Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad
EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importan
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Medicina Interna
Los médicos internistas ven al paciente como un todo, pero además son fundamentales en el abordaje de la cronicidad, la pluripatología, las enfermedades autoinmunes, las infecciosas, el diagnóstico diferencial y el manejo de enfermedades raras.
Melchor Álvarez de Mon
Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Príncipe de Asturias
El doctor Álvarez de Mon es especialista en Medicina Interna y Oncología Médica. Es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, catedrático de Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares y director del Departamento de Medicina y Especialidades Médicas. Doctor honoris causa por la Universidad del Zulia (Venezuela), es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM) y director de la Cátedra de Investigación y Formación en Enfermedades Raras, impulsada por la Universidad de Alcalá. Es el primer Premio Nacional de Medicina de España, Cruz de Honor de la Sanidad Madrileña y en 2021 fue distinguido con la Medalla de Plata Honorífica de la Universidad de Alcalá de Henares.
Luis Antonio Álvarez-Sala Walther
Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Licenciado y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, se formó como internista en la Fundación Jiménez Díaz. Es un referente internacional en riesgo vascular, dislipemias y medicina preventiva. Catedrático de la UCM desde 2020, ha dirigido numerosas tesis doctorales y liderado más de 20 proyectos de investigación y 90 ensayos clínicos. Miembro destacado de la SEMI y la Sociedad Española de Arterioesclerosis, su trayectoria une la excelencia asistencial con una prolífica labor académica y científica.
Pilar Brito-Zerón
Jefa del Servicio de Medicina Interna del Campus Hospital CIMA-Milenium
Doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona y especialista en Medicina Interna. Es una referente internacional en el manejo del Síndrome de Sjögren (es coordinadora del Big Data Sjögren Disease International Study Consortum) y la sarcoidosis. Ha publicado más de 230 artículos científicos y lidera proyectos de investigación en el IDIBAPS. Entre sus numerosos reconocimientos destacan el premio 'EULAR Abstract in Clinical Science', otorgado dos veces, y el premio al Joven Internista del Año otorgado por la SEMI por su excelencia clínica y académica.
Ricard Cervera Segura
Jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona
Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, estuvo dos años en la Unidad de Investigación del Lupus del Hospital St. Thomas de Londres. En 1995 fundó el Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, donde lidera el grupo de investigación sobre enfermedades autoinmunes sistémicas del Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps). Además, es catedrático de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad de Barcelona, donde también desempeña el cargo de vicedecano académico de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Es uno de los fundadores de la European Lupus Society y miembro del comité médico asesor de la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con Lupus.
Ángel Charte
Jefe del Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitari Dexeus
Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito hospitalario y en la medicina deportiva de alto nivel. Actualmente es jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitari Dexeus (Barcelona), donde está especializado en el abordaje de patologías médicas complejas. A nivel internacional, destaca por su papel como director del MotoGP Medical Team de Quirónsalud, desde donde coordina la atención sanitaria y el manejo integral de los pilotos lesionados en los distintos circuitos del Campeonato del Mundo. Además, ejerce como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAM), institución en la que se formó como médico. Ha participado en numerosos congresos y encuentros de medicina deportiva, y ha colaborado en el desarrollo de protocolos de seguridad en competición. El Índice de Reputación Sanitaria lo sitúa en tercera posición entre los diez especialistas más valorados de su área.
Juan García Puig
Jefe de la Unidad Metabólico-Vascular del Hospital Universitario La Paz y facultativo especialista del Hospital Quirónsalud Madrid
Licenciado y Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, completó su formación en la Universidad de Michigan. Es una autoridad internacional en hipertensión, diabetes y metabolismo del ácido úrico, dirigiendo la unidad de referencia mundial en deficiencia de HPRT. Ha coordinado más de 150 ensayos clínicos y publicado 450 artículos científicos. Es profesor emérito de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia de Doctores de España.
Ricardo Gómez Huelgas
Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional Universitario de Málaga
Doctor por la Universidad de Málaga y catedrático de Medicina, es una figura clave de la medicina interna europea. Lidera la investigación en Diabetes y Riesgo Vascular del IBIMA. Ha presidido la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y actualmente es el presidente de la Federación Europea de Medicina Interna (EFIM). Destaca por su enfoque en el paciente pluripatológico y ha coordinado numerosos ensayos clínicos internacionales de gran impacto en el área cardiometabólica.
