebas
Víctor Gómez Mayordomo es neurólogo especializado en trastornos del movimiento y trastornos neurológicos funcionales. Jefe de servicio de Neurología del hospital Blua Sanitas Valdebebas. Coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento y Trastornos Neurológicos Funcionales del campus Sanitas Valdebebas. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, con Premio Extraordinario de Fin de Carrera y Premio al Mejor Expediente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Tercer puesto en el MIR, se formó en Neurología en el Hospital Clínico San Carlos. En 2019 obtuvo el primer puesto en el European Board of Neurology y el título de Fellow of the European Board of Neurology. Profesor asociado en la Universidad Europea y docente en múltiples másteres de postgrado en Neurociencias. Mantiene una línea investigadora con más de 60 publicaciones indexadas en revistas de amplio impacto, así como participación en ensayos clínicos y de investigación en Neurociencias. Es asesor científico en varias asociaciones de pacientes de su especialidad.
José Miguel Laínez
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y del Hospital La Salud
Laínez es el jefe de servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, profesor de Neurología en la Universidad Católica de Valencia y académico de Número de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunitat Valenciana. Anteriormente, ha sido presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), representante en la Federación Europea de Sociedades Neurológicas (EFNS), miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Neurología, presidente de la Headache Federation y miembro del Comité Ejecutivo Internacional Headache Society.
Adolfo López de Munain Arregui
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Donostia
López de Munain estudió Medicina en la Universidad de Navarra y se especializó en Neurología en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Actualmente dirige el servicio de Neurología del Hospital Universitario de Donostia, actividad que compagina con una intensa labor investigadora centrada en patologías neuromusculares, habiendo publicado más de 300 artículos. Además, es profesor asociado de Neurología en la Universidad del País Vasco, responsable del Área de Investigación de Neurociencias del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia y director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned), coordinando la labor de más de 50 equipos en todo el país. Es miembro del comité científico de innumerables asociaciones dedicadas a enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple, miastenia o esclerosis lateral amiotrófica. Además, ha fundado varias start-ups médicas dedicadas a la traslación del conocimiento científico a las empresas.
Francisco Mira Berenguer
Director de la unidad NeuroKlinik del Hospital Vithas Medimar
El doctor Mira Berenguer es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández y especialista en neurología por el Hospital Universitario General de Alicante. Actualmente es director de la unidad NeuroKlinik del Hospital Vithas Medimar (Alicante). Mira cosecha numerosos reconocimientos, entre los que cabe destacar que en 2008 obtuvo el Premio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante al Mejor Currículum MIR. En este sentido, ha obtenido de manera ininterrumpida desde el año 2016 la nominación a los Doctoralia Awards en Neurología y de igual modo también el Certificado de Excelencia Top Doctors desde 2016 hasta la actualidad. En 2018, obtuvo el Premio Spanish Best Hospitals en la Categoría de Sistema Nervioso en Hospitales Privados de Pequeño Tamaño y recientemente, además del Premio Pasteur, también ha sido galardonado con el Premio Top Doctors Awards 2021.
Xavier Montalbán
Director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat)
Xavier Montalbán es experto y líder de opinión en el ámbito de la esclerosis múltiple y, de hecho, es el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat). Ha sido jefe del Servicio de Neurología-Neuroinmunología del Hospital Universitario Vall d'Hebron y, actualmente, es el investigador principal de los ensayos clínicos en esclerosis múltiple realizados por el Cemcat, que han contribuido a encontrar nuevos fármacos. Recientemente ha sido galardonado con el premio Dystel, que es considerado como el más importante del mundo en investigación sobre la esclerosis múltiple por sus contribuciones a la comprensión, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.
Ana Morales Ortiz
Directora de la Unidad de Ictus del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
Ana Morales Ortiz es la directora de la Unidad de Ictus del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Desde que se formara en 2008 esta sección, ha trabajado junto a su equipo con tesón para la detección y prevención del ictus, esfuerzo que fue reconocido en 2022 con el nombramiento de su unidad como Organización Europea del Ictus. Además, es la coordinadora del Plan Regional del Ictus de Murcia. En 2008 desempeñó el cargo de vicepresidenta segunda de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en la que ejerció como vocal de ayuda a las labores de la presidencia.
José Obeso
Director del Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC
El doctor Obeso es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, donde realizó su tesis doctoral sobre 'Potenciales Evocados Corticales en lesiones focales cerebrales y el estado de coma'. En el King's College Hospital y en el Institute of Psychiatry (Londres, 1980-1982) forjó las bases de su carrera neurocientífica en los trastornos del movimiento y la enfermedad de Parkinson. Obeso es pionero en el desarrollo del concepto de estimulación dopaminérgica contínua para la enfermedad de Parkinson, que ha dado lugar a tratamientos farmacológicos actualmente usados rutinariamente a nivel mundial. Líder en ultrasonidos focal (High Intensity Focused Ultrasound) para controlar los signos cardinales del párkinson, y el uso de Low Intensity Focused Ultrasound para conseguir apertura de la barrera hematoencefálica y facilitar el suministro de moléculas neuro-reparadoras. Tiene en su haber más de 300 artículos científicos y aparece anualmente entre los Highly Cited Researchers, de investigadores españoles. Miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, ha dirigido 22 tesis doctorales y es profesor y mentor de más de 100 jóvenes neurólogos y neurocientíficos.
