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Los 300 mejores médicos de España del Observatorio de la Sanidad

EL ESPAÑOL selecciona a los 20 facultativos más relevantes de las 15 especialidades más importan

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Medicina Interna

Los médicos internistas ven al paciente como un todo, pero además son fundamentales en el abordaje de la cronicidad, la pluripatología, las enfermedades autoinmunes, las infecciosas, el diagnóstico diferencial y el manejo de enfermedades raras.

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