María Jesús González Juárez
Jefa de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Sanitas Virgen del Mar
Licenciada en Medicina por la Universidad de Alcalá y especialista en Medicina Interna vía MIR por el Hospital Príncipe de Asturias. Destaca por su liderazgo en la creación y gestión de Unidades de Hospitalización a Domicilio, no en vano formó parte del plan estratégico de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio para consolidar la implementación de estas unidades en España. Posee un Máster en Dirección de Unidades Clínicas por la Universidad de Murcia y, además, es experta en riesgo cardiovascular. Miembro activo de la SEMI, ha colaborado en investigaciones sobre la Covid y es una referente en telemedicina y gestión sanitaria eficiente.
Miguel Gorgolas Hernández Mora
Jefe Asociado de Medicina Interna del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en Medicina Interna en la Fundación Jiménez Díaz, donde desarrolla su actividad desde 1994 como jefe asociado del Servicio de Medicina Interna, con foco en enfermedades infecciosas. Cuenta con formación internacional en enfermedades infecciosas y medicina tropical (London School of Hygiene and Tropical Medicine y University of London), y es doctor en Medicina por la UAM. Además, dirige la Consulta del Viajero desde 2001 y es profesor titular de Medicina en la UAM. Ha desarrollado actividad clínica en África y cuenta con una amplia trayectoria investigadora, con más de 150 publicaciones y participación en numerosos ensayos clínicos, centrados principalmente en VIH y enfermedades infecciosas. Es miembro de diversas sociedades científicas nacionales e internacionales.
Jesús Lozano Herrero
Coordinador de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Doctor Cum Laude por la Universidad de Murcia, Lozano Herrero fue el mejor MIR nacional en Medicina Interna en 2009. Experto en lupus y vasculitis, completó su formación en el St. Thomas' Hospital de Londres. Es pionero en ecografía clínica y un referente en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes complejas, compaginando su labor en el Servicio Murciano de Salud con la práctica privada y la investigación clínica.
Luis Manzano Espinosa
Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
El doctor Manzano es un experto de renombre mundial en insuficiencia cardíaca y riesgo cardiovascular. Dirige el Grupo de Investigación de Enfermedades Multisistémicas del IRYCIS, es catedrático de Medicina en la Universidad de Alcalá y ha presidido la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Con más de 300 publicaciones científicas, su trayectoria ha sido reconocida con la Cruz de Honor de la Sanidad Pública Madrileña, destacando por su liderazgo en la integración de la docencia universitaria con la alta gestión clínica hospitalaria.
Francisco Javier Membrillo de Novales
Jefe de la Unidad NRBQ-Infecciosas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, facultativo adjunto de Medicina Interna en el Hospital Sanitas La Moraleja
Doctor en Medicina y Teniente Coronel Médico, es un referente nacional en enfermedades infecciosas y salud global. Especialista en el Hospital Central de la Defensa, ha liderado la respuesta clínica frente a amenazas biológicas y pandemias como la Covid-19 y la mpox. Es presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y de la Alianza Latinoamericana en Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Ha sido distinguido con la Cruz al Mérito Militar y es autor de numerosos protocolos internacionales de tratamiento. Además, es profesor de número en la Escuela Militar de Sanidad y profesor clínico en la Universidad de Alcalá.
Antonio Núñez García
Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario General de Villalba
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1988, completó su formación como especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde finalizó su residencia en 1993. En 2002 obtuvo el grado de doctor en Medicina con la calificación de sobresaliente Cum Laude. En el ámbito académico, ha desarrollado una destacada labor docente como profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid en dos etapas: entre 2000 y 2005, y desde 2015 hasta la actualidad. Asimismo, ha participado como miembro de tribunales de tesis doctorales y ha ejercido como tutor de residentes de Medicina Interna durante cinco años. Entre 2000 y 2019 desempeñó su actividad como médico internista en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, combinando labores asistenciales, docentes e investigadoras. Desde febrero de 2019 ocupa el cargo de jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario General de Villalba. A lo largo de su trayectoria, ha publicado 32 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y ha presentado 21 comunicaciones en congresos.