David Pérez Martínez
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre y del Hospital La Luz
El doctor Pérez Martínez es el jefe de Neurología del Hospital 12 de Octubre y del Hospital La Luz. También se dedica a la docencia: desde el año 2012 es profesor asociado de Neurología en la Universidad Complutense de Madrid. En esta misma universidad fue donde obtuvo su licenciatura en Medicina y Cirugía y, posteriormente, su doctorado en Neurociencias. David Pérez Martínez ha sido anteriormente el jefe de servicio de Neurología del Hospital Universitario Reina Sofía entre los años 2008 y 2015 y el presidente de la Asociación Madrileña de Neurólogos (AMN). Además, es autor de varias publicaciones en revistas científicas y de libros divulgativos sobre su especialidad.
Jesús Porta-Etessam
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en el Hospital 12 de Octubre y amplió su formación en el Sloan Kettering de Nueva York. Posteriormente, fue jefe de sección en el Hospital Clínico San Carlos y, en la actualidad, es jefe de Servicio en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, además de profesor honorífico en la Universidad Autónoma de Madrid. Reelegido recientemente como presidente de la Sociedad Española de Neurología, ejerce también como vicepresidente del Consejo Español del Cerebro. Cuenta con un Máster en Estadística y Epidemiología por la UNED y ha completado programas de liderazgo y alta dirección sanitaria. Es fellow de la European Association of Neurology, patrono de la Fundación Gadea y miembro de distintos comités editoriales internacionales. A lo largo de su carrera ha publicado más de 250 artículos, 50 capítulos de libros y ha editado más de 15 obras. Ha recibido diversos reconocimientos de la Sociedad Española de Neurología y ocupa el primer puesto entre los diez neurólogos mejor valorados a nivel nacional según el Monitor de Reputación Sanitaria.
Rodrigo Rocamora
Jefe de la Unidad de Epilepsia del Hospital del Mar y director de la Unidad de Diagnóstico Avanzado de Epilepsia del Hospital HM Nou Delfos
Director de la Unidad de Diagnóstico Avanzado de Epilepsia del Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC Barcelona en el Hospital HM Nou Delfos, el doctor Rocamora dirige la Unidad de Epilepsia del Hospital del Mar. Licenciado en Medicina en Argentina en 1994, obtuvo la especialización en Neurología en 1998 por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente, se trasladó a Alemania, becado por el gobierno de ese país, donde obtuvo las titulaciones alemanas de Medicina y de especialista en Neurología y Neurofisiología. Trabajó durante 8 años en importantes centros de epilepsia como la prestigiosa Universidad de Bonn (donde obtuvo su título doctoral) y la Universidad de Freiburg. Así, cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de este trastorno. Es profesor asociado en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Asimismo, dirige el Grupo de Investigación en Epilepsia del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM).
Jesús Romero Imbroda
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Málaga
Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada (2003), el doctor Jesús Romero Imbroda se especializó en Neurología en el Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga (2008), completando posteriormente su formación en la Cleveland Clinic (Estados Unidos). A lo largo de su trayectoria ha ejercido como neurólogo en distintos centros, entre ellos los hospitales Carlos Haya de Málaga, Virgen de las Nieves de Granada y el Hospital de Melilla. En la actualidad, desarrolla su labor en el Hospital Regional Universitario de Málaga y en el Hospital Quirónsalud Málaga. Compagina su actividad asistencial con la docencia como profesor asociado en el Departamento de Medicina de la Universidad de Granada. Es miembro de la Sociedad Española de Neurología y de la Sociedad Andaluza de Neurología, donde forma parte de su junta directiva. Además, ha impulsado diversas iniciativas en el ámbito científico, como la organización de la XXXIII Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Neurología.
Raquel Sánchez-Valle
Jefa del Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona
La doctora Raquel Sánchez-Valle es la jefa del servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona y está especializada en alzhéimer y en otros trastornos cognitivos. De hecho, es la directora del grupo de investigación sobre estas condiciones en el Instituto de Investigación Biomédica Augusto Pi i Suñer (Idibaps). Lucense de nacimiento, se licenció en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela antes de trasladarse a Barcelona para realizar su especialidad. Sus líneas actuales de investigación se centran en las bases moleculares y genéticas de las demencias neurodegenerativas, como el alzhéimer y la degeneración frontotemporal. Es la autora de más de 200 publicaciones en revistas de alto impacto.
Alba Sierra
Jefa del Servicio de Neurología del Hospital Sanitas CIMA
La doctora Sierra Marcos se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura en 2004 y se especializó en Neurología en el Hospital Vall d'Hebrón entre 2006 y 2010, con una estancia formativa en la Unidad de Epilepsia del Rush University Medical Center Chicago, en Estados Unidos. En 2016 se doctoró Cum Laude con Mención de Doctor Internacional en la Universidad de Barcelona y recibió el Premio Extraordinario del Claustro de Profesores. En la actualidad compagina su función como jefa del Servicio de Neurología del Hospital Sanitas CIMA con el liderazgo de la Unidad de Epilepsia del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, de Barcelona. Anteriormente ha ejercido la Neurología en hospitales como la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, el Centro Hospitalario Universitario Vaudois, en Suiza, o el Hospital Clínic de Barcelona. Es autora en más de 20 publicaciones científicas de relevancia internacional y participa regularmente como ponente en los congresos nacionales e internacionales más relevantes de la especialidad.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García