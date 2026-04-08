Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1988, completó su formación como especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde finalizó su residencia en 1993. En 2002 obtuvo el grado de doctor en Medicina con la calificación de sobresaliente Cum Laude. En el ámbito académico, ha desarrollado una destacada labor docente como profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid en dos etapas: entre 2000 y 2005, y desde 2015 hasta la actualidad. Asimismo, ha participado como miembro de tribunales de tesis doctorales y ha ejercido como tutor de residentes de Medicina Interna durante cinco años. Entre 2000 y 2019 desempeñó su actividad como médico internista en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, combinando labores asistenciales, docentes e investigadoras. Desde febrero de 2019 ocupa el cargo de jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario General de Villalba. A lo largo de su trayectoria, ha publicado 32 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y ha presentado 21 comunicaciones en congresos.