Josep Ordi Ros
Consultor Senior de Medicina Interna
Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, es un referente internacional en el estudio del lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípido. Ha liderado la Unidad de Investigación en Enfermedades Sistémicas del Hospital Vall d'Hebron, destacando por sus aportaciones en marcadores biológicos y terapias experimentales. En la actualidad, compagina su consulta privada con labores de consultoría en investigación y atención médica en el Hospital Vall d'Hebron. Con una vasta trayectoria académica y científica, ha publicado cientos de artículos especializados, consolidándose como uno de los internistas más citados y respetados en el ámbito de las enfermedades autoinmunes.
Antoni Riera Mestre
Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge
Doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona y especialista en Medicina Interna. Es Profesor Agregado en la UB y director de la Cátedra de Enfermedad Tromboembólica Venosa de la Universidad Internacional de Cataluña. Lidera el grupo de investigación en Enfermedades Sistémicas del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Reconocido experto internacional en enfermedad tromboembólica venosa y telangiectasia hemorrágica hereditaria, ha publicado más de 200 artículos científicos y ha recibido el premio a la Trayectoria Investigadora del IDIBELL.
Pilar Román Sánchez
Jefa del Servicio de Medicina Interna en el Hospital de Requena
Además de responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Requena, la doctora Román es profesora asociada de la Universidad de Valencia y dirige el Máster en Enfermedades Crónicas de la Sociedad Española de Medicina Interna y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una referente nacional en el manejo del paciente pluripatológico y de edad avanzada y fue la primera mujer en presidir la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), donde impulsó la humanización de la asistencia. Ha coordinado importantes registros nacionales sobre insuficiencia cardíaca y comorbilidad. Su trayectoria destaca por la defensa de una visión integral del paciente, recibiendo numerosos reconocimientos por su labor en la gestión de la cronicidad y la ética médica.
José Sabán Ruiz
Jefe de la Unidad de Endotelio, Antiaging y Medicina Cardiometabólica de la Clínica D-Medical y el Hospital Vithas-Xanit Estepona
Licenciado con Premio Extraordinario en Córdoba y Doctor por la UAM, es un referente mundial en endotelio y riesgo cardiometabólico. Durante dos décadas lideró la Unidad de Endotelio en el Hospital Ramón y Cajal. Es autor del principal tratado en español sobre Medicina Cardiometabólica, prologado por Valentín Fuster. Ha recibido galardones como el Premio Dr. Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria. Actualmente, compagina su labor asistencial en medicina preventiva y antienvejecimiento con la investigación y la divulgación científica.
Marta Sanz García
Jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo
La doctora Sanz García es la jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo. Entre sus funciones destaca el ofrecer un diagnóstico diferencial a los pacientes, así como proporcionar atención especializada al paciente pluripatológico, tratar las enfermedades de origen infeccioso, como brindar asistencia a los pacientes quirúrgicos graves con comorbilidades, entre muchas otras. Se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid en 1993 y completó su residencia en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Ha obtenido varias certificaciones, incluyendo una certificación en Medicina Interna por la Sociedad Española de Medicina Interna. Tiene un interés particular en la atención a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, bronquitis, dislipidemia, astenia, anemia, adenopatías o cardiopatías, hipercolesterolemia o cardiopatías.
Javier Ignacio Taboada Illán
Jefe de Equipo de la Unidad de Medicina de Familia y Medicina Interna en el Hospital Ruber Internacional
Desarrolla su actividad clínica en el manejo de patología médica tanto aguda como crónica, con especial foco en la valoración diagnóstica integral y el seguimiento de pacientes con múltiples patologías. Actualmente ejerce como especialista en Medicina Interna y jefe de equipo en la Unidad de Medicina de Familia del Hospital Ruber Internacional (Madrid), donde además está al frente del Servicio de Urgencias. Con anterioridad, trabajó en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, centro en el que completó su formación como médico interno residente (MIR). Se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Junto a su labor asistencial, mantiene una destacada actividad investigadora y es miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna.
Juan Antonio Vargas Núñez
Jefe del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna con una trayectoria de excelencia clínica y académica. Es Catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y ha liderado importantes grupos de investigación en enfermedades autoinmunes e inmunodeficiencias. Su labor ha sido reconocida con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio por su contribución a la educación médica y la gestión sanitaria durante la pandemia, siendo uno de los internistas más influyentes de España.
Créditos
Diseño
- Paolo Fava
- Eduardo Ortega
- Marcos Dominguez
Diseño y maqueta web
- Lina Smith
- Roberto García